Le FBI a payé un criminel violent pour infiltrer le mouvement pour la "justice raciale" de Denver (The Intercept)

La balance dans le corbillard d'argent Article originel : The Snitch in the Silver Hearse Par The Intercept, 7.02.23

Denver était un point chaud pendant l'été 2020, avec des manifestants enragés non seulement par le meurtre de George Floyd à Minneapolis , mais aussi par la mort insensée d'Elijah McClain, qui a été maîtrisé de force par la police en 2019 à Aurora, une banlieue de Denver, et injecté avec une dose létale de kétamine.

Le conducteur du corbillard rempli d'armes était Michael Adam Windecker II. Il se faisait appeler Mickey et se vantait d'avoir été un soldat de la Légion étrangère française et des Peshmerga, la force de combat kurde connue plus récemment pour avoir combattu l'État islamique en Irak et en Syrie. Il prétendait s'être rendu sur ces champs de bataille et y avoir formé des militants antifascistes aux armes, au combat à mains nues et aux explosifs.

Il mesurait 1,80 m, avait le teint rougeaud et portait un treillis militaire avec des patchs sur les manches. Pour un militant, c'est un vieux de la vieille : il dépasse la cinquantaine et traverse la foule des adolescents et des manifestants d'une vingtaine d'années, un cigare aux lèvres.

Trey Quinn, un activiste noir musclé, portant une barbe et des lunettes à grosses montures, dirige certaines manifestations à Denver. Un soir, après que Quinn se soit adressé à un groupe de manifestants, plusieurs jeunes militants l'ont présenté à Windecker.

"Hé, ce type est vraiment, vraiment génial. Il est réglo. Il s'y connaît ", se souvient Quinn, qui s'est entendu dire par les jeunes militants. "Vous devriez le laisser s'asseoir, et il pourrait probablement vous aider." Windecker était "vraiment arriviste", m'a dit Quinn, "essayant de se mettre en avant".

Bryce Shelby, un autre activiste noir, se souvient avoir vu Windecker se promener dans les manifestations. Il avait une caméra GoPro attachée à sa poitrine, ce que Shelby a d'abord trouvé suspect. "Il a désamorcé tout type de suspicion parce qu'il a commencé à montrer son badge de prison", a déclaré Shelby. "Donc ouais. Vous voyez ce que je veux dire ? OK, ce n'est pas un agent fédéral."



Mais Shelby et beaucoup d'autres militants de Denver se sont trompés sur l'homme au volant du corbillard argenté. Windecker était un agent fédéral. Le FBI l'a payé des dizaines de milliers de dollars en liquide pour infiltrer et espionner des groupes de j"ustice raciale" pendant l'été 2020.



L'année dernière, j'ai enquêté sur Windecker et son travail pour le FBI. Je raconte cette histoire en détail dans un nouveau podcast documentaire en 10 épisodes, "Alphabet Boys", de Western Sound et iHeartPodcasts. Dans le cadre de cette enquête, j'ai examiné plus de 300 pages de rapports du FBI et des heures d'enregistrements sous couverture du FBI, ainsi que des vidéos accessibles au public enregistrées par des manifestants de Denver et par Windecker lui-même. J'ai également examiné des dizaines de dossiers judiciaires liés au passé de Windecker et interrogé plus de trois douzaines de militants pour la "justice raciale" qui ont rencontré Windecker au cours de l'été 2020.



Le FBI a refusé de commenter sur Windecker et l'enquête à Denver et a refusé de répondre par écrit à une liste de questions que j'ai envoyée.

Windecker n'a pas voulu me dire grand-chose non plus. Après que j'ai laissé une note à son ancien appartement au sud de Denver expliquant que je voulais l'interviewer sur son travail pour le FBI, il m'a appelé. "Je ne travaille pas pour le FBI", a-t-il dit. "Je n'ai jamais travaillé pour le FBI. Si vous avez la preuve que je travaille pour le FBI, alors je dirai le contraire. Mais il n'y a pas de preuve, parce que je n'ai pas travaillé pour eux."

J'ai expliqué que j'avais des rapports et des enregistrements du FBI prouvant le contraire.

"Je ne parle pas à la presse, je ne parle pas aux politiciens, et je ne parle pas à la police", m'a dit Windecker, avant de raccrocher.

Windecker est devenu un organisateur des manifestations pour la "justice raciale" à Denver et a fini par saper le mouvement social qui y prenait de l'ampleur.



Les relevés de reçus de paiement du FBI signés par Windecker montrent qu'il a été payé plus de 20 000 dollars pour son travail pendant l'été 2020, alors que le FBI poursuivait agressivement les militants de la "justice raciale" et de la gauche sur la base de rien de plus que des activités protégées par le premier amendement. L'histoire de l'infiltration des groupes de militants pour la "justice raciale" par le bureau est particulièrement pertinente aujourd'hui, alors que les républicains de la Chambre des représentants lancent un nouveau comité présidé par le représentant Jim Jordan, R-Ohio, qui semble se concentrer exclusivement sur le ciblage présumé des groupes de droite par le FBI.

Le travail du FBI à Denver, avec Windecker comme yeux et oreilles dans la rue, démontre la fausseté de ce récit.

Alors qu'il était employé par le FBI, Windecker est devenu l'un des organisateurs des manifestations pour la "justice raciale" de Denver et a fini par saper le mouvement social qui prenait de l'ampleur dans cette ville en déployant les mêmes tactiques controversées que le FBI a utilisées avec un effet dévastateur contre les groupes politiques noirs pendant le mouvement des droits civiques.

Jusqu'à présent, peu de choses ont été révélées sur les actions du FBI au cours de l'été 2020. L'enquête d'infiltration de Denver impliquant Windecker fournit un premier aperçu des coulisses de la façon dont le FBI a considéré et enquêté sur les groupes de justice raciale au cours de cet été agité...

