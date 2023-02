Covid-19 : une infection vaudrait deux doses de vaccin (Nexus)

Publiée le 16 février 2022 dans la revue The Lancet, l’étude interpelle sur l’immunité conférée par l’infection passée au SRAS-CoV-2, estimant qu’elle doit être prise en compte « au même titre que la protection conférée par la vaccination ».

◆ Un niveau de protection équivalent à celui des vaccins

« Bien que la protection contre l’infection passée s’estompe avec le temps, le niveau de protection contre la réinfection, la maladie symptomatique et la maladie grave semble être au moins aussi durable, sinon plus, que celui fourni par la vaccination à deux doses avec les vaccins à ARNm. » C’est confirmé. La protection conférée par l’infection au SRAS-CoV-2 contre une réinfection diminue certes avec le temps, mais reste élevée.

Et même si l’étude publiée par la revue scientifique The Lancet note que « la protection contre la réinfection par le variant Omicron BA.1 a diminué plus rapidement », il n’en reste pas moins que la protection contre les formes graves reste élevée, et ce pour tous les variants. « Nos résultats montrent des niveaux élevés de protection – en moyenne supérieurs à 85 %. »

◆ Réadapter les décisions politiques ?

Dans un « contexte de politiques restrictives », les auteurs concluent à la nécessité de comprendre les caractéristiques de la protection. « Les populations et les responsables politiques étant de plus en plus réticents à imposer une distance physique stricte, le fardeau du Covid-19 sera largement fonction de la couverture vaccinale et de son efficacité, du niveau de protection offert par les personnes ayant déjà été infectées. »

Basés notamment sur les résultats de 65 études, ces travaux visent à mieux estimer l’immunité conférée dans le temps par une infection, pour « concevoir des politiques » fondées sur des données scientifiques. « Nos résultats ont plusieurs implications politiques importantes. »

Des résultats qui imposent de reconsidérer la pertinence des politiques restrictives menées jusqu’à présent.

Article par Diane O.