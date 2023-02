Jacinda Ardern : sainte ou psychopathe ? (Off Guardian)

Jacinda Ardern : sainte ou psychopathe ?

Article originel : Jacinda Ardern: Saint or Psychopath?

Par Martin Hanson*

Off Guardian, 12.02.23

Alors qu'elle était encore au sommet de sa popularité, une biographie de la Première ministre néo-zélandaise, "Jacinda Ardern : Leading with Empathy", a été publiée. Elle est décrite par l'éditeur comme "une biographie majeure de l'un des leaders les plus importants et les plus inspirés du XXIe siècle".

20 mois plus tard, elle a démissionné avec fracas. Le Daily Mail britannique rapporte que Mme Ardern a déclaré qu'elle "voulait qu'on se souvienne d'elle pour sa gentillesse". Parmi les éloges qui ont suivi, certains frisant la flagornerie, beaucoup ont souligné sa "gentillesse et son empathie" : "Merci pour votre partenariat et votre amitié - et pour votre leadership empathique, compatissant, fort et constant au cours de ces dernières années." -Justin Trudeau, premier ministre canadien.



fort et constant au cours de ces dernières années." -Justin Trudeau, premier ministre canadien. "Son leadership a été façonné et défini par une série de crises nationales et internationales - et ses réponses dans ces moments de pression, qui ont souligné à plusieurs reprises les valeurs d'empathie, d'humanité et de gentillesse , constitueront probablement l'héritage marquant de sa carrière politique. - Tess McClure, The Guardian



, constitueront probablement l'héritage marquant de sa carrière politique. - Tess McClure, The Guardian La Néo-Zélandaise Ardern laisse un héritage de gentillesse et de déceptions - Praveen Menon, Reuters



"Empathique, humaine" - Toby Manhire, journaliste néo-zélandais.



Jacinda Ardern a apporté "compassion et bonté ainsi que force" à son leadership - Sky News



"Jacinda Ardern nous rappelle que la gentillesse et la force ne s'excluent pas mutuellement" -Anthony Albanese, Premier ministre australien

Parmi les électeurs, les sentiments n'étaient pas tous aussi obséquieux. Beaucoup étaient injurieux ; "Ding Dong la sorcière est partie" était l'un des plus doux. Les plus extrêmes la comparaient à Hitler. Une partie d'une affiche disait :

WANTED POUR LES DÉLITS DE Trahison - Génocide - Fraude - Meurtre - Terrorisme - Crimes de guerre - Violations des Conventions des Droits de l'Homme - Violations du Code de Nuremberg - Malversations et fautes dans l'exercice de fonctions publiques

La réponse quasi universelle des médias néo-zélandais a été d'accuser les accusateurs d'Ardern de mener une campagne incessante de misogynie vicieuse, souvent grossière. Le seul journaliste à avoir abordé objectivement la question de cette "misogynie" est Graham Adams, dans un article d'opinion intitulé "Le martyre de Jacinda Ardern", dans lequel il met en lumière le parti pris des médias : La réaction en 2017 à une statue de cinq mètres de haut représentant Nick Smith, alors ministre de l'Environnement, le montrant en train de déféquer, accroupi au-dessus d'un verre, les parties génitales exposées, est peut-être la meilleure illustration du double standard dans les abus tolérés pour les hommes et les femmes. L'artiste Sam Mahon a réalisé la statue [en crottin de cheval] pour protester contre le fait que Smith aurait autorisé la pollution de nos cours d'eau. Non seulement Mahon a fait défiler la statue devant les bureaux d'Environment Canterbury, dans le centre de Christchurch, mais elle a fait l'objet d'une large couverture médiatique, tant localement qu'à l'étranger, notamment par la BBC.

