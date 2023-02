La guerre est un racket (Off Guardian)

La guerre est assurément un racket

Article originel : War Certainly Is A Racket

Par Iain Davis*

Off Guardian, 11.02.23

En 1935, le major général Smedley Butler, dans son livre fondamental "War Is A Racket", mettait en garde contre les dangers du complexe militaro-industriel étatsunien, plus de 25 ans avant que le président étatsunien sortant Eisenhower n'implore le monde de se "prémunir" contre la même chose. Butler, l'un des soldats les plus décorés de l'histoire militaire étatsunienne, savait de quoi il parlait. Il était connu pour avoir écrit que la guerre était "... menée au profit d'un très petit nombre, aux dépens d'un très grand nombre". Bien qu'il ait déploré la perte de ses camarades tombés au champ d'honneur et malgré les distinctions qu'il a reçues pour avoir défendu son pays, Butler a fini par comprendre qu'il était en fait un "gros bras de grande classe pour les grandes entreprises, pour Wall Street et les banquiers." Plus tard, l'historien Antony C. Sutton a prouvé que Butler avait raison.

Lorsque l'administration étatsunienne de George Bush a adopté sa loi de crédits pour les opérations étrangères en 1991, elle a mis fin à tout crédit étatsunein à l'ancienne république socialiste florissante de Yougoslavie. À l'époque, la perception au Capitole était que la Yougoslavie n'était plus nécessaire comme zone tampon entre les États de l'OTAN et leurs anciens adversaires du Pacte de Varsovie, et que son socialisme indépendant n'était donc plus toléré. Le complexe militaro-industriel étatsunien, auquel Butler et Eisenhower ont dit à tout le monde de s'attaquer, a effectivement déstabilisé l'ensemble de la région des Balkans, détruit des pays jusque-là relativement pacifiques, puis alimenté les guerres qui en ont résulté avec ses terroristes islamistes favoris. Avec l'aide de la Banque mondiale et du FMI. Cette soi-disant "assistance", via le programme "Train and Equip", a permis aux contribuables étatsuniens de verser 500 millions de dollars à des entreprises de sécurité privées comme DynCorp. DynCorp a utilisé l'argent des contribuables, apparemment en formant des terroristes et en faisant du trafic d'enfants à des pédophiles. Le complexe militaro-industriel des États-Unis et de leurs alliés occidentaux a réalisé plus ou moins le même tour de passe-passe en Irak, en Libye et presque en Syrie. Avec le recul, il semble que cela n'ait pas été une très bonne idée. C'est-à-dire, si vous pensez que les guerres sont menées pour les raisons que l'on nous dit. Après avoir bombardé l'Irak jusqu'à l'âge de pierre, pour empêcher son régime de produire les ADM (armes de destruction massives, NdT) qu'il n'avait pas, les États-Unis ont ensuite "sauvé" le pays des terribles sanctions de violence et de famine que le gouvernement étatsunien avait lui-même imposées au peuple irakien, en établissant le gouvernement fantoche de l'Autorité provisoire de la coalition (APC) dirigée par les États-Unis. Une fois installée, l'APC a notamment attribué à la société d'ingénierie étatsunienne Kellogg Brown & Root (KBR) un "contrat de source unique" pour réparer et exploiter tous les puits de pétrole irakiens. Le fait que le vice-président étatsunien Dick Cheney, qui a menti avec passion au sujet des ADM irakiennes, ait également reçu une allocation annuelle de 2 millions de dollars de KBR n'est qu'une coïncidence. Tout comme l'augmentation massive de la valeur de ses actions Halliburton, conséquence directe de la guerre qu'il a contribué à déclencher. Lorsque l'ancien Premier ministre britannique Teresa May a autorisé l'envoi de missiles sur les civils syriens, le fait que son mari en ait tiré des millions, ses investissements dans les fabricants de missiles ayant explosé, n'était également qu'une coïncidence. En aucun cas, elle n'a personnellement profité du fait de tuer des enfants et le fait que sa famille continue à faire fortune en tuant davantage d'enfants au Yémen n'entame pas le profil très public de Theresa en tant que championne des bonnes causes. Bien que, apparemment, ne pas tuer d'enfants n'en fasse pas partie. Nous ne devrions donc pas être surpris quand, une fois de plus, nous découvrons que la guerre, loin d'être un obstacle aux affaires, améliore en fait les marges opérationnelles, augmente la production, stimule les marchés et offre aux entreprises criminelles en col blanc des profits à l'échelle industrielle. Bien sûr, les gens, y compris les enfants, meurent en grand nombre, mais alors quoi ? Là où il y a de la boue, il y a du cuivre. La guerre est certainement un racket.

