L’armée ukrainienne bombarde une ambulance à Donetsk, puis publie la vidéo prouvant son crime de guerre (Donbass Insider)

Le 23 février 2023, l’armée ukrainienne a bombardé le district de Petrovski à Donetsk, tuant quatre ambulanciers et blessant 10 secouristes venus sur place après un premier bombardement de cette zone. Deux jours plus tard, une chaîne Tik Tok, appartenant manifestement à un soldat ukrainien a publié la vidéo venant d’un drone montrant la scène en « direct », indiquant ainsi clairement que ce bombardement d’une ambulance et de plusieurs équipes de secouristes par l’armée ukrainienne était totalement délibérée, et pire encore, que ce soldat est fier de l’avoir fait au point de publier la preuve de ce crime de guerre !

Il est depuis longtemps évident pour ceux qui suivent le conflit du Donbass depuis 2014 que l’armée ukrainienne vise régulièrement et délibérément les ambulances, les équipes de secouristes, les brigades de réparation, et les journalistes qui viennent sur des zones déjà bombardées. Cette tactique, identique à celle des terroristes en Syrie, qui bombardent ou font exploser une bombe, puis recommencent une fois les secours ou les journalistes arrivés sur place, pour faire un maximum de victimes, en dit long sur la mentalité des soldats ukrainiens.

Avec mon collègue Laurent Brayard nous avions personnellement vu l’année dernière comment l’armée ukrainienne a recommencé à bombarder le district de Petrovski, après une première série de tirs tôt le matin, dès que nous sommes arrivés sur place, puis lors de l’arrivée des ambulances. Il me semblait alors évident qu’un drone ukrainien devait voler au dessus du district de Petrovski ce jour-là pour indiquer aux artilleurs ukrainiens quand et où tirer pour faire un maximum de victimes.

Mais la publication le 25 février 2023 par la chaîne Tik Tok ukrainienne @ya_diman d’une vidéo montrant en « direct » le bombardement du district de Petrovski du 23 février 2023, qui a coûté la vie à quatre ambulanciers et a envoyé 10 secouristes à l’hôpital, a montré que non seulement cette hypothèse était juste, mais qu’en prime, les soldats ukrainiens n’ont aucune honte et sont fiers d’avoir bombardé un endroit où la présence d’une ambulance et de plusieurs camions de pompiers est clairement visible !