On peut imaginer l'explosion médiatique qui aurait suivi si Nick Smith avait été une femme, mais le journaliste du New Zealand Herald, Kurt Meyer, s'est contenté de la qualifier d'"effrontée". Ce que les journalistes ne semblent pas réaliser, ou qu'ils oublient commodément, c'est que ces deux poids deux mesures impliquent que les femmes sont considérées comme psychologiquement plus fragiles que les hommes et qu'elles ont donc besoin d'une plus grande protection. Alors, comment expliquer cette orgie d'accusations de misogynie ? Soit les journalistes des médias sont stupides (la plupart ne le sont pas), soit il s'agit d'un moyen de détourner l'attention de la colère publique bien réelle qui a chassé Ardern du pouvoir. Dans le vide de la liberté d'expression qu'est la Nouvelle-Zélande aujourd'hui, je consacrerai une grande partie de ce qui suit à donner quelques raisons pour lesquelles la colère contre Ardern et son gouvernement d'alors est plus que justifiée. Ses transgressions peuvent être caractérisées comme suit des promesses non tenues

malversations

cruauté

malice

divisivité Pris ensemble, ils contribuent largement à justifier au moins certains des descripteurs de l'affiche que j'ai citée précédemment.

Promesses non tenues Le 22 septembre 2020, Jacinda Ardern a été interviewée par Duncan Garner sur l'émission AM Show, dans laquelle (13:24) on lui a demandé : Les personnes qui refusent de se faire vacciner contre la Covid-19 seront-elles interdites de voyage à l'étranger ou subiront-elles des pénalités fiscales ?" Dans sa réponse, Mme Ardern a laissé entendre que son gouvernement ne forcerait pas les gens à se faire vacciner. Il est possible qu'elle ait pensé qu'elle s'était laissé une marge de manœuvre en ne déclarant pas sans équivoque que les kiwis ne seraient pas forcés de recevoir l'injection. Elle a peut-être oublié que deux semaines plus tôt, Rachel Sadler de NewsHub avait rapporté que, lors d'une conférence de presse, le ministre de la Santé Chris Hipkins (13:35) avait dénoncé la " désinformation délibérée " selon laquelle le gouvernement allait rendre les vaccins contre la COVID-19 obligatoires. Chris Hipkins a déclaré jeudi que ces fausses informations ont circulé sur les médias sociaux et ont amené de nombreux membres inquiets du public à le contacter."

Sadler a poursuivi en citant Hipkins : "Ce matin, j'ai passé un peu de temps à signer le courrier, comme nous le faisons en tant que ministres, et je dois dire que j'ai été alarmé par le nombre de lettres que j'ai reçues de personnes préoccupées par le fait que le gouvernement rendrait les vaccins COVID-19 obligatoires", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse [...] C'est le résultat direct d'une désinformation délibérée qui est diffusée sur les médias sociaux. Le gouvernement ne rend pas le COVID-19 ou toute autre vaccination obligatoire".

Il a ajouté que si le gouvernement encourage les Néo-Zélandais à se faire vacciner lorsqu'un vaccin est disponible, "il ne le rendra pas obligatoire". Au cas où l'on penserait que Hipkins parlait à tort et à travers, quelques semaines plus tard, Dan Satherley de Newshub a rapporté que : "Des théoriciens de la conspiration ont affirmé que le vaccin contre la COVID-19, lorsqu'il sera disponible, sera "imposé" à tout le monde - y compris aux Kiwis. Le gouvernement a démenti ces affirmations, faites notamment par Jami-Lee Ross et Billy Te Kahika's Advance NZ.

Le New Zealand Public Party (NZPP) a publié une vidéo intitulée " Say no to Labour's Forced Vaccinations Agenda ". Dans un article de Newshub intitulé "Dangereux et trompeur", Vita Molyneux a rapporté que la vidéo avait déclaré que : "Les travaillistes ont fait passer un changement de loi... Ils se sont donnés le pouvoir... de forcer les citoyens à être vaccinés".

Je n'ai pas pu voir la vidéo, il est donc possible que le NZPP se soit trompé sur la partie concernant "un changement de loi". Mais le message à retenir, à savoir que les Néo-Zélandais seraient obligés de se faire vacciner, était tout à fait correct. Voilà pour les "théoriciens de la conspiration". Ces promesses faites au public néo-zélandais n'ont pas été tenues, car les mandats de vaccination ont été introduits un par un. D'abord les travailleurs frontaliers, puis les services armés et la police, ensuite les travailleurs de la santé et les enseignants et enfin, tous les membres du public qui veulent entrer dans des espaces publics fermés comme les bars et les restaurants. Les travailleurs ont donc dû choisir entre le vaccin et la perte de leurs moyens de subsistance. De manière significative, ce "choix" n'a pas été présenté pour ce qu'il était réellement. Dans un tour de passe-passe verbal, Michael Neilson du New Zealand Herald (12 novembre 2021) a déclaré [c'est nous qui soulignons] : Des millions de travailleurs néo-zélandais seront bientôt soumis à l'obligation de se faire vacciner contre la Covid-19, ou seront potentiellement contraints de quitter leur emploi.