Il s'avère que l'Ukraine a acheté du carburant russe à la Bulgarie, un État membre de l'UE, tout au long de la guerre en Ukraine. Un curieux oubli pour des combattants présumés dans une guerre. Il en va de même pour la décision du gouvernement ukrainien d'autoriser la poursuite du transit du gaz russe de Gazprom vers les marchés de l'UE par ses propres pipelines. Le géant russe de l'énergie Lukoil, dont l'ancien PDG Ravil Maganov est accidentellement tombé d'une fenêtre il y a quelques mois - un problème courant pour les mauvais dirigeants russes - a expédié du pétrole russe vers sa raffinerie dans la ville portuaire bulgare de Burgas. La raffinerie de Burgas est la seule de Bulgarie et la plus grande des Balkans. De là, le gasoil raffiné (diesel rouge) est exporté vers l'ennemi supposé de la Russie, l'Ukraine. Tout cela se faisait en secret, selon des médias mainstreams russes, bien que ce ne soit que de la gestion de la perception, de la propagande pro-guerre. Les médias occidentaux ont également écrit beaucoup d'inepties, alléguant que la Bulgarie contournait illicitement les "sanctions" de l'UE. Indépendamment du fait que cela aussi est une tripe monumentale.

Il n'y a rien de "secret" à ce sujet. En vérité, la porte a été laissée ouverte pour que la Russie et la Bulgarie poursuivent ce commerce, au moins jusqu'à la fin de 2024, car l'UE a inséré une faille pour s'assurer qu'elles le puissent. On peut supposer que le gouvernement russe ne savait rien de ces livraisons massives de pétrole, c'est pourquoi cela est resté un "secret", selon des médias mainstream russes. Étant donné que l'histoire du "secret" est totalement absurde, pourquoi les MSM occidentaux et russes voudraient-ils colporter essentiellement la même désinformation ? Prenons un moment pour réfléchir aux sanctions non punitives de l'UE, d'accord ? Cela signifie que des pays tiers non membres de l'UE, comme le Kazakhstan par exemple, peuvent expédier du pétrole russe vers l'UE sans être gênés par les inconvénients de prétendues sanctions. Les sanctions visent à réorganiser les flux énergétiques mondiaux, pas à y mettre fin.

Si le passage au numérique a plongé les citoyens européens dans une crise énergétique, ce n'est pas grave. Il est essentiel pour l'avenir de la planète que les Européens soient convaincus d'accepter des prix de l'énergie toujours plus élevés. Sinon, ils risquent de ne pas accueillir favorablement la transition vers une "énergie durable" qui leur rendra la vie bien pire. En Ukraine, le diesel rouge est utilisé pour les machines industrielles et lourdes, dans l'agriculture et l'industrie manufacturière par exemple. Il est également utilisé pour, oh je ne sais pas, alimenter les chars et les véhicules blindés de transport de troupes, les unités d'artillerie mobiles, etc.

Les articles des médias européens selon lesquels la Bulgarie fournit près de 40 % du carburant militaire ukrainien n'ont aucun sens, car les raisons en sont multiples. Des responsables ont nié les preuves, comme la confirmation de l'ancien président bulgare, et il ne s'agit donc pas de preuves "officiellement approuvées". Par conséquent, elle peut être écartée sans risque par toute personne assez crédule pour le faire. N'oubliez pas que, selon les médias occidentaux et russes, tout cela est un secret. Ce qui peut être un soulagement pour certains, car sinon le gouvernement russe aurait été de connivence avec l'UE pour s'assurer que l'armée ukrainienne puisse rester au combat, n'est-ce pas ? Récemment, bien qu'apparemment à court d'armes, si l'on en croit la propagande occidentale, la Russie a lancé une frappe massive de missiles sur l'Ukraine, visant l'infrastructure énergétique du pays. Selon les médias russes, cela fait partie des efforts du gouvernement russe pour saper les "capacités militaires" de l'Ukraine. Le fait que cela garantisse que l'Ukraine devra être reconstruite en empruntant des sommes énormes aux financiers internationaux, avec l'aide diligente des investisseurs de Gazprom, BlackRock, n'est pas pertinent. Ignorez donc cela aussi, s'il vous plaît.

