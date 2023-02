L’ONG internationale Human Rights Watch, qui a présenté un rapport ce mercredi à l’Ile Maurice, qualifie de « crime contre l’humanité » le déplacement forcé des habitants de l’archipel des Chagos entre 1963 et 1973 par le Royaume Uni. Et cela pour faire la place à la base aérienne et navale américaine sur l’atoll de Diego Garcia. Des « réparations » exigées en faveur des Chagossiens...

Lire la suite