Un professionnel de la santé que je connais a choisi de ne pas se faire vacciner, mais il m'assure qu'il n'a pas " quitté " son emploi - son employeur l'a empêché de travailler. Ces mandats constituent une violation fondamentale de l'article 11 de la loi de 1990 sur la déclaration des droits, article 11 : Toute personne a le droit de refuser de subir tout traitement médical. Cette violation progressive des droits démocratiques fondamentaux rappelle le célèbre poème du pasteur allemand Martin Niemöller, écrit après sa libération du camp de concentration en 1945. Il avait été arrêté par la Gestapo en 1937 pour avoir critiqué le totalitarisme nazi : Ils sont d'abord venus pour les socialistes, et je n'ai rien dit, car je n'étais pas socialiste.

Ensuite, ils sont venus pour les syndicalistes, et je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas syndicaliste.

Puis ils sont venus pour les Juifs, et je n'ai rien dit, parce que je n'étais pas juif.

Puis ils sont venus pour moi, et il n'y avait plus personne pour parler en mon nom.

Il n'est donc pas étonnant que le mandat de vaccination ait suscité une colère considérable et, pour certains qui avaient perdu leur gagne-pain, une véritable haine. En violation flagrante de sa promesse, le gouvernement forçait les gens à se soumettre à l'injection d'un produit expérimental - ou à perdre leur gagne-pain. Et le 8 février, un convoi de manifestants a commencé à installer un campement dans l'enceinte du Parlement. Le camp s'est transformé en un mini-village, avec des garderies et des écoles improvisés. Les manifestants ont exigé que la Première ministre Ardern les rencontre pour discuter de leurs préoccupations, mais ils se sont heurtés à un refus catégorique, bien que cette dernière ne pouvait ignorer la validité de leur cause.





Malversation La myocardite est une affection normalement rare dans laquelle le muscle cardiaque (myocarde) s'enflamme, ce qui, dans les cas graves, peut entraîner un arrêt cardiaque et la mort. En 2021, peu après le lancement du programme mondial d'injections massives de vaccin contre la Covid-19, des rapports de décès dus à une myocardite ont commencé à faire surface. Ces rapports sont devenus si nombreux qu'il est devenu difficile pour les autorités médicales de les ignorer. Pourtant, lors d'une conférence de presse le 19 août 2021, la Premiètr ministre Ardern a déclaré [à 22:15, c'est nous qui soulignons] :

COVID-19 (novel coronavirus) update - 19 August, 2021 1.00pm | Ministry of Health NZ

Comme vous le savez, il est impératif que nous fassions vacciner le plus grand nombre de personnes possible. Cependant, lorsque nous décidons qui est éligible, notre priorité numéro 1 est l'avis médical de nos experts. Vous vous souviendrez qu'en juin, notre organisme de réglementation, Medsafe, a accordé une autorisation provisoire pour que le vaccin Pfizer soit administré aux jeunes de 12 à 15 ans en Nouvelle-Zélande. Des décisions similaires ont été prises par d'autres organismes de réglementation en Europe, aux États-Unis, au Canada et au Japon. L'avis a ensuite été examiné par un groupe supplémentaire d'experts, qui s'est également prononcé en faveur d'une extension de l'éligibilité aux jeunes. Sur cette base, le Cabinet a accepté de rendre le vaccin Pfizer disponible pour les jeunes de 12 à 15 ans. Ce n'est pas une décision que nous avons prise à la légère. Bon nombre d'entre nous sont nous-mêmes des parents et prennent très au sérieux le devoir de prendre des décisions concernant les enfants des autres, mais le vaccin est sûr et c'est la bonne chose à faire. Les jeunes de 12 à 15 ans peuvent donc devenir éligibles et s'inscrire, comme tous ceux à qui nous ouvrons les portes à partir du 1er septembre.

