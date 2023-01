Washington prolonge les souffrances de l'Ukraine (The American Conservative)

Washington prolonge les souffrances de l'Ukraine

Article originel : Washington Is Prolonging Ukraine's Suffering

Par *

The American Conservative, 20.12.22

Le refus de Washington de reconnaître les intérêts légitimes de la Russie en matière de sécurité en Ukraine et de négocier la fin de cette guerre est la voie vers un conflit prolongé et des souffrances humaines.

Lors d'un discours prononcé le 29 novembre, le vice-ministre polonais de la défense nationale (MON) Marcin Ociepa a déclaré : "La probabilité d'une guerre dans laquelle nous serons impliqués est très élevée. Trop élevée pour que nous ne traitions ce scénario que de manière hypothétique". Le vice-ministre polonais prévoirait de rappeler 200 000 réservistes en 2023 pour un entraînement de quelques semaines, mais les observateurs à Varsovie soupçonnent que cette action pourrait facilement conduire à une mobilisation nationale. Pendant ce temps, au sein de l'administration Biden, on craint de plus en plus que l'effort de guerre ukrainien ne s'effondre sous le poids d'une offensive russe. Et alors que le sol du sud de l'Ukraine gèle enfin, les craintes de l'administration sont justifiées. Dans une interview publiée dans The Economist, le chef des forces armées ukrainiennes, le général Valery Zaluzhny, a admis que la mobilisation et les tactiques russes fonctionnent. Il a même laissé entendre que les forces ukrainiennes pourraient être incapables de résister à l'assaut russe à venir.

Pourtant, Zaluzhny rejette toute idée de règlement négocié et plaide plutôt pour davantage d'équipement et de soutien. Il a poursuivi en insistant sur le fait qu'avec 300 nouveaux chars, 600 à 700 nouveaux véhicules de combat d'infanterie et 500 nouveaux obusiers, il pouvait encore gagner la guerre contre la Russie. En vérité, le général Zaluzhny ne demande pas d'aide, il demande une nouvelle armée. C'est là que réside le plus grand danger pour Washington et ses alliés de l'OTAN.

Lorsque les choses vont mal pour la politique étrangère de Washington, les vrais croyants de la grande cause puisent toujours profondément dans le puits de l'illusion idéologique pour se préparer à la bataille finale. Blinken, Klain, Austin et le reste du parti de la guerre continuent de promettre un soutien éternel à Kiev, quel qu'en soit le prix. Comme les "meilleurs et les plus brillants" des années 1960, ils sont impatients de sacrifier le réalisme à la pensée magique, de se vautrer dans les éclaboussures de la publicité et de l'autopromotion lors d'une visite publique en Ukraine après l'autre. Ce spectacle rappelle de manière effrayante les événements d'il y a plus de 50 ans, lorsque la guerre par procuration de Washington au Vietnam était en train d'échouer. Les sceptiques au sein de l'administration Johnson quant à la sagesse d'intervenir sur le terrain pour sauver Saigon d'une destruction certaine se sont cachés. En 1963, Washington avait déjà 16 000 conseillers militaires au Vietnam. L'idée que Washington soutienne un gouvernement du Sud-Vietnam qui pourrait ne pas gagner contre le Nord-Vietnam est rejetée d'emblée. Le secrétaire d'État Dean Rusk déclare : "Nous ne nous retirerons pas tant que la guerre n'est pas gagnée." Au printemps 1965, les conseillers militaires étatsuniens mouraient déjà. Le général Westmoreland, alors commandant du Military Assistance Command Vietnam, fait rapport à LBJ : "Il est de plus en plus évident que les niveaux actuels de l'aide étatsuniennes ne peuvent empêcher l'effondrement du Sud-Vietnam... Le Nord-Vietnam s'avance pour tuer... Agissant à la demande du gouvernement sud-vietnamien, la décision doit être prise d'engager dès que possible 125 000 soldats étatsuniens pour empêcher la prise de pouvoir par les communistes."

