Le lien entre la surmortalité allemande et les vaccins contre la Covid (Daily Sceptic)

Le lien entre la surmortalité allemande et les vaccins contre la Covid Article originel : The Link Between German Excess Mortality and the Covid Vaccines Par Dr Josh Guetzkow * Daily Sceptic, 12.02.23

Mon collègue, le brillant professeur Christof Kuhbandner, m'a envoyé un courriel concernant une mise à jour de son pré-print analysant la surmortalité et la mortinatalité en Allemagne de 2020 à 2022, co-écrit avec le professeur Matthias Reitzner. Il s'agit de l'analyse la plus réfléchie et la plus soignée que j'aie vue sur la surmortalité pendant la pandémie. Avec sa permission, je reproduis ci-dessous son résumé par e-mail et le document complet est consultable ici.

Il y a plusieurs observations notables ici.

Il est d'abord intéressant de regarder la surmortalité de novembre 2020 à mars 2021, alors qu'il y avait une forte vague de Covid au tournant de l'année. D'une part, on observe une forte dépendance à l'âge : plus les personnes sont âgées, plus la surmortalité est élevée, et on ne voit absolument rien dans les classes d'âge de moins de 30 ans. D'autre part, on observe un effet d'entraînement typique : la phase de surmortalité est suivie d'une phase de déficit de mortalité dans tous les groupes d'âge concernés, c'est-à-dire que la vague de Covid a frappé de nombreuses personnes qui seraient de toute façon mortes dans les quelques mois suivants. En d'autres termes, la phase de surmortalité est compensée par une phase ultérieure de déficit de mortalité, ce qui signifie que, cumulativement, il n'y a pratiquement pas de surmortalité au début de la campagne de vaccination, fin mars 2021.

Ce schéma change à partir d'avril 2021, début de la campagne de vaccination. Soudainement, une surmortalité apparaît qui ne dépend plus de l'âge et qui n'est plus compensée par les phases ultérieures de déficit de mortalité. Ce phénomène est particulièrement évident dans les groupes d'âge les plus jeunes. Jusqu'au moment de la campagne de vaccination, par exemple, il n'y avait pas de surmortalité dans la tranche d'âge 15-29 ans. Mais depuis que la vaccination a commencé dans ce groupe d'âge, les 15-29 ans sont soudainement plus nombreux à mourir que prévu. Il n'y a presque plus de phases de déficit de mortalité, et la surmortalité ne cesse d'augmenter. En décembre 2022, 22,5 % de personnes de plus que prévu sont mortes dans ce groupe d'âge - un groupe d'âge dans lequel personne ne meurt normalement aussi facilement. On retrouve un schéma similaire dans la tranche d'âge 30-49 ans et dans la tranche d'âge 60-79 ans. Et même dans la tranche d'âge des 80 ans et plus, où les phases initiales de surmortalité étaient toujours compensées par des phases ultérieures de déficit de mortalité, la situation a changé en 2022. Là aussi, on observe une augmentation régulière et inquiétante jusqu'à la fin décembre 2022.

L'évolution de la mortinatalité est également frappante. Nous avons analysé les mort-nés sur la base des données que nous avons reçues de l'Office fédéral de la statistique d'Allemagne. Voici le chiffre des résultats correspondants :