Tel était le message à retenir pour les journalistes réunis : sur la base de l'avis des experts, le vaccin était "sûr et la bonne chose à faire". Sauf qu'il n'était pas sûr, selon leurs propres conseillers médicaux experts - un avis que le gouvernement avait sciemment et délibérément ignoré, à la suite d'un rapport du CV TAG (Groupe consultatif technique sur le vaccin contre la COVID-19), présidé par le conseiller scientifique en chef, le Dr Ian Town. Sans l'intervention d'un certain blogueur d'investigation travaillant sous le nom de "Thomas Cranmer", il est probable que le public aurait continué à être trompé.

Le 24 juin, le CV TAG a publié un mémo intitulé "Décision d'utiliser le vaccin Pfizer mRNA COVID-19 pour les enfants âgés de 12 à 15 ans". Parmi les recommandations du groupe figuraient les suivantes : "il existe un signal de sécurité potentiel pour la myocardite chez les personnes de moins de 30 ans qui reçoivent des vaccins à ARNm (p. ex. Pfizer/BioNtech et Moderna), ce qui nécessite un examen continu".

"Dans l'ensemble, il n'est pas urgent de poursuivre la vaccination de ce groupe, mais il convient d'envisager des approches fondées sur l'équité et les whānau et de veiller à ce que les autres programmes de vaccination des enfants ne soient pas compromis, par exemple la vaccination contre la rougeole et le VPH." Alors, qu'est-il arrivé au " signal de sécurité pour la myocardite " ? Le gouvernement était au courant, mais a ignoré l'avis de ses experts.

Et ce n'est pas tout. Le document du Cabinet daté du 27 septembre 2021, préparé par Chris Hipkins, le ministre de la Covid, indique au point 17 du résumé exécutif que : l'avis ultérieur du CV TAG en août, soutient l'inclusion de tous les enfants âgés de 12 à 15 ans dans le programme de vaccination." Le document poursuit [c'est nous qui soulignons] : sur la base de l'avis reçu du directeur général de la santé, je recommande que le Cabinet accepte de poursuivre l'utilisation du vaccin Pfizer pour les enfants âgés de 12 à 15 ans".

Et qu'en est-il de "l'avis du CV TAG en août" ? Un mémo du CG TAG adressé à Joanne Gibbs, directrice des opérations nationales du programme de vaccination COVID et au Dr Ashley Bloomfield, daté du 4 août. Parmi ses 13 recommandations, la 12d était la suivante [c'est nous qui soulignons] : Le vaccin contre la COVID-19 ne doit pas être administré systématiquement aux enfants et aux jeunes âgés de 12 à 15 ans, pour le moment. Les enfants et les jeunes ont un faible risque de maladie grave ou de décès dû à llla COVID-19 par rapport aux adultes et, étant donné la faible prévalence de l'infection par le SRAS-CoV-2 dans l'Aotearoa Nouvelle-Zélande, le risque d'exposition est actuellement faible".

Ceci, et beaucoup plus sur Cranmer ici et ici.

Divisibilité Après sa victoire écrasante aux élections générales d'octobre 2020, Jacinda Ardern a déclaré à sa foule en adoration à la mairie d'Auckland que le Labour sera "un parti pour tous les Néo-Zélandais". Elle a reçu une ovation debout. Avance rapide jusqu'au 23 novembre 2021, lorsqu'elle a annoncé un système de "feux tricolores", ou "système de protection Covid-19". Elle a dit : dans la plupart des cas, si vous êtes vacciné, vous pouvez faire toutes les choses auxquelles vous vous attendez habituellement... ce qui varie, c'est l'ampleur de ces rassemblements à différents niveaux".

Chaque région serait désignée par l'une des trois couleurs suivantes : vert, orange ou rouge. Un facteur clé déterminant la "couleur" de chaque région le 3 décembre sera son niveau de vaccination, a déclaré Mme Ardern. "Si vous voulez avoir la garantie que, quel que soit l'environnement dans lequel nous nous trouvons, vous pourrez aller dans les bars, les restaurants et les commerces de proximité comme les salons de coiffure, alors vous devrez être vacciné", a déclaré Mme Ardern lors d'une conférence de presse le 22 octobre.

