Le légendaire journaliste d'investigation Seymour Hersh affirme que le Nord Stream 2 a été détruit par la marine étatsunienne (Substack/ Daily Sceptic/ Seymour Hersh)

Le légendaire journaliste d'investigation Seymour Hersh affirme que le Nord Stream 2 a été détruit par la marine étatsunienne. Article originel : Legendary Investigative Reporter Seymour Hersh Says Nord Stream 2 Was Blown Up by U.S. Navy Daily Sceptic, 8.02.23

Le journaliste d'investigation primé Seymour Hersh, qui s'est fait connaître en 1969 pour avoir révélé le massacre de My Lai et sa dissimulation pendant la guerre du Viêt Nam, a publié aujourd'hui un article sur Substack dans lequel il affirme que la marine étatsunienne est responsable de l'explosion du gazoduc Nord Stream 2 l'année dernière. Voici comment commence son article :



Le centre de plongée et de sauvetage de la marine étatsunienne se trouve dans un endroit aussi obscur que son nom - sur ce qui était autrefois un chemin de campagne dans la ville rurale de Panama City, une station balnéaire aujourd'hui en plein essor dans la péninsule sud-ouest de la Floride, à 70 miles au sud de la frontière de l'Alabama. Le complexe du centre est aussi indescriptible que son emplacement : une structure en béton terne datant de l'après-guerre qui ressemble à un lycée professionnel de la banlieue ouest de Chicago. Une laverie automatique et une école de danse se trouvent de l'autre côté de ce qui est maintenant une route à quatre voies.

Le centre forme depuis des décennies des plongeurs en eaux profondes hautement qualifiés qui, autrefois affectés aux unités militaires étatsuniennes dans le monde entier, sont capables d'effectuer des plongées techniques pour faire le bien - en utilisant des explosifs C4 pour débarrasser les ports et les plages des débris et des munitions non explosées - et le mal, comme faire sauter des plates-formes pétrolières étrangères, obstruer les valves d'admission des centrales électriques sous-marines, détruire les écluses des canaux de navigation essentiels. Le centre de Panama City, qui possède la deuxième plus grande piscine couverte des Etats-Unis, était l'endroit idéal pour recruter les meilleurs, et les plus taciturnes, diplômés de l'école de plongée qui ont réussi l'été dernier à faire ce qu'ils avaient été autorisés à faire à 260 pieds sous la surface de la mer Baltique.

En juin dernier, les plongeurs de la marine, opérant sous le couvert d'un exercice de l'OTAN de mi-été largement médiatisé, connu sous le nom de BALTOPS 22, ont placé les explosifs déclenchés à distance qui, trois mois plus tard, ont détruit trois des quatre pipelines de Nord Stream, selon une source ayant une connaissance directe de la planification opérationnelle.

Deux de ces gazoducs, connus sous le nom de Nord Stream 1, approvisionnaient depuis plus de dix ans l'Allemagne et une grande partie de l'Europe occidentale en gaz naturel russe bon marché. Une deuxième paire de gazoducs, appelée Nord Stream 2, avait été construite mais n'était pas encore opérationnelle. Aujourd'hui, alors que les troupes russes se massent à la frontière ukrainienne et que la guerre la plus sanglante en Europe depuis 1945 est imminente, le président Joseph Biden a vu dans ces gazoducs un moyen pour Vladimir Poutine de mettre le gaz naturel au service de ses ambitions politiques et territoriales.

Interrogée pour un commentaire, Adrienne Watson, une porte-parole de la Maison Blanche, a déclaré dans un courriel : "C'est faux et complètement fictif." Tammy Thorp, une porte-parole de la Central Intelligence Agency, a également écrit : "Cette affirmation est complètement et totalement fausse."



De manière plutôt surprenante, la Maison Blanche a déjà publié un démenti catégorique. Selon un rapport de Reuters : "La Maison Blanche a rejeté mercredi un billet de blog d'un journaliste d'investigation étatsunien alléguant que les États-Unis étaient derrière les explosions des gazoducs Nord Stream, le qualifiant de "complètement faux et de fiction complète".

L'article de Seymour Hersh mérite d'être lu dans son intégralité.