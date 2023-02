L’homme qui tua Mouammar Kadhafi : un spectacle documentaire épatant (France Soir)

Hier soir, au théâtre de l’Onde à Vélizy, FranceSoir a pu assister au spectacle documentaire L’homme qui tua Mouammar Kadhafi mis en scène par le journaliste politique Alexis Poulin et le collectif artistique Superamas.

Durant cette exceptionnelle représentation participative d’une durée d’environ deux heures, Alexis Poulin et les spectateurs interviewent en direct un ancien officier du renseignement au sein de la DGSE, qui lève le voile sur les circonstances et les causes derrière la mort du chef d’Etat lybien en octobre 2011.

En fonction à Tripoli de 2007 à 2011, ce dernier a tenu un rôle d’observateur de premier ordre au moment de l’opération militaire de la France et de l’Otan, sous égide de l’ONU, en Lybie, alors en pleine guerre civile.

Ce récit choc est mis en lumière par la brillante mise en scène artistique de Superamas, qui s’est fait un nom par la qualité de ses spectacles “inclassables“. Par ses questions percutantes et ses explications passionnantes nourries de ses connaissances issues d'un travail d'investigation au long cours, Alexis Poulin démontre, quant à lui, une grande maitrise de ce dossier qui pourrait bien constituer l’un des plus grands scandales d’État de ce début de 21e siècle.

Largement ovationné dans la presse (“C’est exceptionnel, car c’est la première fois qu’un ancien espion se prête à un exercice de ce genre“, Les Inrocks - "[Les] dessous d’un scandale d’État sur scène", La Marseillaise), ce spectacle a été inauguré lors de la 28ème édition du Festival Actoral en 2020. Ce vendredi 3 février, une nouvelle représentation aura lieu.

Pour continuer à se produire, ses organisateurs recherchent activement une salle de spectacle à Paris. Leurs précédentes demandes auprès de l’administration se sont soldées par une fin de non-recevoir… Les révélations de ce témoin clé dérangeraient-elles ?