"J'espère que nous ne découvrirons pas... que cet ARNm persiste dans l'organisme", déclare un médecin de Pfizer (Brownstone Institute)

"J'espère que nous ne découvrirons pas... que cet ARNm persiste dans l'organisme", déclare un médecin de Pfizer. Article originel : “I hope we don’t find out…this mRNA lingers in the body,” says Pfizer doctor Par Bret Swanson Brownstone Institute, 3.02.23

"J'espère que nous ne découvrirons pas que, d'une manière ou d'une autre, cet ARNm persiste dans l'organisme ", déclare le Dr Jordon Walker, directeur de la R&D sur l'ARNm chez Pfizer, dans une vidéo enregistrée secrètement par Project Veritas.



Désolé, Dr Walker. Nous savons définitivement depuis plus d'un an que l'ARNm persiste, dans certains cas pendant au moins 60 jours. Le groupe de pathologie de classe mondiale de l'Université de Stanford a rapporté ceci dans Cell le 24 janvier 2022 - ”Immune imprinting, breadth of variant recognition, and germinal center response in human SARS-CoV-2 infection and vaccination.” ("Empreinte immunitaire, ampleur de la reconnaissance des variants et réponse des centres germinaux dans l'infection et la vaccination humaines contre le SRAS-CoV-2"). Et plus l'ARNm persiste, plus il produira une protéine de pointe hautement toxique, et plus les risques de problèmes de santé seront élevés.

(Les mises en garde habituelles s'appliquent aux vidéos en caméra cachée. La déclaration officielle de Pfizer réagissant aux précédentes vidéos mettant en scène le Dr Walker suggère l'authenticité, mais nous n'en sommes pas certains).



Le Dr Walker s'interroge également sur les causes potentielles des irrégularités menstruelles généralisées. Selon lui, le vaccin doit interagir avec l'axe HPG (hypothalamus, hypophyse, gonade) - la chaîne hormonale qui régule les menstruations et de nombreux autres systèmes biologiques. Il est cependant confus, car "le vaccin ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique".

Sauf qu'il va absolument au cerveau. Nous le savons aussi depuis longtemps, comme l'attestent de nombreuses autopsies. Il ne vient même pas à l'esprit du Dr Walker que les nanoparticules lipidiques (LNP) vont aussi directement aux ovaires, comme nous le savons depuis le printemps 2021, lorsque le vaccinologue canadien Dr Byram Bridle a déterré le dossier réglementaire de Pfizer soumis au gouvernement japonais.



Nous savons depuis au moins 20 mois qu'au lieu de rester près du site d'injection, comme annoncé, les LNP se répandent dans tout le corps, traversant même la barrière hémato-encéphalique. Ils pénètrent dans presque tous les types de cellules et de tissus. De nouvelles autopsies montrent une infiltration plus large et plus profonde chaque jour. Pas plus tard qu'hier, le Dr Ryan Cole, pathologiste, a révélé une nouvelle autopsie avec la protéine de pointe (Spike) partout dans les glandes surrénales.



L'ARNm dure bien plus longtemps que ce qui est annoncé, au moins 60 jours, selon l'article de Cell des pathologistes de Stanford. L'ARNm naturel se décompose et se dissout en quelques minutes ou heures. Il est très instable, ce qui est une bonne chose. L'ARNm modifié utilisé dans les injections, en revanche, est synthétique. Pfizer et Moderna ont remplacé tous les uraciles (U) par de la pseudo-uridine (Ψ), ce qui, nous le savons maintenant, stabilise le modRNA et l'empêche de se décomposer. Ils pensaient que cela serait bénéfique, en produisant plus d'antigène pendant plus longtemps et en réduisant éventuellement l'inflammation.



L'ARN messager persistant continue ensuite à produire la protéine Spike pendant de longues périodes - pas des minutes ou des jours, mais peut-être des semaines ou des mois. Il la produit dans tout le corps, dans de nombreux tissus. L'ARN est un code, pas le médicament lui-même, donc tant qu'il persiste, il indique à vos ribosomes de continuer à produire des protéines. Alors comment contrôlez-vous la dose ? Je ne pense pas que l'on puisse. Dans de nombreux cas, l'ARNm persistant pourrait produire des quantités importantes mais inconnues de protéine de pointe (Spike), délivrant des super-doses de ce que nous savons maintenant être une protéine hautement toxique.



La protéine de pointe (Spike) s'attaque particulièrement à l'endothélium vasculaire, la paroi de nos vaisseaux sanguins et capillaires, qui imprègne tous les tissus. Le résultat est souvent beaucoup, beaucoup plus de protéines de pointe, pendant beaucoup plus longtemps, dans beaucoup plus de tissus, que ce que presque tout le monde produirait pendant une infection naturelle.



Dans la plupart des infections naturelles, notre système immunitaire élimine le virus dans nos couches muqueuses - nasopharynx, poumons, intestin - en plusieurs jours. Le virus (et la protéine Spike) n'atteignent donc pas souvent les tissus au-delà de la couche muqueuse.



En cas d'infection grave par la Covid-19, la protéine Spike peut endommager les tissus pulmonaires, vasculaires et rénaux, etc. et déclencher une tempête de cytokines. Mais les vaccins génèrent beaucoup plus de protéine de pointe (Spike) et contournent totalement la couche muqueuse - notre première ligne de défense - pour aller directement vers nos organes sensibles.



Si cette vidéo est légitime, elle pourrait ouvrir une conversation plus publique sur les nombreuses préoccupations scientifiques et sanitaires profondes que nous avons depuis deux ans. À tout le moins, elle révèle le peu de compréhension que certains cadres de Pfizer ont de leurs propres produits et de ce que la science et les données nous disent.

Il semble que la censure à grande échelle se soit retournée contre ses praticiens.