Dans le cadre de la politique des "feux de signalisation", dans les zones "rouges", les personnes vaccinées pourront se déplacer et utiliser les services relativement librement, tandis que les personnes non vaccinées ne le pourront pas. Dans une interview accordée au New Zealand Herald le 24 octobre, le journaliste a demandé à Mme Ardern si ses politiques avaient pour but de créer une société à deux vitesses dans la société néo-zélandaise, où les citoyens non vaccinés ne jouiraient pas des mêmes droits que ceux vaccinés contre le COVID-19.

Jacinda Ardern supports two-tier society / Adern soutient une société à deux vitesse. Dans une interview, le Premier ministre néo-zélandais confirme que les Néo-Zélandais qui ne sont pas vaccinés seront soumis à des restrictions beaucoup plus sévères dans le cadre du nouveau système de feux de circulation.

"C'est ce que c'est", a répondu Mme Ardern en souriant. Elle a ajouté qu'il s'agit de donner "confiance" aux personnes vaccinées.

Les restrictions des libertés imposées par Ardern ont fait la une des journaux à l'étranger : "Jacinda Ardern admet que la Nouvelle-Zélande va devenir une société à deux vitesses entre les vaccinés et les non-vaccinés".

UK Independent "La Nouvelle-Zélande évolue vers une société à deux vitesses, mais les non-vaccinés constituent déjà une sous-classe mondiale".

UK Telegraph, 25 octobre



Cruauté Après sa démission, on a demandé à Jacinda Ardern comment elle souhaitait que les Néo-Zélandais se souviennent de son leadership, elle a répondu "comme quelqu'un qui a toujours essayé d'être gentil". Il est douteux que beaucoup des 50 000 Néo-Zélandais qui ont été enfermés hors de leur propre pays soient d'accord. Cameron Carpenter, qui écrit pour le Daily Mail Australia, raconte comment on l'a empêché de rentrer de Sydney pour rendre visite à sa mère, infirmière en santé mentale, gravement commotionnée, à Wellington. Comme la grande majorité des expatriés, il a été empêché de rentrer chez lui pendant deux ans. Comme l'a dit Carpenter : Dans une violation stupéfiante des droits de l'homme, les citoyens néo-zélandais à l'étranger ont dû demander à entrer dans leur propre pays, un petit nombre de places n'étant disponibles que par le biais d'un système de loterie en ligne". La situation des femmes enceintes néo-zélandaises bloquées à l'étranger pendant les confinements est encore pire. Bien que les personnes souffrant de problèmes médicaux à l'étranger aient pu rentrer en Nouvelle-Zélande, la grossesse et l'accouchement étaient exclus.

Inconscient Sophia Malthus est une jeune femme de 25 ans qui est devenue tétraplégique après un accident d'équitation. Elle est prise en charge à plein temps par sa mère, qui n'est pas vaccinée pour des raisons médicales. Malgré la lettre de son médecin généraliste expliquant sa situation, le ministère de la santé (MOH) ne lui a toujours pas accordé d'exemption du mandat. Pour les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière, les infections respiratoires peuvent être particulièrement graves, car elles peuvent avoir des difficultés respiratoires supplémentaires. Par conséquent, Malthus a pris soin de minimiser les risques en limitant au maximum ses contacts sociaux pendant le confinement.

Mais aujourd'hui, le ministère de la santé a décidé que, puisque sa mère n'est pas vaccinée, elle ne peut pas être autorisée à s'occuper d'elle. L'agence de santé devra remplacer sa mère par des soignants vaccinés, même si elle continuera à vivre avec sa fille. Et comme sa mère fait des semaines de 60 heures, elle devra être remplacée par plus d'un soignant. "Ce mandat, qui est censé me protéger, double pratiquement mon exposition au Covid", a-t-elle déclaré. "Je vais avoir deux ou trois nouveaux soignants qui vont arriver à la maison et ils ont tous leur propre famille avec laquelle ils vivent, et tout le monde veut retourner au travail - donc ma bulle serait plus grande que celle de tout le monde." En raison du mandat, elle ne peut pas obtenir de financement de l'ACC pour que sa mère agisse en tant qu'aidant en raison du risque présumé qu'elle pose en étant près de sa fille, avec laquelle elle vit de toute façon, qu'elle agisse ou non en tant qu'aidant. Le risque d'infection de Sophia a donc été réellement augmenté par le mandat. Que vous acceptiez ou non l'existence de "Covid", cela n'a clairement aucun sens, même selon leurs propres termes. C'était en novembre 2021. On aurait pu penser que les autorités auraient tiré une leçon de cette débâcle, mais il semble que non.

