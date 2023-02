La guerre d'Ukraine en 2023 (SPR)

Développements militaires



Près d'un an après le début de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022, la Russie n'a encore atteint aucun de ses objectifs militaires ou politiques déclarés dans ce conflit.

Le « bluff » russe initial consistant à ouvrir plusieurs fronts et à se précipiter vers Kiev a échoué, car le gouvernement ukrainien, soutenu par l'OTAN, ne s'est pas effondré ni n'a capitulé. Les négociations politiques du printemps 2022 ont échoué ou ont été bloquées par la Grande-Bretagne et les États-Unis.

La stratégie russe d'une « opération militaire spéciale » limitée, qui ne reposait que sur des forces militaires professionnelles en temps de paix sans forces de réserve ni conscrits, n'a pas réussi non plus : c'était déjà clair au début de l'été 2022, lorsque les forces russes ne pouvaient pas encercler les forces ukrainiennes dans le Donbass, et cela est devenu évident lorsque la Russie a dû évacuer la région nord de Kharkiv en septembre et la ville méridionale de Kherson en novembre, quelques semaines seulement après avoir organisé un référendum pour incorporer Kherson et trois autres régions ukrainiennes à la Russie.

L'Ukraine a farouchement défendu tous les territoires et a pleinement utilisé ses positions bien fortifiées, la supériorité numérique de ses troupes ( 700 000 contre 200 000 ), les systèmes d'armes occidentaux avancés (y compris de puissants missiles antichars et antiaériens et de long- portée, artillerie de haute précision et missiles d'artillerie), ainsi qu'une reconnaissance supérieure fournie par des drones, des satellites occidentaux et le système de communication par satellite Starlink d'Elon Musk.

Ainsi, après presque un an, les succès russes se limitent encore à établir le pont terrestre sud du Donbass vers la Crimée, dont la conquête de Melitopol (150k habitants avant-guerre) en mars 2022 et de Marioupol (400k) en avril/mai 2022 Ces dernières semaines, après des mois de combats acharnés, les forces russes, dirigées par des mercenaires wagnériens, ont commencé à percer la première grande ligne de défense ukrainienne dans le Donbass, constituée des colonies bien fortifiées de Soledar (10k) et de Bakhmut (70k).

En septembre, en réponse à l'évacuation de la région de Kharkiv, la Russie a commencé la mobilisation et l'entraînement de 300 000 forces de réserve. Au cours des dernières semaines, la Russie a déplacé train après train de matériel militaire lourd vers la Biélorussie et a mené des exercices militaires conjoints russo-biélorusses . Dans les prochaines semaines, le lancement d'une offensive terrestre et aérienne russe à grande échelle est à prévoir.

Une attaque russe depuis la Biélorussie pourrait à nouveau viser la capitale Kiev (3M) ou, théoriquement, pourrait tenter de bloquer les voies d'approvisionnement vitales de la Pologne vers l'ouest de l'Ukraine. Des attaques supplémentaires pourraient se produire dans le Donbass vers Kramatorsk (150k) et Slaviansk (100k), dans le nord-est vers Kharkiv (1.5M), et dans le sud vers Zaporozhye (700k), Kherson (300k) et Odessa (1M).

Cependant, les forces russes ne sont toujours pas assez importantes pour soutenir plusieurs fronts ou pour conquérir de grandes villes bien défendues, car cela nécessiterait plus d'un million de soldats. De plus, contrairement au début de 2022, la route du nord depuis la Biélorussie est désormais fortement fortifiée . De plus, l'Ukraine a achevé plusieurs cycles de mobilisation (forcée) et pourrait bien lancer une contre-offensive dans le Donbass ou dans le sud de l'Ukraine, coupant le pont terrestre russe et bloquant la Crimée.

Dans le Donbass, il est juste de dire que la Russie est surtout considérée comme un « libérateur » des forces nationalistes ukrainiennes, mais au-delà du Donbass, les sympathies pour la Russie diminuent rapidement.

En octobre, en réponse à l'attaque ukrainienne ou anglo-ukrainienne contre le pont de Crimée, la Russie a commencé à lancer plusieurs vagues d'attaques de missiles et de drones contre l' infrastructure énergétique ukrainienne , ciblant principalement les sous- stations , et non les centrales électriques. Bien que la Russie essaie d'éviter les pertes civiles, la destruction délibérée d'infrastructures civiles doit être considérée comme un crime de guerre, et elle n'a pas encore obtenu de résultats militaires significatifs (voir la discussion ci-dessous).

Ces dernières semaines, la livraison de systèmes d'armes occidentaux supplémentaires a été annoncée ou discutée. La réalité est que l'Ukraine dispose déjà de certains des systèmes d'armes défensifs les plus puissants, tels que les missiles antichars et antiaériens modernes (qui ont empêché la supériorité aérienne russe) et l'artillerie à longue portée de haute précision (y compris le système HIMARS/GMLRS ).

Le système de défense antimissile américain Patriot a échoué contre les missiles Scud irakiens et contre les missiles yéménites, et il luttera également contre les missiles russes. Les chars de combat allemands Leopard ont été battus par l'Etat islamique lors de l'invasion turque du nord de la Syrie en 2016, et ils ne seront pas d'une grande utilité contre les forces russes, à moins que les forces ukrainiennes ne soient capables d'une guerre de manœuvre hautement coordonnée. Les avions de chasse américains F-16 nécessitent des mois d'entraînement et seront abattus en quelques jours ou quelques heures. En fait, les chars et les avions russes n'ont pas non plus eu beaucoup d'impact en Ukraine.

