[Vidéo] L’armée ukrainienne a bombardé deux jours d’affilée l’hôpital Kalinina de Donetsk (Donbass Insider)

Poursuivant sa tactique de bombardements terroristes contre les habitants de Donetsk, l’armée ukrainienne a bombardé deux jours d’affilée l’hôpital Kalinina (le plus grand et le plus important de la ville), faisant un mort et quatre blessés parmi les patients. Ces derniers ont été évacués après le premier bombardement, évitant un bilan bien plus lourd.

Depuis début décembre 2022, l’armée ukrainienne bombarde quotidiennement le centre-ville de Donetsk, faisant de nombreuses victimes parmi les civils. Beaucoup de ces bombardements terroristes sont menés avec des armes fournies à l’Ukraine par les pays de l’OTAN, comme les canons de 155 mm, mais aussi des lance-roquettes multiples tchèques « Vampire » (une évolution du lance-roquette multiple soviétique Grad).

Ce sont d’ailleurs avec ces armes que l’armée ukrainienne a bombardé le plus grand hôpital de Donetsk (l’hôpital Kalinina) deux jours de suite.

Le 18 décembre 2022, l’armée ukrainienne tire en journée à coup de roquettes sur le territoire d’une école et de plusieurs parcs pour enfants proches du stade de football Donbass Arena. Heureusement personne ne s’y trouvait, et ces bombardements n’ont fait aucune victime.

Voir la vidéo de l’école faite par Adrien Bocquet :