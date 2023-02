Interdit d'entrée aux Etats-Unis, quelle est la prochaine étape pour Novak Djokovic ? (The Times)

Interdit d'entrée aux Etats-Unis, quelle est la prochaine étape pour Novak Djokovic ?

Article originel : Barred from entering the US, what’s next for Novak Djokovic?

Par Stuart Fraser

The Times, AP



Le reste du tennis masculin va pousser un soupir de soulagement collectif en apprenant que Novak Djokovic ne pourra pas participer au tournoi étatsunien Sunshine Swing, dans l'état actuel des choses. Après les deux dernières semaines à Melbourne, la perspective d'affronter le 22 fois champion du Grand Chelem sur un court en dur ne serait pas très amusante.

Autorisé à entrer en Australie après la levée de son interdiction de visa de trois ans en novembre, Djokovic a profité au maximum de son séjour dans ce pays. Il rentre en Europe mardi avec deux pièces d'argent dans ses bagages après avoir remporté un dixième titre à l'Open d'Australie, précédé du tournoi de préparation de l'Adelaide International. Il est à nouveau le numéro 1 mondial.

Djokovic doit ensuite disputer les Championnats de Dubaï à partir du 27 février, mais après cela...

Lire la suite