Dr Jay Bhattacharya, professeur à l'Université de Stanford : questionner les confinements, les Twitter Files et comment la censure tue (Vidéo)

Winston s'entretient avec le Dr Jay Bhattacharya, professeur à l'université de Stanford, médecin, épidémiologiste, économiste de la santé et expert en politiques de santé publique. Ils discutent de l'histoire de la Déclaration de Great Barrington, qu'il a coécrite, de la lutte contre les confinements de sa censure par les grandes entreprises et de l'université de Stanford.

Dr Jay Bhattacharya: questioning lockdowns, the Twitter files and how censorship kills / Dr Jay Bhattacharya : questionner les confinements, les Twitter Files et comment la censure tue