Ukraine - Une étude de RAND Corp voit les risques d'une guerre prolongée (MoA)

Ukraine - Une étude de RAND voit les risques d'une guerre prolongée Article originel : Ukraine - RAND Study Sees Risks In Prolonged War Moon of Alabama, 27.01.23

RAND Corp est un grand institut de recherche financé par le gouvernement et l'industrie. Fondé peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il travaille principalement pour le Pentagone en développant des politiques et des stratégies.

Comme l'a reconnu la stratégie de défense nationale de 2018, les États-Unis sont actuellement enfermés dans une compétition de grandes puissances avec la Russie. Ce rapport cherche à définir les domaines dans lesquels les États-Unis peuvent rivaliser à leur propre avantage. S'appuyant sur des données quantitatives et qualitatives provenant de sources occidentales et russes, ce rapport examine les vulnérabilités et les angoisses économiques, politiques et militaires de la Russie. Il analyse ensuite les options politiques potentielles pour les exploiter - idéologiquement, économiquement, géopolitiquement et militairement (y compris les options aériennes et spatiales, maritimes, terrestres et multidomaines).

S'emparer d'une plus grande partie de l'Ukraine ne ferait qu'accroître le fardeau [de la Russie], même si c'est aux dépens du peuple ukrainien. Cependant, une telle action pourrait également avoir un coût important pour l'Ukraine ainsi que pour le prestige et la crédibilité des États-Unis. Elle pourrait entraîner des pertes ukrainiennes disproportionnées, des pertes territoriales et des flux de réfugiés. Cela pourrait même conduire l'Ukraine à une paix désavantageuse.

Les mesures géopolitiques comprenaient l'option de fournir une aide létale à l'Ukraine. Cela créerait le risque que la Russie réponde militairement et finisse par prendre plus d'Ukraine ainsi que les deux républiques du Donbass :

L 'étude (pdf) soutient que la reprise par l'Ukraine du territoire contrôlé par la Russie ne devrait pas être pertinente pour les plans étatsuniens. Elle présente peu d'avantages mais des coûts élevés. Prolonger la guerre, tout en présentant certains avantages pour les États-Unis, comporte encore plus de risques et de coûts.

Les auteurs soutiennent qu'en plus de minimiser les risques d'escalade majeure, les intérêts étatsuniens seraient mieux servis en évitant un conflit prolongé. Les coûts et les risques d'une longue guerre en Ukraine sont importants et dépassent les avantages possibles d'une telle trajectoire pour les États-Unis. Bien que Washington ne puisse pas déterminer à lui seul la durée de la guerre, il peut prendre des mesures qui rendent plus probable une éventuelle fin négociée du conflit.

"Nous voulons que l'Ukraine gagne", a ajouté le porte-parole. "L'un de nos objectifs a été de limiter la capacité de la Russie à refaire une telle chose, comme l'a dit le secrétaire Austin. C'est pourquoi nous armons les Ukrainiens d'armes et d'équipements pour qu'ils puissent se défendre contre les attaques russes, et c'est pourquoi nous utilisons des sanctions et des contrôles à l'exportation qui visent directement l'industrie de la défense russe, afin de réduire la puissance économique et militaire de la Russie pour menacer et attaquer ses voisins."

Pour RAND, il semble particulièrement important que la guerre en Ukraine détourne les États-Unis du déclenchement d'une guerre avec la Chine :

Au-delà des gains potentiels pour la Russie et des conséquences économiques pour l'Ukraine, l'Europe et le monde, une longue guerre aurait également des conséquences sur la politique étrangère des États-Unis. La capacité des États-Unis à se concentrer sur leurs autres priorités mondiales - en particulier, la concurrence avec la Chine - restera limitée tant que la guerre absorbera le temps des hauts responsables politiques et les ressources militaires étatsuniennes.

...

Et même si la Russie sera plus dépendante de la Chine, quelle que soit la date de la fin de la guerre, Washington a un intérêt à long terme à veiller à ce que Moscou ne devienne pas complètement subordonnée à Pékin. Une guerre plus longue qui accroît la dépendance de la Russie pourrait donner à la Chine des avantages dans sa compétition avec les États-Unis.



Selon la RAND, les États-Unis peuvent prendre des mesures qui rendent possible une fin rapide de la guerre. Ils peuvent pousser l'Ukraine à entamer des négociations et à accepter une mauvaise issue en menaçant de cesser de financer la guerre. Ils peuvent encourager la Russie à entamer des négociations en offrant un allègement substantiel des sanctions.

Le conseil politique final du rapport conclut :

Un changement radical, du jour au lendemain, de la politique étatsunienne est politiquement impossible - tant au niveau national qu'avec les alliés - et serait de toute façon peu judicieux. Mais développer ces instruments maintenant et les socialiser avec l'Ukraine et avec les alliés des États-Unis pourrait aider à catalyser le début éventuel d'un processus qui pourrait amener cette guerre à une fin négociée dans un délai qui servirait les intérêts des États-Unis. L'alternative est une longue guerre qui pose des défis majeurs pour les États-Unis, l'Ukraine et le reste du monde.

Commencez à travailler sur ce sujet dès maintenant, dit Rand.

Ce n'est probablement pas un hasard si l'appel précédent en faveur d'un début immédiat des négociations pour mettre fin à la guerre émanait du chef d'état-major étatsunien Mark Milley. Le fait qu'il l'ait fait publiquement était un signe qu'il avait perdu le débat interne de la Maison Blanche sur cette question. Il a probablement demandé l'étude de la RAND pour étayer son argument.

Mais les néocons, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, le secrétaire d'État Anthony Blinken et son adjointe Victoria Nuland, qui mènent ensemble leur guerre contre la Russie, ont les oreilles de Joe Biden et peuvent contrôler les informations qu'il reçoit. La position de Milley et des autres réalistes sera difficile.

Les progrès constants de la Russie dans sa campagne seront pour eux le meilleur argument pour gagner la guerre interne à Washington DC.