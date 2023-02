Les liens du Guardian avec la traite des esclaves. Son mythe fondateur repose sur une contorsion morale (Unherd)

Les liens du Guardian avec la traite des esclaves Son mythe fondateur repose sur une contorsion morale Article originel : The Guardian’s links to the slave trade Par Ashley Rindsberg Unherd, 11.02.23

Le Guardian se targue d'être l'un des organes de presse les plus à gauche et les plus antiracistes du monde anglophone. Imaginez donc son embarras lorsque, le mois dernier, un certain nombre de producteurs de podcasts qui effectuaient des recherches sur les liens historiques du journal avec l'esclavage ont brusquement démissionné, affirmant avoir été victimes de "racisme institutionnel", de "blancheur éditoriale", de "microagressions, de colorisme, d'intimidation, de styles de gestion passifs-agressifs et obstructifs". Tout cela pourrait ressembler à un excès progressiste, mais, en réalité, cela ne fait que refléter une institution incurablement en désaccord avec elle-même.



Des questions sur les liens du Guardian avec l'esclavage circulent depuis 2020, lorsque, au milieu du spasme collectif de conscience raciale des médias après le meurtre de George Floyd, le Scott Trust a annoncé qu'il allait lancer une enquête sur son histoire. "Au Royaume-Uni, nous devons entamer un débat national sur les réparations pour l'esclavage, un crime qui a annoncé l'ère du capitalisme et a fourni la base du racisme qui continue de mettre en danger la vie des Noirs dans le monde entier", a écrit la journaliste Amandla Thomas-Johnson dans une tribune publiée en juin 2020 dans le Guardian à propos du renversement d'une statue d'Edward Colston, esclavagiste britannique du XVIIe siècle. Un mois plus tard, le Scott Trust s'est engagé à déterminer si le fondateur du journal, John Edward Taylor, avait profité de l'esclavage. "Nous n'avons trouvé aucune preuve que Taylor ait été propriétaire d'esclaves ou qu'il ait été directement impliqué dans le commerce d'esclaves", a déclaré le président du Scott Trust, Alex Graham, au personnel du Guardian par courrier électronique à l'époque. "Mais si de telles preuves existaient, nous voudrions être ouverts à ce sujet." (Notamment, Graham, en utilisant les termes "propriétaire d'esclaves" et "voie directe", a fixé une barre très spécifique et très élevée pour ce qui serait considéré comme une information digne d'être divulguée).



Le problème est que les résultats de l'enquête, menée par l'historienne Sheryllynne Haggerty, une "experte de l'histoire de la traite transatlantique des esclaves", n'ont jamais été rendus publics. Lorsqu'elle a été contactée pour savoir ce qu'il était advenu du rapport promis, Mme Haggerty a renvoyé toutes les questions au service des relations publiques du Guardian, qui est resté silencieux sur cette question. (On a demandé au Guardian de faire des commentaires et on nous a donné la réponse de stock PR que le Guardian a donnée suite à la lettre du podcasteur). Mais ce que nous savons, c'est que, selon la tradition du Guardian, un magnat des affaires du nom de John Edward Taylor a eu envie de militer pour le changement après avoir assisté au massacre de Peterloo en 1819, au cours duquel plus d'une douzaine de personnes ont été tuées à Manchester par les forces gouvernementales alors qu'elles protestaient pour obtenir une représentation parlementaire. Deux ans plus tard, Taylor, un jeune marchand de coton, avec le soutien d'un groupe de réformateurs locaux connu sous le nom de "Little Circle", a fondé le journal.

"Depuis 1821, la mission du Guardian a été d'utiliser la clarté et l'imagination pour construire l'espoir", proclame fièrement Katharine Viner, l'actuelle rédactrice en chef du Guardian, sur la page "À propos de nous" du site Web du journal. Une partie de ce mythe fondateur concerne l'une des questions sociales et politiques déterminantes de l'époque, l'esclavage, à laquelle les membres du Petit Cercle, dont Taylor, s'opposaient vigoureusement en tant qu'affront moral. "Le Guardian a toujours détesté l'esclavage", a écrit Martin Kettle, un rédacteur en chef adjoint, dans une apologie de 2011 sur les raisons pour lesquelles, pendant la guerre civile, le journal avait condamné avec véhémence le Nord tout en étant équivoque sur le Sud.

C'est peut-être vrai, mais c'est aussi une image incomplète. Le Manchester Guardian, comme on l'appelait alors, a été fondé par des marchands de coton, dont Taylor, qui ont pu réunir les fonds nécessaires au lancement du journal en puisant dans leurs fortunes respectives. Bien qu'aucun de ces hommes, dont beaucoup étaient des chrétiens unitariens, n'ait vraisemblablement pratiqué l'esclavage, ils ne se contentaient pas de bénéficier, mais dépendaient de la traite mondiale des esclaves qui leur fournissait la quasi-totalité du coton qui remplissait leurs usines. Comme l'a déclaré Sarah Parker Remond, une abolitionniste afro-américaine, lors de sa visite à Manchester en 1859 : "Lorsque je me promène dans les rues de Manchester et que je rencontre charge après charge de coton, je pense à ces 80 000 plantations de coton sur lesquelles a été cultivé le coton d'une valeur de 125 millions de dollars qui approvisionne votre marché, et je me souviens que pas un centime de cet argent n'est jamais parvenu aux mains des ouvriers."

Remond avait de bonnes raisons de dire cela. La relation entre l'industrie cotonnière du nord-ouest de l'Angleterre et la société esclavagiste du Sud étatsunien était une relation de mutualisme. Sur l'ensemble du coton produit à Manchester, 75 % provenaient des plantations d'esclaves du Sud. À la veille de la guerre civile, le Lancashire importait plus d'un milliard de livres de coton des États-Unis par an, soit environ la moitié des deux milliards de livres de coton récoltées annuellement par les esclaves du Sud. En achetant le coton récolté par les esclaves à des prix extrêmement bas, l'industrie du coton de Manchester pouvait utiliser les progrès de la fabrication pour filer de manière rentable le coton en textiles qui étaient ensuite revendus aux esclavagistes du Sud. Au lieu de faire le commerce des esclaves - une affaire moralement désordonnée et économiquement risquée - l'élite libérale de Manchester a appris à faire le commerce du coton cultivé par les esclaves.

Le commerce du coton d'origine sudiste a enrichi la ville, donnant naissance à la riche classe moyenne dont John Edward Taylor et d'autres membres du Petit Cercle faisaient partie. Grâce à cet essor du coton, des hommes comme Taylor - fils d'un précepteur, apprenti chez un marchand de coton local - sont passés d'un milieu modeste à l'aisance et à l'influence nationale en l'espace de quelques années.