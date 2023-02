La Commission européenne bientôt contrainte de publier les SMS d'Ursula von der Leyen au PDG de Pfizer suite à l'action en justice du NYT contre la Commission ? (Marianne)

Branle-bas de combat à Bruxelles. Le quotidien américain The New York Times a saisi la justice pour contraindre la Commission européenne à publier des SMS échangés entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le PDG des laboratoires Pfizer, Albert Bourla, d'après les informations du média en ligne Politico, publiées ce lundi 13 février. Selon le quotidien américain, la Commission européenne est tenue par la loi de divulguer ces messages, qui pourraient contenir des informations sur les accords conclus par l’Union européenne (UE) pour l’achat de milliards d’euros de doses de Covid-19...

