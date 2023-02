La préparation de la guerre en Ukraine - Lundi 21 février 2022 (MoA)

La préparation de la guerre en Ukraine - Lundi 21 février 2022 Article originel : The Buildup To War In Ukraine - Monday, February 21, 2022 Moon of Alabama, 21.02.23

Notre objectif, l'objectif de la réunion d'aujourd'hui, est d'écouter nos collègues et d'esquisser les étapes futures dans cette direction, compte tenu des appels lancés par les dirigeants de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lougansk sur la reconnaissance de leur souveraineté, ainsi que d'une résolution de la Douma d'État de la Fédération de Russie sur le même sujet. Ce dernier document demande instamment au président de l'Union européenne

Néanmoins, la Russie a déployé des efforts et continue de le faire pour résoudre tous les aspects compliqués et les développements tragiques par des moyens pacifiques, mais nous avons ce que nous avons.

Un plan de paix a été rédigé pendant le processus de négociation, appelé le paquet de mesures de Minsk car, comme vous vous en souvenez, nous nous sommes rencontrés dans la ville de Minsk. Mais les développements ultérieurs montrent que les autorités de Kiev n'ont pas l'intention de le mettre en œuvre, et elles l'ont dit publiquement à plusieurs reprises au plus haut niveau de l'État et au niveau du ministre des affaires étrangères et du secrétaire du Conseil de sécurité. Globalement, tout le monde comprend qu'elles n'ont pas l'intention de faire quoi que ce soit en ce qui concerne ce paquet de mesures de Minsk.

Poutine est diplômé en droit et n'est généralement pas disposé à s'en écarter. La demande des républiques du Donbass s'inscrit dans un processus qui rendra une intervention russe à leurs côtés juridiquement cohérente avec la Charte des Nations unies et le droit international.

Tous deux ont demandé d'envisager la possibilité de signer un accord d'amitié et de coopération entre la Russie et la RPL, y compris la coopération dans le domaine de la défense.

En conséquence, l'Alliance, son infrastructure militaire a atteint les frontières de la Russie. C'est l'une des principales causes de la crise de la sécurité européenne ; elle a eu l'impact le plus négatif sur l'ensemble du système des relations internationales et a conduit à la perte de la confiance mutuelle.

Aujourd'hui, un simple coup d'œil à la carte suffit pour voir à quel point les pays occidentaux ont tenu leur promesse de s'abstenir de l'expansion de l'OTAN vers l'est. Ils ont simplement triché. Nous avons assisté à cinq vagues d'expansion de l'OTAN, l'une après l'autre - la Pologne, la République tchèque et la Hongrie ont été admises en 1999 ; la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie en 2004 ; l'Albanie et la Croatie en 2009 ; le Monténégro en 2017 ; et la Macédoine du Nord en 2020.

Vers 22h30, heure locale, Poutine a tenu un discours à la nation qui a été retransmis par la télévision publique. Il note que de grandes parties de l'est et du sud de l'Ukraine actuelle, ainsi que la Crimée, étaient auparavant des parties de la Russie qui avaient été rattachées à l'Ukraine par Lénine (1922) et Khrouchtchev (1954). De plus, Staline avait rattaché les régions polonaises à l'Ukraine après la Seconde Guerre mondiale.

Vladimir Poutine a informé les dirigeants des résultats de la réunion élargie du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, qui a examiné la situation actuelle autour du Donbass dans le contexte de la résolution de la Douma d'État sur la reconnaissance des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk. Aujourd'hui, les dirigeants de la RPD et de la RPL ont également demandé la reconnaissance de leur souveraineté en lien avec l'agression militaire des autorités ukrainiennes et le bombardement massif du territoire du Donbass, ainsi que les souffrances civiles qui en résultent.

Il décrit la situation dans le Donbas sous des bombardements constants et conclut :

La Russie a tout fait pour préserver l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Toutes ces années, elle a poussé avec persistance et patience à la mise en œuvre de la résolution 2202 du Conseil de sécurité de l'ONU du 17 février 2015, qui consolidait le paquet de mesures de Minsk du 12 février 2015, pour régler la situation dans le Donbass.

Tout a été vain. Les présidents et les députés de la Rada vont et viennent, mais au fond, le régime agressif et nationaliste qui a pris le pouvoir à Kiev reste inchangé. Il est entièrement issu du coup d'État de 2014, et ceux qui se sont alors engagés sur la voie de la violence, du bain de sang et de l'anarchie ne reconnaissaient pas alors et ne reconnaissent pas aujourd'hui de solution à la question du Donbass autre que militaire.

À cet égard, je considère qu'il est nécessaire de prendre une décision attendue depuis longtemps et de reconnaître immédiatement l'indépendance et la souveraineté de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lougansk.

Je voudrais demander à l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie de soutenir cette décision, puis de ratifier le traité d'amitié et d'assistance mutuelle avec les deux républiques. Ces deux documents seront préparés et signés sous peu.



Après le discours, Poutine a signé des documents reconnaissant l'indépendance des républiques de Donetsk et de Louhansk :

Le président de la Russie a signé l'ordre exécutif sur la reconnaissance de la République populaire de Donetsk et l'ordre exécutif sur la reconnaissance de la République populaire de Lougansk.

Vladimir Poutine et le chef de la RPD Denis Pushilin ont signé un traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la République populaire de Donetsk.

Le président de la Russie et le chef de la RPL Leonid Pasechnik ont signé un traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle entre la Fédération de Russie et la RPL.