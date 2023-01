Tony Blair plaide pour une “infrastructure digitale” afin de savoir qui a reçu les “multiples injections des futurs vaccins” (France Soir)

L’ex-Premier ministre britannique Tony Blair a appelé à la création d'une “infrastructure digitale” pour savoir “qui a été vacciné et qui ne l’a pas été” lors des prochaines pandémies. Capture d'écran WEF

Tout comme la lutte contre le réchauffement climatique, l'épidémie de Covid-19 et la vaccination étaient également au programme des conférences du Forum économique mondial (WEF) qui se tenait à Davos jusqu'à ce vendredi. À cette occasion, l’ex-Premier ministre britannique, Tony Blair, a estimé que certains des “futurs vaccins nécessiteront plusieurs injections” et appelé, en prévision des prochaines pandémies, à l'exploitation d'une “infrastructure digitale adaptée” pour savoir “qui a été vacciné et qui ne l’a pas été”.

Intervenant ce jeudi 19 janvier 2023 à la conférence “100 Days to Outrace the Next Pandemic” (100 jours pour dépasser la prochaine pandémie, ndlr), Tony Blair a estimé que “la digitalisation a bouleversé le secteur de la santé”, soulignant “l’importance” de mettre en place “une infrastructure digitale adaptée” pour lutter contre les prochaines pandémies...