Un cas pas tout à fait différent a été détaillé par la RNZ le 19 septembre 2022. Un groupe qui s'occupe des membres de la famille avec lesquels il vit, demande une révision judiciaire du mandat des travailleurs de la santé, ayant perdu des milliers de dollars de financement. Bien que les travailleurs s'occupent des membres de leur famille avec lesquels ils vivent, leurs paiements ont été réduits parce qu'ils ne sont pas vaccinés contre le virus Covid. Et bien que les mandats devaient être supprimés, ils estiment que la perte des paiements était illégale. Un membre du groupe s'occupe de son fils atteint d'une lésion cérébrale, mais n'est pas vacciné, pour des raisons personnelles. Jennie recevait plus de 1000 dollars par semaine en tant que soignante à domicile, mais lorsqu'elle a été incluse dans le mandat de vaccination des travailleurs de la santé, le financement a été supprimé.

"C'était un énorme stress financier, et nous devions prodiguer les soins, que nous soyons payés ou non, alors il semblait un peu idiot que nous vivions dans la même maison, que nous prodiguions les soins de toute façon, mais que le financement soit réduit", a déclaré Jennie. Après avoir initialement exclu les aidants familiaux du mandat, les responsables du ministère de la Santé ont ensuite décidé que les aidants à domicile devaient être traités de la même manière que les autres travailleurs. "Pour moi, cela semble complètement ridicule car nous ne sommes pas les mêmes que les autres employés du secteur", a déclaré Jennie. "Ce n'est pas une approche de santé publique, ce qui est le but de l'ordonnance sur les vaccins". L'avocat de Wellington Matthew Hague a représenté le groupe de travailleurs à domicile. Par le biais de la Haute Cour, il a fait valoir que leur inclusion manquait de raison, étant donné qu'ils vivaient pour la plupart avec la personne dont ils s'occupaient. Malgré les demandes, le groupe n'a reçu aucune raison de santé pour le mandat qui s'applique à eux. "Nous avons demandé au gouvernement exactement cela. Nous avons dit, tout d'abord, 'Pouvez-vous s'il vous plaît revoir cela ? Il y a des éléments inquiétants. Deuxièmement, s'il y a une raison, pouvez-vous nous la faire connaître afin que nous puissions en informer les personnes concernées... Il n'y a eu aucune réponse à cela."

Hague a déclaré que l'une des personnes impliquées dans l'action en justice avait reçu une réponse au titre de la loi sur l'information officielle de la part du ministre de la réponse de Covid-19, qui précisait la position des fonctionnaires. "Elle déclaré, et cela vient d'Ayesha Verrall, 'La distinction entre les aidants familiaux et non familiaux n'a pas été considérée comme pertinente pour la santé publique et a donc été supprimée pour garantir que toutes les personnes vulnérables reçoivent la même protection, qu'elles soient prises en charge par un aidant familial ou non'. Il en ressort très clairement que le but du changement est de protéger les personnes prises en charge, mais ce n'est pas le cas puisqu'elles vivent déjà avec eux."

