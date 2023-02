Le Dr Anthony Fauci admet maintenant que les vaccins contre la Covid à ARNm ne fonctionnent guère et pourraient ne pas être approuvés (Vidéo)

Le Dr Anthony Fauci admet maintenant que les vaccins contre la Covid à ARNm ne fonctionnent guère et pourraient ne pas être approuvés.

Article originel : Dr. Anthony Fauci now admits the mRNA Covid vaccines hardly work and might not be approvable

Par Alex Berenson

Substack, 8.02.23





En fait, un article retentissant qu'il a cosigné le mois dernier suggère que TOUS les vaccins contre les virus respiratoires courants pourraient se heurter à des obstacles insurmontables. Et ce n'est même pas la pire des nouvelles. Je n'exagère pas.

Le mois dernier, trois scientifiques ont souligné que les vaccins contre la grippe fonctionnent à peine et ne pourraient pas être approuvés sur la base des normes utilisées pour des vaccins comme la rougeole :

"Après plus de 60 ans d'expérience avec les vaccins contre la grippe, très peu d'améliorations ont été constatées dans la prévention de l'infection par le vaccin... nos meilleurs vaccins antigrippaux approuvés seraient inadéquats pour l'homologation de la plupart des autres maladies évitables par la vaccination." [c'est nous qui soulignons]

Vrai. Plusieurs articles rigoureux ont prouvé que les vaccins contre la grippe sont des placebos déguisés en politique publique.



Mais ces mêmes scientifiques ont ensuite comparé nos chers et révolutionnaires vaccins contre la Covid à ces vaccins antigrippaux sans intérêt :

Avec l'apparition de souches variantes de SRAS-CoV-2, des déficiences dans ces vaccins [contre la Covid] rappelant celles des vaccins contre la grippe sont devenues apparentes.

Qui sont ces vicieux rebelles anti-vax ?

Trois chercheurs de l'Institut national de la santé. Dont un dont le nom vous dit peut-être quelque chose : le Dr Anthony S. Fauci, aujourd'hui à la retraite.

Pourtant, la comparaison entre la Covid et la vaccination contre la grippe n'est qu'une des bombes de l'article.

Au fond, l'article soulève la question de savoir si un vaccin pourra un jour être suffisamment efficace pour compter contre des microbes comme les coronavirus communs, la grippe et le VRS.

Et cette question en cache une autre, encore plus troublante, que les auteurs ne posent pas : nos efforts pour vaincre le SRAS-Cov-2 en poussant notre réponse immunitaire dans des voies pour lesquelles elle n'a pas été conçue ont-ils entraîné des dangers que nous commençons seulement à comprendre ?