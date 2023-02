Bill Gates, "Aerogel" et la prochaine étape des "vaccins" à ARNm (Off Guardian)

Bill Gates, "Aerogel" et la prochaine étape des "vaccins" à ARNm

Article originel : Bill Gates, “Aerogel” & the next stage of mRNA “vaccines”

Par Kit Knightly

Off Guardian, 1.02.23

La semaine dernière, le développeur de logiciels professionnels et épidémiologiste amateur Bill Gates a admis que les "vaccins" à ARNm Covid présentaient "trois problèmes", dont celui de ne pas empêcher la transmission.

Mais ce qui apparaît à première vue comme un aveu franc vise en réalité à protéger le récit et à mettre en place un nouveau marché pour les nouveaux vaccins.

S'exprimant lors d'un panel de l'Institut Lowy à Sydney, en Australie, M. Gates a déclaré à l'auditoire : Nous devons également résoudre les trois problèmes des vaccins. Les vaccins actuels ne bloquent pas l'infection, ils ne sont pas larges - ce qui fait que lorsque de nouveaux variants apparaissent, vous perdez votre protection - et ils ont une durée très courte ?

Soyons clairs, le fait que Gates "admette" certains prétendus problèmes relativement inoffensifs des "vaccins" n'est pas dû à une crise de conscience ou à un lapsus freudien, il s'agit simplement de préparer la prochaine étape de l'escroquerie. Tout d'abord, lorsque vous essayez de vendre une histoire à sept milliards de personnes, une "admission" pleine de tact peut en fait faire avancer votre programme et renforcer votre récit.

Lorsque vous "admettez" qu'un vaccin "n'empêche pas la transmission", vous soulignez également l'existence d'une nouvelle maladie à transmettre. Lorsque vous reprochez à un vaccin de ne pas protéger contre les variants, vous renforcez l'idée qu'il existe réellement des variants. En cédant théoriquement du terrain, vous renforcez en fait une position défensive et, surtout, vous incitez vos détracteurs à concéder eux-mêmes la partie la plus importante de votre récit, à savoir la réalité de la "pandémie".

En même temps, il y a la bonne vieille méthode de l'accrochage limité : Admettre de petites "erreurs" pour camoufler de gros mensonges. Se souvenir d'une opération psy. "Les vaccins ne fonctionnent pas aussi bien que nous le pensions. Nous n'avons pas prédit les variants effrayants. Nous avons accidentellement falsifié les données, et accidentellement sauté les essais et accidentellement fait fortune en le faisant." Oups. Et bien sûr, vient l'inévitable étape suivante : "Mais ne vous inquiétez pas, on va réussir cette fois."

Parce que la dernière raison pour laquelle vous admettez que vos anciens vaccins ne fonctionnent pas est que vous pouvez vendre aux gens votre nouveau vaccin. Il s'agit d'un "aérogel" à inhaler pour prévenir la transmission, au cas où vous vous poseriez la question, et il est en développement depuis au moins mars dernier.

Gates le mentionne d'ailleurs dans la vidéo [54:18] : Nous pensons qu'il est également possible, très tôt dans une épidémie, d'avoir un produit à inhaler qui empêche d'être infecté. Un bloqueur, un bloqueur inhalé". ...et dans la semaine qui a suivi cet exposé, il a fait l'objet d'articles dans CNET [23 janvier], Yahoo [23 janvier], le Miami Herald [23 janvier], GAVI [24 janvier], News Medical [27 janvier], CNET à nouveau [30 janvier] et Nature [1er février].

Il est intéressant de noter que ce nouveau vaccin fait la une des journaux au moment même où les grandes entreprises pharmaceutiques constatent une baisse de leurs bénéfices liés à la Covid.

Alors, oui, Pharma Bill et ses amis peuvent faire leur mea culpa sur ces vaccins, mais donnez-leur quelques milliards de dollars de plus et ils feront bien les choses la prochaine fois. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, certainement la fois suivante. Promis.