J'ai utilisé le titre "inadmissible" pour décrire le traitement des aidants familiaux à temps plein par le MDS, car je n'ai pas trouvé de mots adéquats. Les mots "malice", "méchanceté", "vindicte" me viennent à l'esprit. Je suppose qu'il est tout à fait concevable que ce soit de l'entêtement bureaucratique, mais pour moi, il doit y avoir un élément de motivation. Le terme "insensible" pourrait être plus proche, mais vous devrez juger par vous-mêmes. *

Alors, comment tout cela se compare-t-il à la marque de "gentillesse" de Mme Ardern ? La première chose qui frappe, c'est que les personnes véritablement gentilles ne ressentent pas le besoin de faire de la publicité pour leur gentillesse - elles se contentent d'être gentilles, parce que c'est le genre de personnes qu'elles sont. Je pense avoir réuni plus qu'assez de preuves pour suggérer qu'au lieu d'être la "reine de l'empathie", Mme Ardern est une psychopathe. Dans l'esprit du public, le psychopathe est un meurtrier violent, souvent sadique, comme Hannibal Lecter. Mais la plupart des psychopathes ne sont pas des criminels ou des violents ; bien qu'il y ait une proportion plus élevée dans les prisons, la grande majorité d'entre eux se fondent dans le reste de la société et réussissent souvent très bien professionnellement.

En outre, ils sont étonnamment communs. Dans toutes les sociétés étudiées, ils représentent entre 1 et 2 % des hommes adultes (la plupart sont des hommes), de sorte que la plupart d'entre nous en auront connu au moins un. La principale caractéristique est une incapacité totale d'empathie - la capacité de s'identifier à la souffrance d'autrui. Les psychopathes ont également tendance à être égocentriques, fourbes, désinvoltes, superficiels et enclins à prendre des risques. Pour les personnes normales, il est entendu que pour recevoir, il faut être prêt à donner. Cette "règle d'or" est apprise dans l'enfance, mais les psychopathes n'ont pas la capacité de l'apprendre. Il n'y a pas de réciprocité, tout est à prendre. Les psychopathes sont comme des prédateurs, et nous sommes leurs proies. La psychopathie n'est pas une maladie mentale mais un trouble de la personnalité. Alors que les psychopathes distinguent cognitivement le bien du mal, ils ne ressentent pas la différence sur le plan émotionnel. Ce qui les rend si dangereux, c'est qu'ils sont souvent habiles à agir comme s'ils ressentaient la différence, ce qui explique pourquoi ils sont si doués pour la tromperie - comme en témoigne la "Jacindamania" alimentée par les médias serviles et béats. Cela leur permet de prendre des décisions sans avoir à prendre en compte les considérations morales compliquées de la conscience qui imposent des contraintes si gênantes au reste d'entre nous.

Sans surprise, les psychopathes sont surreprésentés dans certaines professions, notamment dans la politique, les affaires et la finance, où le pouvoir joue un rôle dominant. La proportion de psychopathes parmi les patrons d'entreprise est nettement plus élevée que dans la population générale, selon les recherches menées par le psychologue judiciaire Nathan Brooks de l'université Bond. Comment cela s'explique-t-il ? Les psychopathes ont-ils tendance à préférer certaines professions, ou ces professions recrutent-elles et promeuvent-elles de manière préférentielle de telles personnes ? Le journaliste et entrepreneur Brian Basham, écrivant dans The Independent, se souvient d'un banquier d'affaires britannique de haut rang qui a déclaré :

"Dans une grande banque d'investissement pour laquelle j'ai travaillé, nous utilisions des tests psychométriques pour recruter des psychopathes sociaux, car leurs caractéristiques les destinaient exactement à des postes supérieurs dans la finance d'entreprise."

Il ne faut donc peut-être pas s'étonner que Jacinda Ardern ait réussi à en tromper autant. Il est intéressant de noter qu'elle a passé deux ans et demi à travailler au Cabinet Office du Premier ministre britannique Tony Blair. Beaucoup de ceux qui ont lu Yo, Blair ! de Geoffrey Wheatcroft, une biographie au chalumeau de la vie politique de l'homme, verront des parallèles entre Ardern et Blair.

En effet, dans sa critique parue dans le Sunday Telegraph britannique, Anthony Howard décrit le livre comme suit "Le meilleur compte rendu que j'ai vu de ce qui peut arriver lorsqu'un leader politique choisit de se vêtir simplement de l'armure de l'autosatisfaction".

* Martin Hanson est un professeur de biologie à la retraite qui vit sur l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Il est né et a fait ses études au Royaume-Uni, où il a obtenu un diplôme de zoologie à l'université de Manchester.

Traduction SLT