Vaccination des mineurs contre la Covid-19 : la Suède lâche la seringue, la France la brandit (Nexus)

l’heure où les directives françaises encouragent la vaccination de tous les enfants – y compris ceux ne présentant pas de facteurs de risque – depuis le 1er novembre 2022, la Suède s’appuie sur le « faible risque de maladie grave et de décès » et met fin aux recommandations de vaccination générale pour les jeunes.



◆ « Les variants du virus sont de plus en plus bénins»

Contactée par notre équipe, l’Agence de santé publique de Suède rappelle que la vaccination contre la Covid-19 reste volontaire sur son sol.

Fin octobre 2022, elle ne recommandait plus le vaccin aux enfants âgés de 5 à 11 ans en bonne santé. En novembre de la même année, c’était au tour des ados de 12 à 17 ans. Et si le vaccin est proposé à certains groupes d’enfants, les connaissances actuelles suggèrent que les « variants du virus sont de plus en plus bénins pour les enfants et les jeunes en bonne santé ».