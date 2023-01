Dans les secteurs sud et nord de la ligne de bataille, les forces ukrainiennes ont été allégées et ne sont en mesure de se défendre que contre des forces mineures.

Les forces ukrainiennes au nord et au sud sont dans la même position que les troupes russes lorsque l'armée ukrainienne a lancé l'année dernière une attaque éclair dans la région de Kharkiv. La force de protection russe, composée de quelque 2 000 gardes-frontières et policiers fédéraux, a battu en retraite et a utilisé son artillerie pour détruire les forces ukrainiennes qui arrivaient. L'attaque s'est épuisée et s'est arrêtée après avoir progressé de quelque 70 kilomètres sur un front plutôt large. Mais l'Ukraine ne dispose plus, contrairement aux Russes de l'époque, de l'artillerie nécessaire pour arrêter une poussée plus importante.

La grande concentration ukrainienne de Bakhmut est maintenant dans un encerclement opérationnel. Les forces russes ont progressé au nord et au sud de la ville et leur artillerie peut facilement contrôler les routes de sortie ouest de Bakhmut. C'est une situation semblable à celle de Verdun. L'artillerie russe est de loin supérieure numériquement et peut massacrer les troupes ukrainiennes à volonté. Même l'armée étatsunienne suggère maintenant que l'Ukraine devrait renoncer à cette ville. Si le gouvernement de Kiev accepte, il s'agira d'une retraite sous le feu de l'ennemi, avec des pertes probablement élevées. Ne pas battre en retraite ne fera qu'empirer les choses.