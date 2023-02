Les autorités australiennes ont caché au public des myocardites fatales chez des enfants provoquées par le vaccin anti-Covid (TrialSite News)

Les autorités australiennes ont caché au public des myocardites fatales provoquées par le vaccin anti-Covid Article originel : Autralian Regulators Concealed Fatal Vaccine-Induced Myocarditis from the Public TrialSite News, 17.02.23

Le zèle à pousser le programme de vaccination contre le COVID-19 a mis en danger plus de vies humaines



La Therapeutic Goods Administration (TGA), dirigée par le Dr John Skerritt, MD, PhD, a été le visage des décisions réglementaires pour l'Australie pendant la crise pandémique. Cette semaine, lors d'une série explosive de conférences publiques, des salles bondées remplies de milliers d'Australiens ont appris du Dr Melissa McCann, BPharm, MBBS, FRACGP, également titulaire d'un certificat d'études supérieures en maladies allergiques, que Skerritt et la TGA avaient déterminé que plusieurs jeunes enfants, auparavant en bonne santé, étaient morts d'une myocardite induite par le vaccin contre la COVID-19. Des lettres expurgées de la TGA à McCann ont fait état de ces faits et d'une admission de dissimulation volontaire.

Le dossier comprenait des lettres d'inquiétude de McCann et d'autres médecins et les réponses de Skerritt. Il est alarmant de constater que Skerritt et la TGA ne voulaient pas rendre ces cas publics afin de maintenir la campagne de vaccination sans "hésitation vaccinale" parmi un public lassé qui était témoin d'innombrables blessures, handicaps et décès dus à des injections répétées. McCann a montré chaque lettre et la détermination de la causalité avec la vignette de la victime après la victime.

Le Dr McCann était soutenu par une faculté comprenant le Dr Peter McCullough, le Dr Pierre Kory, l'auteur John Leake, M. Clive Palmer, l'ancien député Craig Kelly et le sénateur Ralph Babet.



Les foules choquées étaient émues et en colère face à la violation de la sécurité publique par Skerrit et la TGA. Le Parti de l'Australie Unie a organisé ces grands programmes publics sur la Sunshine Coast, à Melbourne et à Sydney. L'Australie ne sera plus jamais la même. Jamais un généraliste rural n'a fait preuve d'un tel courage face à une agence de réglementation menaçante et à un conseil de certification des médecins - l'Agence australienne de réglementation des praticiens de la santé (AHPRA). Nous saurons dans les mois à venir quelles seront les prochaines actions de la TGA et de l'AHPRA. Cette semaine a été marquée par un réveil historique dans le pays d'en bas.

Dr Melissa McCann, BPharm, MBBS, FRACGP, Certificat d'études supérieures en maladies allergiques

Conférences sur les vaccins COVID-19 organisées par M. Clive Palmer et le Parti de l'Australie unie.