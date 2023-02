Die Welt évoque la fraude de Pfizer sur les essais vaccinaux anti-Covid. Est-ce qu'un "jugement" suivra ? La fraude de Pfizer est désormais abordée ouvertement dans la presse nationale grand public (Substack)

Trois semaines plus tard, le candidat Roux a reçu la deuxième dose. Il est resté en observation pendant 40 minutes, puis a quitté l'hôpital en se sentant bien. Dans le taxi qui le ramenait chez lui, il s'est senti mal à l'aise, et plus tard, il a eu le souffle court, des douleurs thoraciques brûlantes, des nausées et de la fièvre. Son urine est devenue noire comme du cola et il a perdu connaissance. Trois jours plus tard, Roux était à l'hôpital Alemán, plusieurs tests PCR pour Covid étaient négatifs. Le médecin principal Gisela di Stilio a noté dans le rapport de sortie, que le Welt a pu consulter : "Effet indésirable du vaccin contre le coronavirus (forte probabilité)." La tomographie par ordinateur avait fourni des images de liquide dans le cœur de Roux. Un épanchement péricardique.

Au cours des mois suivants, Roux a perdu 14 kilos, il a eu des problèmes de foie, et son cœur battait parfois de façon irrégulière. ... Le diagnostic pour les symptômes après la deuxième vaccination est très probablement une "péricardite", une inflammation du cœur. Tout cela correspond exactement à un tableau clinique que l'Institut Paul Ehrlich a également inscrit dans sa liste des "effets secondaires rares" des vaccins à ARNm.



Notez comment Die Welt met sarcastiquement "effets secondaires rares" entre guillemets.

Il y a trouvé des choses étonnantes. On pourrait penser que son histoire devrait apparaître dans les documents de l'étude pivot de Pfizer, mais ce n'est pas le cas. Les documents de la société pharmaceutique indiquent que Roux a informé l'équipe de recherche qu'il avait été hospitalisé pour une pneumonie des deux côtés, suite au rapport initial, qui a été classé comme un "événement indésirable de niveau de toxicité 1". Cela n'a rien à voir avec le vaccin, poursuit le dossier, il s'agit probablement d'une infection Covid. Pas un mot sur le fait que Roux avait été testé négatif pour Coronavirus dans plusieurs tests PCR.

Le journal découvre d'autres cas de fraude apparente de Pfizer :

Presque en même temps que l'affaire Roux, il doit y avoir eu un incident dans le centre de test de Buenos Aires. D'un seul coup, la direction du test a dit adieu à 53 sujets le 31 août 2020. Les candidats au test ont été "déboulonnés", ce qui signifie qu'ils ont été informés de leur statut vaccinal, un processus que le protocole de l'étude Pfizer ne prévoit expressément qu'"en cas d'urgence". Mais il n'y a rien à ce sujet dans l'étude d'approbation. Dans les documents du protocole auxquels le Welt a accès, et qui ne sont en fait pas destinés au public, les responsables s'empêtrent dans des contradictions.





La fraude de Pfizer discutée dans la presse grand public.

Bien que Die Welt fasse un excellent travail pour exposer la fraude présumée des essais de Pfizer, que la FDA semblait vouloir cacher pendant 75 ans, la plupart des sujets abordés ne sont pas nouveaux pour nous. Ce qui est nouveau, c'est que les journaux grand public en parlent maintenant.