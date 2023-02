Alors que débute l'enquête tant attendue sur la Covid, certains experts scientifiques craignent que le confinement n'ait laissé des enfants avec des problèmes d'immunité à vie (Daily Mail)

Alors que débute l'enquête tant attendue sur la Covid, certains experts scientifiques craignent que le confinement n'ait laissé des enfants avec des problèmes d'immunité à vie.

Article originel : As the long-awaited Covid inquiry begins, some scientific experts fear that lockdown could have left children with life-long immunity problems

Par Jo Macfarlane

Daily Mail, 12.0223



Selon les chiffres de l'Office national des statistiques, 70 000 enfants ont une Covid de longue durée.

Les experts craignent une augmentation considérable des infections et des maladies respiratoires.

À l'approche du printemps, le Royaume-Uni pourrait enfin tourner la page sur l'un des pires hivers que les services de santé aient jamais connu, notamment en ce qui concerne les maladies infantiles. Il y a eu des infections mystérieuses, d'énormes vagues de maladies respiratoires et des microbes par-dessus les microbes.

Les parents vont pousser un soupir de soulagement. Mais certains experts mettent en garde contre les problèmes liés à une pandémie qui sont loin d'être terminés.

Le professeur Tracy Hussell, directeur de l'Institut Lydia Becker pour l'immunologie et l'inflammation, a déclaré au Mail on Sunday que les confinements, qui étaient nécessaires pour empêcher la propagation de la Covid, ont pu avoir des conséquences imprévues sur le système immunitaire en développement des enfants, qui pourraient les affecter pendant un certain temps...

