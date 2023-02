La vague mortelle initiale de la Covid du printemps 2020. L'hypothèse de la iatrogénécité (Substack)

La vague mortelle initiale de la Covid du printemps 2020. L'hypothèse de la iatrogénécité Article originel : The deadly initial Spring 2020 Covid wave. The iatrogenesis hypothesis Par Norman Fenton et Martin Neil Substack, 13.02.23

On a longtemps émis l'hypothèse que les politiques sanitaires mortifères étaient un facteur important dans la vague de décès attribués à la covid au printemps 2020. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de la iatrogénèse.

Jonathan Engler s'est penché sur ce qui s'était passé en Lombardie, en Italie, et a conclu que bon nombre des "décès survenus à la suite des changements cataclysmiques dans la prestation des soins de santé - en particulier pour les personnes fragiles et âgées - pourraient avoir été causés par la politique, plutôt que par le virus." Anna Farrow a rapporté un cas similaire convaincant qui s'est produit au Canada, tandis que @NellyTells rapporte que cela s'est produit en Espagne. De même, on craint depuis longtemps que l'utilisation excessive de Midazolam soit un facteur contributif au Royaume-Uni et le journal Daily Mail en a parlé dès juillet 2020.





NG163 Protocole de décès

Des preuves plus détaillées à l'appui de l'hypothèse de la iatrogénèse pour le Royaume-Uni (et ailleurs) ont été fournies dans des fils de discussion sur Twitter par Jikkyleaks et ce fil de discussion récent est particulièrement révélateur :...