Au niveau stratégique, il s'agit surtout de systèmes de missiles plus puissants . Le système HIMARS/GMLRS avec une portée de 90 km a déjà changé la donne pour l'Ukraine. L' Ukraine recevra désormais des "bombes propulsées par fusée" HIMARS/GLSDB d'une portée de 150 km, lui permettant de frapper le nord de la Crimée, tout le Donbass, et même des positions russes proches de la frontière ukrainienne (voir carte ci-dessous). La prochaine étape serait les missiles balistiques tactiques HIMARS/ATACMS d'une portée de 300 km, atteignant la majeure partie de la Crimée, le pont de Crimée et plusieurs villes russes.

En décembre, l'Ukraine a déjà attaqué la base aérienne russe Engels-2 avec des drones reconvertis sur une distance de 700 km. Au cours des dernières semaines, la Russie a été vue en train de monter de manière préventive des systèmes de défense aérienne à Moscou, située entre 500 et 700 km des frontières ukrainiennes. De plus, ces derniers mois, une série d' opérations de sabotage mystérieuses ont eu lieu en Russie, provoquant plusieurs incendies et explosions.

Ainsi, les affirmations selon lesquelles l'Ukraine « ne peut pas gagner cette guerre » ou la Russie « ne peut pas perdre cette guerre » sont prématurées et erronées. La Russie a perdu la guerre en Afghanistan dans les années 1980, les États-Unis ont perdu à peu près toutes les guerres depuis la Seconde Guerre mondiale et l'effondrement de l'Union soviétique n'a pas provoqué de guerre nucléaire.

Si la prochaine offensive russe échoue, le gouvernement Poutine subira une énorme pression et pourrait s'effondrer ; si l'offensive russe réussit, l'OTAN pourrait à un moment donné essayer de créer une "zone de sécurité" dans l'ouest de l'Ukraine, similaire à la situation actuelle dans l'est de la Syrie.

Même les hauts responsables russes et les conseillers du gouvernement, tels que Sergueï Glazyev ("La Russie n'a pas de stratégie en Ukraine") et Sergueï Markov ("les résultats de l'année sont catastrophiques"), ont ouvertement reconnu que la Russie avait manœuvré dans une situation très difficile.

Alors que la guerre en Ukraine s'est transformée en une guerre par procuration entre les États-Unis et l'OTAN contre la Russie, l'armée russe essaie elle aussi d'utiliser des « forces par procuration » à travers le déploiement des milices du Donbass et de la « société militaire privée » Wagner (semblable à Blackwater dans le NOUS). Wagner, à son tour, a recruté près de 50 000 prisonniers russes, qui, s'ils survivent pendant six mois, sont graciés par l'État russe.

En termes de pertes militaires , en janvier 2023, l'armée russe avait fait environ 25 000 morts (dont 12 000 nommément confirmés), dont environ 1 500 officiers et quatre généraux. Les milices du Donbass ont perdu au moins 5 000 hommes et Wagner plusieurs milliers de mercenaires. Pris ensemble, le nombre total de morts du côté russe est d'environ 35 000 , tandis que le nombre total de morts et de blessés est d'environ 100 000. Du côté ukrainien, il y a environ 50 000 morts et environ 150 000 morts et blessés au total. En raison de l'utilisation intensive de l'artillerie, de nombreux soldats ont perdu des bras ou des jambes.

Concernant les pertes civiles , la Russie a confirmé la mort d'environ 5 000 civils dans les républiques du Donbass, dont environ 3 000 civils dans la ville de Marioupol. Au total, l'ONU estime qu'en janvier 2023, environ 7 000 civils ont été tués et 12 000 blessés en Ukraine. En outre, il y a déjà environ 8 millions de réfugiés ukrainiens en Europe, dont environ 3 millions en Russie. Le nombre de victimes civiles est encore relativement faible pour un conflit militaire d'une telle intensité.

Une guerre prolongée et non concluante pourrait bien détruire l'Ukraine, mais elle affaiblirait également considérablement la Russie et, par conséquent, est dans l'intérêt géostratégique des États-Unis. Les États-Unis ont suivi une stratégie similaire pendant la guerre Iran-Irak des années 1980, qui a duré huit ans, tué un million de personnes et n'a abouti à absolument rien. Pendant cette guerre, les États-Unis ont fourni des armes à la fois à l'Irak (y compris des composants d'armes chimiques) et, secrètement, à l'Iran (le scandale Iran-Contra ).

Cependant, comme le note un récent rapport de la RAND , cette stratégie échouerait en cas d' « escalade majeure » , c'est-à-dire l'utilisation d'armes nucléaires en Ukraine ou une confrontation directe entre la Russie et l'OTAN. Il est peu probable qu'une telle confrontation aboutisse à une guerre nucléaire entre les puissances nucléaires, mais elle peut conduire à la destruction d'États non nucléaires de l'OTAN et de bases militaires américaines en Europe (c'est-à-dire la "tête de pont" américaine en Europe), à ​​laquelle les États-Unis ne peuvent pas répondre. sans forcer sa propre destruction nucléaire.