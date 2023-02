EXCLUSIF : Qu'est-il arrivé à l'essai du vaccin de Pfizer contre la covid chez les femmes enceintes ? (Substack)

EXCLUSIF : Qu'est-il arrivé à l'essai du vaccin de Pfizer contre la covid chez les femmes enceintes ? Article originel : EXCLUSIVE: Whatever happened to Pfizer's covid vaccine trial in pregnant women? Par Maryanne Demasi, PhD Substack, 23.02.23

L'essai a commencé en 2021. Mais plus d'un an après l'inscription de la dernière femme, l'entreprise vient d'admettre qu'elle n'a toujours pas les données.

De même, le Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) du Royaume-Uni a publié une déclaration indiquant que "les vaccins contre la COVID-19 sont fortement recommandés pendant la grossesse."

Des sociétés professionnelles telles que l'American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) et la Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) ont toutes deux conseillé de ne pas refuser les vaccins contre la covid-19 aux femmes enceintes ou allaitantes.

Les femmes enceintes et allaitantes ont été exclues des essais cliniques de phase III menés par Pfizer et Moderna , de sorte que toute recommandation de les vacciner était un pari.

"Ils l'ont juste recommandé aux femmes enceintes avec zéro donnée. Et c'est peut-être pour cela que [Pfizer] a arrêté l'étude..... En menant une étude, on court le risque de montrer qu'il n'y a peut-être pas de bénéfice pour les femmes enceintes", a-t-il ajouté.

Cela fait plus d'un an que la dernière femme a été recrutée pour l'essai, et toutes auraient déjà accouché.

En l'absence de données humaines, Pfizer a annoncé qu'il commencerait à recruter des volontaires pour un essai clinique visant à examiner la sécurité et l'efficacité de son vaccin à ARNm chez les femmes enceintes et leurs nouveau-nés.

La réponse de Pfizer

En réponse à mes questions, je peux aujourd'hui révéler la raison pour laquelle Pfizer n'a pas publié l'étude -- la société a admis ne pas avoir les données.

Dans un courriel, Pfizer a déclaré que le "taux d'inscription à l'essai a diminué de manière significative" vers la fin de 2021, car les autorités avaient déjà largement recommandé le vaccin aux femmes enceintes.

La baisse des inscriptions signifiait que le nombre de participants à l'essai était insuffisant pour effectuer l'analyse prévue.

Réponse complète de Pfizer :

Au quatrième trimestre de 2021, le recrutement a été arrêté dans l'étude C4591015 (une étude de phase 2/3 contrôlée par placebo, randomisée en aveugle pour évaluer la sécurité, la tolérance et l'immunogénicité de BNT162b2 contre COVID-19 chez des femmes enceintes en bonne santé âgées de 18 ans et plus). Cette étude a été développée avant la disponibilité ou la recommandation de la vaccination contre le COVID-19 chez les femmes enceintes. L'environnement a changé au cours de l'année 2021 et en septembre 2021, les vaccins COVID-19 ont été recommandés par les organismes de recommandation applicables (par exemple, l'ACIP aux États-Unis) pour les femmes enceintes dans tous les pays participants/prévus, ce qui a entraîné une baisse significative du taux d'inscription. En raison de la baisse du nombre d'inscriptions, la taille de l'échantillon de l'étude était insuffisante pour évaluer l'objectif primaire d'immunogénicité et la poursuite de cette étude contrôlée par placebo ne pouvait plus être justifiée en raison des recommandations mondiales. Cette proposition a été partagée et acceptée par la FDA et l'EMA.

Pfizer ne dispose pas encore d'un ensemble complet de données provenant de l'étude sur l'immunisation maternelle, C4591015. Pfizer et BioNTech prévoient de terminer l'analyse de l'essai clinique C4591015 et de la partager avec les régulateurs de santé publique mondiaux et de chercher à la publier ou à la présenter, comme c'est notre pratique habituelle. Il est important de noter que les preuves pertinentes du monde réel sur l'utilisation des vaccins COVID-19 chez les femmes enceintes ont été présentées et publiées à de nombreuses reprises par diverses parties dans de multiples revues et forums.



La FDA a déclaré qu'elle ne faisait pas de commentaires sur les études en cours.