Le soutien inconditionnel de l'administration Biden au régime de Zelensky à Kiev atteint un point d'inflexion stratégique qui n'est pas sans rappeler celui de LBJ en 1965. Tout comme LBJ a soudainement déterminé en 1964 que la paix et la sécurité en Asie du Sud-Est étaient un intérêt stratégique vital pour les États-Unis, l'administration Biden avance aujourd'hui un argument similaire pour l'Ukraine. Comme le Sud-Vietnam dans les années 1960, l'Ukraine est en train de perdre sa guerre contre la Russie.

Les hôpitaux et les morgues d'Ukraine sont pleins à craquer de soldats ukrainiens blessés et mourants. Le supplétif de Washington à Kiev a dilapidé son capital humain et l'aide occidentale considérable dans une série de contre-offensives autodestructrices. Les soldats ukrainiens qui tiennent les lignes défensives face aux soldats russes dans le sud de l'Ukraine sont des hommes courageux, mais ils ne sont pas idiots. Les Spartiates aux Thermopyles étaient courageux, et ils sont quand même morts.

Le vrai danger maintenant est que Biden apparaisse bientôt à la télévision pour répéter la performance de LBJ en 1965, en remplaçant le mot "Ukraine" par "Sud-Vietnam" : Ce soir, mes chers compatriotes, je veux vous parler de liberté, de démocratie et de la lutte du peuple ukrainien pour la victoire. Aucune autre question ne préoccupe autant notre peuple. Aucun autre rêve n'absorbe autant les millions de personnes qui vivent en Ukraine et en Europe de l'Est... Cependant, je ne parle pas d'une attaque de l'OTAN contre la Russie. Je propose plutôt d'envoyer en Ukraine une coalition de volontaires dirigée par les États-Unis, composée de forces armées étatsuniennes, polonaises et roumaines, afin d'établir l'équivalent terrestre d'une "zone d'exclusion aérienne". La mission que je propose est pacifique, elle consiste à créer une zone de sécurité dans la partie la plus occidentale de l'Ukraine pour les forces ukrainiennes et les réfugiés qui luttent pour survivre aux attaques dévastatrices de la Russie...

Le désastre enveloppé de rhétorique n'est pas le moyen de sauver le peuple ukrainien. La guerre en Ukraine n'est pas une fantaisie de Call of Duty. C'est une extension de la tragédie humaine que l'expansion de l'OTAN vers l'est a créée. Les victimes ne vivent pas en Amérique du Nord. Elles vivent dans une région que la plupart des Etatsuniens ne peuvent pas trouver sur une carte. Washington a exhorté les Ukrainiens à se battre. Maintenant, Washington doit les exhorter à arrêter. Les gouvernements de l'OTAN sont divisés dans leur réflexion sur la guerre en Ukraine. À l'exception de la Pologne et, peut-être, de la Roumanie, aucun des membres de l'OTAN n'est pressé de mobiliser ses forces pour une longue et épuisante guerre d'usure avec la Russie en Ukraine. Personne à Londres, Paris ou Berlin ne veut courir le risque d'une guerre nucléaire avec Moscou. Les Etatsuniens ne sont pas favorables à une guerre avec la Russie, et les quelques personnes qui le sont sont sont des idéologues, des opportunistes politiques superficiels ou des entrepreneurs de défense avides.

Lorsque les forces étatsuniennes se sont finalement retirées de l'Asie du Sud-Est, les Etatsuniens pensaient que Washington ferait preuve d'une plus grande retenue, reconnaîtrait les limites de la puissance étatsunienne et mènerait une politique étrangère moins militante et plus réaliste. Les Etatsuniens se sont trompés à l'époque, mais les Etatsuniens et les Européens savent maintenant que le refus de Washington de reconnaître les intérêts légitimes de la Russie en matière de sécurité en Ukraine et de négocier la fin de cette guerre est la voie vers un conflit prolongé et davantage de souffrances humaines.

* Douglas Macgregor, colonel (retraité), est un senior fellow de The American Conservative, l'ancien conseiller du secrétaire à la Défense de l'administration Trump, un vétéran de combat décoré et l'auteur de cinq livres.

Traduction SLT