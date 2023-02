Les médias ignorent le rapport explosif de Seymour Hersh sur la destruction du Nord Stream II par les États-Unis (MintPress News)

Les médias ignorent le rapport explosif de Seymour Hersh sur la destruction du Nord Stream II par les États-Unis. Article originel : Media Ignore Seymour Hersh Bombshell Report of US Destroying Nord Stream II Par Alan Mc Leod MintPress News, 15.02.23

Cela fait maintenant une semaine que Seymour Hersh a publié un rapport approfondi affirmant que l'administration Biden a délibérément fait exploser le gazoduc Nord Stream II sans le consentement ni même la connaissance de l'Allemagne - une opération qui a commencé à être planifiée bien avant l'invasion russe de l'Ukraine.

S'appuyant sur des entretiens avec des initiés de la sécurité nationale, Hersh - le journaliste qui a révélé le massacre de My Lai, le programme d'espionnage de la CIA et le scandale de la torture d'Abu Ghraib - affirme qu'en juin, des plongeurs de la marine américaine se sont rendus en mer Baltique et ont fixé des charges explosives C4 sur le gazoduc. En septembre, le président Biden lui-même a ordonné sa destruction. Mais, selon Hersh, tous comprenaient les enjeux et la gravité de ce qu'ils faisaient, reconnaissant que, s'ils étaient pris, cela serait considéré comme un "acte de guerre" flagrant contre leurs alliés.

Malgré cela, les médias institutionnels ont massivement ignoré la bombe du journaliste lauréat du prix Pulitzer. Une étude de MintPress News a analysé les 20 publications les plus influentes des États-Unis, selon la société d'analyse Similar Web, et n'a trouvé que quatre mentions du rapport entre elles.

La totalité de l'attention accordée à l'histoire par les médias d'entreprise a consisté en ce qui suit :

Un mini reportage de 166 mots dans Bloomberg ;

Un segment de cinq minutes dans "Tucker Carlson Tonight" (Fox News) ;

Un résumé de 600 mots dans le New York Post ;

Un article d'attaque strident de Business Insider, dont le titre qualifie Hersh de "journaliste discrédité" qui a fait un "cadeau à Poutine".



Les 20 médias étudiés sont, par ordre alphabétique, les suivants :

ABC News ; Bloomberg News ; Business Insider ; BuzzFeed ; CBS News ; CNBC ; CNN ; Forbes ; Fox News ; The Huffington Post ; MSNBC ; NBC News ; The New York Post ; The New York Times ; NPR ; People Magazine ; Politico ; USA Today, The Wall Street Journal et The Washington Post.



Des recherches pour "Seymour Hersh" et "Nord Stream" ont été effectuées sur les sites web de chaque média et ont ensuite été comparées à des recherches précises sur Google et aux résultats de la base de données d'actualités Dow Jones Factiva.

Ce manque d'intérêt ne peut s'expliquer par la non-pertinence du rapport. Si l'administration Biden a réellement travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement norvégien pour faire exploser le Nord Stream II, causant des milliards de dollars de dommages immédiats et plongeant toute une région du monde dans un hiver glacial sans énergie suffisante, il s'agit de l'une des pires attaques terroristes de l'histoire ; un acte flagrant d'agression contre un allié supposé.

Par conséquent, si Biden a effectivement ordonné cette attaque, il est à peine possible d'imaginer une nouvelle plus conséquente. En effet, selon Hersh, toutes les personnes impliquées - de Biden, la sous-secrétaire d'État aux affaires politiques Victoria Nuland, le secrétaire d'État Antony Blinken au conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan - ont compris que ce qu'ils faisaient était "un acte de guerre".

L'attaque du Nord Stream a également été l'une des pires catastrophes écologiques au monde, constituant la plus grande fuite de méthane de l'histoire - un gaz 80 fois pire pour la planète que le dioxyde de carbone pour accélérer le changement climatique.

"Le système médiatique a, comme on pouvait s'y attendre, tenté de marginaliser le rapport", a déclaré à MintPress Bryce Greene, écrivain et critique des médias qui a suivi de près le manque d'intérêt de la presse pour l'examen de l'histoire du Nord Stream,

Ils ne veulent pas faire face aux répercussions. Cela donne également une mauvaise image de la profession... Même Jeffery Sachs, dans son interview à Bloomberg, a déclaré que les journalistes qu'il connaissait personnellement comprenaient ces preuves, mais comprenaient également que le système médiatique dans lequel ils travaillaient ne réagirait pas gentiment à toute suggestion de complicité des États-Unis, alors ils se sont tus."

Greene a expliqué que les faits gênants concernant la guerre ont été constamment balayés sous le tapis, notant que,

Ceci est révélateur de l'ensemble de la couverture de la guerre en Ukraine. Qu'il s'agisse de cacher l'histoire de l'expansion de l'OTAN, de qualifier les nazis ukrainiens de propagande russe ou même de rétracter un reportage de CBS sur la corruption ukrainienne. Le fait que les figures médiatiques étatsuniennes veulent être perçues comme étant 'dans la bonne équipe' ou 'du bon côté de l'histoire' signifie qu'elles ne sont pas disposées à affronter la réalité telle qu'elle existe."..

