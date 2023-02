[Vidéo] Australie : « Pas de vaccin, pas de cœur ». Malade du cœur, une Australienne se voit refuser une transplantation faute de vaccination Covid, malgré une exemption légale (Nexus)

A Melbourne mother in need of a new heart can't get on the transplant waiting list because she refuses to get the COVID-19 vaccine. In 2020, Vicki Derderian had severe heart failure and had to have a Ventricular Assist Device (VAD) surgically implanted to help pump blood throughout her body / Une mère de Melbourne qui a besoin d'un nouveau cœur ne peut pas s'inscrire sur la liste d'attente des greffes parce qu'elle refuse de se faire vacciner contre le COVID-19. En 2020, Vicki D erderian a souffert d'une grave insuffisance cardiaque et a dû se faire implanter chirurgicalement un dispositif d'assistance ventriculaire (DAV) pour aider à pomper le sang dans tout son corps.