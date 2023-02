Comment les États-Unis ont écrasé la lutte pour une nation somalienne (The Gray Zone)

Comment les États-Unis ont écrasé la lutte pour une nation somalienne Article originel : How the US crushed the struggle for a Somali nation Par Anne Garison The Gray Zone, 14.02.23

Alors que la Somalie s'efforçait d'organiser ses premières véritables élections nationales depuis l'effondrement du pays en 1991, les États-Unis et leurs alliés ont encouragé le séparatisme et sapé la démocratie afin de dominer militairement le pays et de piller ses ressources.



Un conflit armé est en cours entre les sécessionnistes et les syndicalistes dans la ville de Lasanod, où les forces séparatistes de l'État du Somaliland ont tiré sur des civils, faisant plus de 82 morts, selon les informations disponibles. Les syndicalistes somaliens ont maintenant pris les armes pour se défendre et ont publié une déclaration selon laquelle Lasanod devrait être administrée depuis Mogadiscio, la capitale de la Somalie.

Dans l'interview qui suit, le Dr Abidiwahab Sheikh Abdisamad replace les récents combats dans le contexte de la bataille beaucoup plus vaste menée pour reconstruire la nation somalienne et organiser des élections nationales depuis la déstabilisation totale de l'État en 1991. Comme l'explique Abdisamad, l'Occident mène sa propre guerre pour que la Somalie reste faible et fragmentée.

Les 2100 miles de côtes somaliennes sont tellement riches en ressources et stratégiquement importantes qu'une Somalie véritablement souveraine est un anathème pour les États-Unis et leurs alliés occidentaux. C'est pourquoi les États-Unis ont rempli le pays de leurs troupes, l'ont attaqué avec des drones, ont imposé une zone verte dans sa capitale, ont supervisé une opération de "maintien de la paix" de l'ONU qui a échoué, ont soutenu un gouvernement fantoche pour le diriger, et ont organisé l'alliance militaire AFRICOM et une patrouille de la marine de l'UE le long des côtes somaliennes.

Le pays souffre depuis des décennies d'un pillage effréné des poissons et de déversements toxiques. Certains investisseurs estiment que la Somalie possède les plus grandes réserves pétrolières côtières inexploitées du monde. Elle est située à proximité du détroit de Bab-El Mandeb et du détroit d'Ormuz, par lesquels transitent chaque jour 40 % du pétrole mondial. Elle compte également cinq ports à l'interface entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie.

La perturbation de la chaîne d'approvisionnement causée en 2021 par le porte-conteneurs bloqué dans le canal de Suez n'était qu'un aperçu de ce qui pourrait se produire si une guerre devait éclater dans ces eaux.

Le problème des États membres fédéraux (EFM)

La Somalie est en proie à une lutte entre les sécessionnistes et les unionistes, qui s'identifient également comme des nationalistes. Les responsables des six États membres fédéraux résistent dans une certaine mesure à l'autorité fédérale. Les mouvements politiques les plus séparatistes se trouvent au Jubaland, au Puntland et surtout au Somailand, même si ce dernier envoie des représentants au parlement fédéral de Mogadiscio.

Les responsables d'Hergeisa, la capitale du Somaliland, cherchent à faire reconnaître leur indépendance depuis 30 ans, mais ni l'ONU ni aucun de ses 193 États membres n'ont donné leur accord. Le sentiment en faveur de la sécession du Somaliland serait le plus fort dans la capitale de l'État, Hergeisa.

Une section de la loi américaine 2023 sur l'autorisation de la défense nationale reconnaît officieusement l'indépendance du Somaliland en présentant un plan de coopération militaire directe entre les États-Unis et l'État sécessionniste. La violation de la souveraineté de la Somalie par la NDAA est si flagrante que les auteurs de la loi ont fait tout leur possible pour affirmer qu'elle ne l'était pas : "Rien dans cette loi, y compris l'exigence de rapport en vertu de la sous-section (a) et la réalisation de l'étude de faisabilité en vertu de la sous-section (b), ne peut être interprété comme une reconnaissance par les États-Unis du FMS de la Somalie ou du Somaliland en tant qu'entité indépendante."

Le commandement américain pour l'Afrique (AFRICOM) semble avoir dépassé sa base militaire à Djibouti, qui loue également des terrains pour des bases militaires à la Chine, à la France, au Japon, à l'Italie et à l'Arabie saoudite. Rien que pour amarrer un porte-avions, une ville flottante de 5 000 hommes, il lui faut une large place.

Les syndicalistes somaliens sont irrités par le plan visant à contourner le gouvernement national.





La lutte pour un vote populaire

Un vote populaire est essentiel à la lutte des syndicalistes, c'est pourquoi les États-Unis et leurs alliés ont empêché la Somalie d'instaurer le système électoral "une personne, un vote" pratiqué en Occident. Les États-Unis et leurs alliés y sont parvenus en organisant la défaite du président Mohammed Abdullahi Mohammed, alias Farmaajo, le président massivement populaire qui tentait de mettre en place une armée capable de défendre la souveraineté somalienne et de retirer les forces étrangères, y compris les troupes américaines, du sol somalien.

Pendant la majeure partie des 32 dernières années, la Somalie n'a pas eu de gouvernement capable de sécuriser son territoire ou son littoral. Le Dr Abdiwahab Sheikh Abdisamad, un Somalien du Kenya et président de l'Institut de la Corne de l'Afrique, s'est plaint que la Somalie ne soit plus aujourd'hui qu'un siège des Nations unies et un drapeau.

Le fédéralisme, a-t-il dit, a fragmenté le pays au point qu'il a perdu toute prétention à la souveraineté : "C'est le mauvais concept, au mauvais endroit, pour les mauvaises personnes, pratiqué par les mauvais dirigeants, pour les mauvaises raisons."

Cependant, il a également déclaré que si la Somalie était en mesure d'organiser une élection nationale, une personne-un vote, ses parlementaires fantoches et son président fantoche, Hassan Sheikh Mohammed, seraient tous balayés, et l'ancien président Farmaajo serait élu haut la main.

Voici ma conversation avec le Dr Abdiwahab Sheikh Abdisamad sur le rôle des États-Unis et de leurs alliés dans le processus de paix....