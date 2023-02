L'essai clinique de Pfizer en Argentine était une opération militaire. Et Augusto a les contrats pour le prouver (Substack)

L'essai clinique de Pfizer en Argentine était une opération militaire.

Et Augusto a les contrats pour le prouver

Article originel : The Pfizer Clinical Trial in Argentina Was a Military Operation

And Augusto has the contracts to prove it

Par Josh Guetzkow

Substack, 22.02.23

La semaine dernière, le principal organe de presse allemand Die Welt a publié un article approfondi (voir ici pour la traduction en anglais) qui détaillait les manigances douteuses qui ont eu lieu sur le site d'essais cliniques de Pfizer en Argentine, en se concentrant sur le volontaire des essais Augusto Roux, sur lequel j'ai écrit l'année dernière :

Jackanapes Junction

Le sujet n° 12312982 est-il la clé pour prouver la fraude des essais cliniques de vaccins de Pfizer ?

Le sujet n° 12312982 de l'étude Pfizer C4591001 est Augusto Roux, un avocat de 35 ans de Buenos Aires, en Argentine, qui s'est porté volontaire pour participer à l'essai de phase 3 du vaccin contre la COVID-19 (ou quel que soit le nom qu'on lui donne) de Pfizer afin de protéger sa mère atteinte d'emphysème...

Lire la suite

Il y a 9 mois - 291 likes - 68 commentaires - Josh Guetzkow

(MISE À JOUR : j'ai oublié que son histoire et celle de Bri Dressen étaient également détaillées dans cet article récemment publié dans une revue à comité de lecture : "La couverture des blessures médicales dans les formulaires de consentement éclairé des essais en entreprise". - Bravo David Healy !) En tant qu'avocat travaillant à la Haute Cour d'Argentine, Augusto n'était pas le bon gars à énerver. Il a travaillé sans relâche pour exposer la fraude qui a eu lieu sur le site des essais en Argentine et a même réussi à convaincre le parlement argentin d'accepter, en principe, de lancer une enquête sur les essais - bien que l'enquête n'ait pas encore démarré.

L'une des raisons pour lesquelles ils hésitent à lancer l'enquête est que le procès était une opération militaire. C'est en tout cas ce que me dit Augusto. Il a envoyé un ensemble de documents comprenant les contrats de l'essai clinique, qu'il caractérise comme "un accord de coopération mutuelle de nature militaire, signé et autorisé par le ministère argentin de la Défense et ITRIALS SA, la société de Fernando Polack". Les documents sont en espagnol, langue que je ne parle pas. Augusto a dit qu'il cherchait un moyen de faire circuler le contrat, et je me suis porté volontaire pour l'aider. Je le publie donc ci-dessous pour toute personne intéressée à l'explorer davantage. Si vous le faites - veuillez poster vos observations dans les commentaires ici. [MAJ : Un commentateur (Carlé) a écrit : "J'ai lu le contrat, et il est clair qu'il est conclu entre Pfizer et l'hôpital central militaire Cosme Argerich à Buenos Aires. Tout simplement : entre Pfizer et le Militar Argentin." Un autre commentateur a fait remarquer qu'il s'agit d'un contrat entre iTrials et l'hôpital militaire, et comme iTrials a été engagé pour mener l'essai en Argentine, il s'agit essentiellement d'un contrat entre Pfizer et l'armée argentine].

Comme vous pouvez le constater, l'accord était un secret militaire scellé jusqu'à ce qu'Augusto les oblige à le divulguer en août 2022 :

Voici le pdf, qui a été scanné par OCR (pour ce que ça vaut)

MISE À JOUR : Dans les commentaires, certaines personnes semblent interpréter les contrats comme étant simplement conclus entre l'hôpital et la société chargée de l'essai en Argentine, iTrials (détenue par le chercheur principal qui était également le premier auteur de l'article publié en décembre 2020 dans le NEJM sur les essais). En gros, ils semblent dire que les documents ne représentent qu'un gros morceau de rien du tout, et qu'ils ne sont certainement pas le signe d'une quelconque opération militaire. Peut-être, mais alors pourquoi le secret ? Pourquoi était-il si difficile pour Augusto d'obtenir la divulgation de ces documents ? Et pourquoi le chef d'état-major de l'armée argentine doit-il signer ?