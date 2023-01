Une autre "théorie du complot" semble se réaliser - Les vaccins pourraient alimenter les variants et provoquer des maladies selon le Wall Street Journal (Substack)

Allysia Finley, qui a rédigé l'article, commence par décrire la panique suscitée par le nouveau variant d'Omicron - XBB. Il se répand rapidement aux États-Unis et, bien qu'il soit peu probable qu'il soit plus mortel, ses mutations échappent aux anticorps. Selon Mme Finley, de plus en plus de preuves suggèrent également que des vaccinations répétées pourraient rendre les gens plus sensibles à XBB et alimenter son évolution rapide.

La dernière en date est publiée dans le Wall Street Journal - ‘ Are Vaccines Fueling New Covid Variants? The virus appears to be evolving in ways that evade immunity .’:( "Les vaccins alimentent-ils de nouveaux variants de la Covid ? Le virus semble évoluer de manière à échapper à l'immunité").

Une autre "théorie du complot" se réalise - Les vaccins alimentent les variants et provoquent des maladies Article originel : Yet another 'conspiracy theory' comes true - Vaccines fuelling variants and causing sickness NE - nakedemperor.substack.com 2 janvier 2023 Le WSJ rattrape son retard

Qui l'aurait cru ? Certainement pas les "théoriciens de la conspiration" qui ont prévenu dès le début que la formation du système immunitaire à une protéine de pointe spécifique n'était pas une idée intelligente. Le renforcement dépendant des anticorps (ADE) et/ou le péché antigénique originel (OAS) ont toujours été une préoccupation, mais apparemment pas pour les scientifiques aux gros cerveaux qui savent mieux que tout le monde.

Qui l'aurait cru lorsque nous avons publié, il y a plus d'un an, des données officielles britanniques montrant que les personnes vaccinées avaient plus de chances d'être infectées ?

Avec l'ADE et l'OAS, nous avons également averti que la vaccination massive du monde entier avec une protéine de pointe spécifique n'était pas raisonnable. Cela crée une pression évolutive, encourageant le virus à muter. Et alors qu'avec les vaccins traditionnels ou l'infection naturelle, votre système immunitaire est entraîné à reconnaître les multiples parties du virus, avec la protéine spike spécifique, une fois que le virus a évolué, vous êtes de retour à la case départ... si vous avez de la chance, ou à la case moins cent si vous n'en avez pas.



Le WSJ cite une étude publiée dans la revue Nature le 19 décembre :

"L'émergence aussi rapide et simultanée de multiples variantes présentant d'énormes avantages en termes de croissance est sans précédent". Sous la pression sélective de l'évolution, le virus semble avoir développé des mutations qui lui permettent de se transmettre plus facilement et d'échapper aux anticorps provoqués par les vaccins et les infections antérieures.

Selon l'étude, le virus est en train de muter pour échapper aux anticorps provoqués par une infection antérieure, mais comme nous l'avons vu plus haut, l'infection naturelle aurait dû entraîner le système immunitaire à créer des anticorps contre d'autres parties du virus. Par conséquent, s'il est possible que le virus mute pour échapper complètement à l'immunité de l'infection naturelle, il est plus probable qu'un individu précédemment infecté naturellement bénéficie encore d'une protection suffisante.

"La même étude avance que l'empreinte immunitaire pourrait contribuer à l'évolution du virus. Les vaccins réussissent bien à entraîner le système immunitaire à se souvenir de la variante originale de Wuhan et à l'éliminer. Mais lorsque des souches nouvelles et nettement différentes apparaissent, le système immunitaire réagit moins efficacement".

...

Le XBB (Omicron) a évolué pour échapper aux anticorps induits par les vaccins et les infections de pointe. Par conséquent, l'étude de Nature suggère que "l'immunité collective actuelle et les rappels du vaccin BA.5 pourraient ne pas prévenir efficacement l'infection des variantes convergentes de l'Omicron."



Je ne veux pas continuer à dire "je vous l'avais dit", mais c'est tellement frustrant à lire.

Une étude du New England Journal of Medicine publiée le mois dernier apporte des preuves supplémentaires de la vulnérabilité causée par l'empreinte immunitaire. Les anticorps neutralisants des personnes ayant reçu le bivalent étaient 26 fois plus élevés contre la variante originale Wuhan que contre XBB et quatre fois plus élevés que contre Omicron et la variante BA.5.

De même, une étude publiée ce mois-ci dans la revue Cell a révélé que les niveaux d'anticorps des personnes ayant reçu quatre injections étaient 145 fois plus élevés contre la souche originale Wuhan que contre la variante XBB. Un rappel bivalent n'augmentait que légèrement les anticorps contre la variante XBB.



Enfin, après s'être fait constamment dire que les "théoriciens de la conspiration" crachent de la désinformation, les rôles sont inversés. L'article indique que les experts affirment que les rappels ont amélioré la protection contre ce dernier variant, mais "c'est de la désinformation, pour utiliser leur terme favori".



L'article du WSJ se penche ensuite sur l'étude de Cleveland, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines.

Il ressort notamment que les travailleurs qui avaient reçu un plus grand nombre de doses présentaient un risque plus élevé de tomber malade. Ceux qui avaient reçu trois doses supplémentaires avaient 3,4 fois plus de risques d'être infectés que les personnes non vaccinées, tandis que ceux qui en avaient reçu deux n'avaient que 2,6 fois plus de risques.

"Ce n'est pas la seule étude à trouver une association possible entre un plus grand nombre de doses de vaccin antérieures et un risque plus élevé de COVID-19", ont noté les auteurs. "Nous avons encore beaucoup à apprendre sur la protection offerte par la vaccination contre le COVID-19, et en plus de l'efficacité d'un vaccin, il est important d'examiner si de multiples doses de vaccin administrées au fil du temps peuvent ne pas avoir l'effet bénéfique généralement supposé."



Yep, vous avez encore beaucoup à apprendre, alors peut-être qu'injecter à la moitié du monde quelque chose dont vous ne savez presque rien n'était pas la meilleure idée.

L'auteur de l'article du WSJ a manifestement reçu une formation spéciale et en a assez des experts qui n'écoutent pas. "Les experts refusent de concéder que les boosters ont eu des effets bénéfiques décroissants et qu'ils ont peut-être même rendu les individus et la population dans son ensemble plus vulnérables à de nouvelles variantes comme le XBB".

Elle souligne la coïncidence entre les régions et les pays les plus vaccinés et les plus stimulés et les plus fortes poussées actuelles de la Covid.

Heureusement, pour l'instant, les cellules T des jeunes sont assez réactives pour assurer une protection suffisante. En revanche, les personnes plus âgées ont des cellules T plus faibles, qui s'épuisent plus rapidement et sont donc vulnérables lorsque les anticorps ne font plus leur travail.

L'article se termine par la question qui aurait dû être posée il y a deux ans, mais qui n'a jamais été posée.