Gazprom vend du gaz à la Moldavie, qui va maintenant fournir du gaz à l'Ukraine via les gazoducs de transit ukrainiens que les bombardements russes ont accidentellement manqués entièrement. Le gouvernement moldave tient à souligner qu'il ne s'agit pas du gaz qu'il achète à Gazprom, mais plutôt du gaz qu'il achète à un autre endroit qu'il n'a pas précisé, bien qu'il admette être totalement dépendant de l'énergie russe. Si l'énergie et le carburant provenant de pays comme la Moldavie, la Bulgarie et le Kazakhstan sont utilisés par l'armée du gouvernement ukrainien, ce qui n'est pas le cas dans quelque circonstance officielle que ce soit, et que le gaz de Gazprom contribue à maintenir l'éclairage des Ukrainiens, malgré les frappes de missiles, il semble que l'objectif du gouvernement russe soit de maintenir l'Ukraine en guerre tout en l'entravant juste assez pour qu'elle ne puisse pas gagner. Cela ne peut pas être vrai, car l'OTAN semble faire exactement la même chose et la Russie et l'OTAN sont des ennemis. Bien que l'aide insuffisante de l'OTAN diffère de l'agression insuffisante du gouvernement russe, elle revient essentiellement au même. Le nombre dérisoire de chars d'assaut offerts à l'Ukraine par ses "partenaires" de l'OTAN, la réticence de l'OTAN à fournir à l'Ukraine des avions militaires et l'accueil tiède réservé aux plus récentes demandes d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, semblent indiquer que l'OTAN n'est pas prête à fournir, ou peut-être n'est pas capable de fournir, le soutien militaire dont l'Ukraine aurait besoin pour vaincre. Mais il semble qu'elle soit disposée à lui donner juste assez de vieilles ferrailles usagées pour qu'elle continue à perdre.

Cela signifie que les Ukrainiens, les nouvelles populations russes du Donbas et les troupes des deux camps, bien que principalement les Ukrainiens, continueront à mourir tandis que le paysage géopolitique continue à se déplacer autour d'eux. Pendant ce temps, le complexe militaro-industriel et les milliardaires qu'il enrichit, comme Elon Musk, font fortune. Lorsque le conflit sera terminé, les multinationales des deux camps se verront attribuer les contrats pour reconstruire ce que leurs partenaires gouvernementaux viennent de détruire. Butler a écrit : Que les officiers, les directeurs et les cadres supérieurs de nos usines d'armement, de nos fabricants de munitions, de nos constructeurs de navires, de nos constructeurs d'avions et de toutes les autres choses qui génèrent des profits en temps de guerre, ainsi que les banquiers et les spéculateurs, soient conscrits.

Alors que certains pourraient penser qu'il serait sage d'ajouter les politiciens à cette liste, pour une raison insondable, beaucoup plus de gens semblent penser que c'est un bon point mais que ce n'est pas une proposition sérieuse. Pourquoi ? Ne comprennent-ils pas ce que Butler, Eisenhower, Sutton et bien d'autres comme eux ont essayé de leur dire depuis près d'un siècle ? Qu'y a-t-il dans le complexe militaro-industriel qu'ils considèrent comme inévitable ? Pourquoi diable pensent-ils que c'est un "mal nécessaire" ? Il n'est nécessaire que parce que des millions, voire des milliards d'entre nous acceptent que la guerre soit "l'échec" de la politique étrangère et de la diplomatie, au lieu de comprendre le fait évident qu'elle est le prolongement de la politique étrangère. Comme nous le voyons en ce moment avec les postures bellicistes de l'Occident et de la Chine, la guerre est le produit voulu de la politique étrangère et de la diplomatie matraque.

Les guerres n'arrivent pas par accident. Elles sont planifiées, conçues et livrées selon les besoins. Nos morts et celles de nos enfants ne signifient rien pour les personnes que nous laissons nous conduire à la guerre. Ils n'ont pas la peau du jeu, mais ils devraient et nous avons le pouvoir de nous assurer qu'ils l'ont. Tout ce que nous avons à faire est de refuser de nous battre. Ce n'est vraiment pas sorcier. L'obéissance n'est pas une vertu. Mais nous ne le ferons pas parce que nous continuons à croire aux mêmes vieux mensonges, encore et encore. Nous continuons à imaginer, comme des esclaves amnésiques, que nous ne pouvons être conduits vers un avenir meilleur qu'en suivant une autre bande de criminels parasites. Nous tournons en rond : nous faisons exploser et mourir de faim des enfants, nous condamnons les retraités à la précarité énergétique et nous acceptons de devoir nous sacrifier, nous et nos proches, en cours de route. Lorsque les bellicistes feront pression sur nos fils et nos filles pour qu'ils meurent pour leurs ambitions, nous dirons à nouveau que c'est pour une bonne cause : pour la défense de notre pays, de notre culture ou de notre mode de vie. Ce n'est pas le cas, ça ne l'a jamais été et ça ne le sera jamais tant que nous continuerons à l'accepter.

* Vous pouvez lire la suite du travail d'Iain sur son blog IainDavis.com (anciennement InThisTogether) ou sur UK Column, le suivre sur Twitter ou vous abonner à son SubStack. Son nouveau livre, Pseudopandemic, est désormais disponible, en version kindle et en version brochée, chez Amazon et d'autres vendeurs. Vous pouvez également recevoir un exemplaire gratuit en vous abonnant à sa newsletter.