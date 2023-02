Des documents montrent que l'accord de confidentialité conclu entre les États-Unis et le Royaume-Uni est lié aux effets indésirables des vaccins (TrialSite News)

Des documents montrent que l'accord de confidentialité conclu entre les États-Unis et le Royaume-Uni est lié aux effets indésirables des vaccins. Article originel : Records Show U.S. and UK ‘Confidentiality Agreement’ Tied to Vaccine Adverse Events TrialSite News, 11.02.23

Un groupe de surveillance à but non lucratif contre la corruption gouvernementale a annoncé qu'il avait reçu 57 pages de documents fortement expurgés du Département étatsunien de la santé et des services sociaux (HHS) qui montrent, deux jours seulement avant l'approbation par la FDA du vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, une discussion entre les régulateurs de santé étatsuniens et britanniques concernant le vaccin contre la COVID et "l'anaphylaxie", les régulateurs soulignant leur "accord mutuel de confidentialité". Judicial Watch rapporte cette nouvelle alors que la presse grand public prend de plus en plus au sérieux la couverture des blessures liées au vaccin contre la COVID-19.



Dans le cadre d'un procès FOIA, Judicial Watch a reçu 1 081 pages de documents du HHS détaillant des discussions internes sur la myocardite et le vaccin contre la COVID. D'autres documents détaillent des "événements indésirables pour lesquels un effet contributif du vaccin ne pouvait être exclu".



Ces documents comprennent :