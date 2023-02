La FDA injecte un peu moins de 2 millions de dollars pour étudier la myocardite induite par les vaccins ARNm contre la COVID-19 (TrialSite News)

La FDA injecte un peu moins de 2 millions de dollars pour étudier la myocardite induite par les vaccins ARNm contre la COVID-19 - dirigée par le Dr Supriya Jain New York Medical College Article originel : FDA Injects Just Under $2m to Investigate mRNA COVID-19 Vax-Induced Myocarditis—Led by Dr. Supriya Jain New York Medical College TrialSite News, 09.02.23

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis vient d'accorder 1 977 031 dollars à un médecin-chercheur dans le cadre d'un effort de cinq ans visant à étudier l'incidence de la myocardite associée aux vaccins à ARNm contre la COVID-19. Cette recherche utilisera l'imagerie cardiovasculaire de pointe, notamment l'IRM cardiaque (CMR). Dirigée par Supriya Jain, MD, professeur agrégé de pédiatrie et de radiologie et agent de liaison pour l'enseignement clinique au New York Medical Hospital, et sous couvert d'un Broad Agency Agreement (BAA), Jain dirige l'étude en fonction d'un réseau de recherche collaborative composé d'investigateurs cliniques répartis sur 30 sites d'essais universitaires.

Cette dernière étude importante est basée sur une recherche précédente menée par Jain qui a commencé avec 63 patients âgés de moins de 21 ans et diagnostiqués avec une myocardite après la vaccination contre la COVID-19, recrutés dans 16 hôpitaux étatsuniens.

Depuis lors, la Dre Jain a contribué à l'organisation d'un important réseau d'enquêteurs impliquant une expertise en cardiologie et en imagerie cardiovasculaire avancée sur 30 sites d'essai et plus de 300 patients.