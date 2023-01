- [Vidéos] Lumumba, élu démocratiquement par le peuple congolais le 24 juin 1960, assassiné avec le concours de l'Etat belge et des Etats-Unis le 17 janvier 1961

Il n'y aura aucune réparation mais la Belgique impliquée dans l'assassinat du Premier ministre Lumumba élu démocratiquement au Congo-Kinshasa en juin 1960 avait présenté ses excuses officielles pour son meurtre et reconnu simplement une "responsabilité morale" à l'issu d'une enquête parlementaire en 2001. Rappelons que le coup d'Etat mené par la Belgique, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis contre le gouvernement Lumumba avait été associé à la venue au pouvoir du dictateur Mobutu soutenu par les pays Occidentaux et par la répression génocidaire des partisans de Lumumba dans l'est du pays menée avec le soutien de la Belgique, la France, la Grande-Bretagne et les USA au travers de ses "affreux" mercenaires. Une guerre d'extermination qui a fait des centaines de milliers de morts et qui s'était conclu par et le maintien au pouvoir du dictateur occidental Mobutu contre le peuple congolais pendant des dizaines d'année.

Une extermination coloniale à l'encontre des partisans de la démocratie africaine qui valait bien de petites excuses hypocrites de la part d'un pays qui a grandement profité du pillage du Congo-Kinshasa et de l'actuel RDC.

RDC - 17 janvier 1961 : Assassinat de Patrice Lumumba (Afriques en Lutte)