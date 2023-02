Les préparatifs ukrainiens avant le 25 février 2022 À l’approche de la guerre en Ukraine (Moon of Alabama)

Nous verrons dans les prochains jours qui a réellement lancé l’attaque.

Le Kremlin n’était toujours pas convaincu qu’une guerre allait éclater :

Lors d’une réunion au Kremlin, le ministre des affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré à Poutine qu’il pensait qu’il y avait encore de la place pour un dialogue sur les demandes russes d’un nouvel accord de sécurité avec l’Ouest, qui ont été formulées alors que la Russie a amassé 140 000 soldats aux frontières de l’Ukraine ces dernières semaines.

« Il me semble que nos possibilités sont loin d’être épuisées. Elles ne devraient certainement pas se poursuivre indéfiniment. Mais à ce stade, je suggère qu’elles se poursuivent et s’intensifient », a déclaré M. Lavrov à M. Poutine.

...

« Nous mettons en garde contre des conversations sans fin sur des questions qui doivent être résolues aujourd’hui. Néanmoins, en tant que ministre des affaires étrangères, je dois dire qu’il y a toujours une chance, » a déclaré M. Lavrov.

Dans le même temps, un haut diplomate russe a déclaré au Guardian que la Russie serait dans son droit de « contre-attaquer » contre l’Ukraine si elle estimait que Kiev menaçait la population de l’est de l’Ukraine.

« Nous n’envahirons pas l’Ukraine, sauf si on nous provoque à le faire », a déclaré Vladimir Chizhov, ambassadeur de la Russie auprès de l’UE, dans une interview à Bruxelles.

« Si les Ukrainiens lancent une attaque contre la Russie, vous ne devriez pas être surpris si nous contre-attaquons. Ou, s’ils commencent à tuer ouvertement des citoyens russes n’importe où - Donbass ou ailleurs », a-t-il déclaré.

La diplomatie était au rendez-vous avec un appel téléphonique entre le président Joe Biden et le premier ministre britannique Boris Johnson. Le chancelier allemand Olaf Scholz était à Kiev pour tenter d’arrêter la guerre à venir. C’était bien trop tard.

La mission spéciale d’observation de l’OSCE sur la ligne de cessez-le-feu dans l’est de l’Ukraine a indiqué le 14 février que le front était à nouveau inhabituellement calme :

Il y a eu l’observation notable d’une concentration de chars ukrainiens :

En violation des lignes de retrait, la mission a observé 22 chars dans une zone contrôlée par le gouvernement et un mortier dans une zone non contrôlée par le gouvernement de la région de Luhansk.

Il s’agissait d’un nombre inhabituellement élevé de T-72 ukrainiens près de Pidlisne, à 70 km au nord-ouest de Luhansk.

Le nombre observé de violations du cessez-le-feu et d’explosions était inférieur à la moyenne des périodes de 7 et 30 jours précédentes, ainsi qu’à la moyenne quotidienne de toute l’année 2021. La concentration d’explosions au sud de Sadovyi (non contrôlée par le gouvernement, 57 km au sud-ouest de Luhansk) a été évaluée comme provenant d’un exercice réel. Elle est indiquée par le point orange sur la ligne de démarcation entre Luhansk et Donetsk.

Suite au coup d’État de 2014 à Kiev, le président Yanukovich, fraîchement élu, avait fui le pays. Ses partisans au Parlement ont pris peur et ne se sont pas présentés à d’autres assemblées. Le nouveau gouvernement choisi par les États-Unis a immédiatement entrepris de réprimer les régions russophones de l’Ukraine. La première mesure prise par le parlement croupion, désormais dominé par des personnes de droite originaires de l’ouest de l’Ukraine, a été d’interdire la langue russe dans les affaires officielles.

La population d’origine russe de l’est et du sud-est s’opposait au coup d’État et se rebellait contre lui. Le nouveau gouvernement a essayé de l’opprimer par des moyens militaires. Mais de nombreux soldats sont passés du côté des rebelles qui ont rapidement pris le dessus. Les troupes gouvernementales ukrainiennes ont été vaincues de manière décisive, à deux reprises. Chaque fois, les gouvernements français, allemand, russe et ukrainien se sont réunis pour parvenir à des accords sur la marche à suivre :

Le premier de ces accords, connu sous le nom de Protocole de Minsk, a été rédigé en 2014 par le Groupe de contact trilatéral sur l’Ukraine, composé de l’Ukraine, de la Russie et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), avec la médiation des dirigeants de la France et de l’Allemagne dans le cadre du format Normandie. Après de longues discussions à Minsk, en Biélorussie, l’accord a été signé le 5 septembre 2014 par les représentants du Groupe de contact trilatéral et, sans reconnaissance de leur statut, par les dirigeants d’alors de la République populaire de Donetsk (RPD) et de la République populaire de Louhansk (RPL) autoproclamées. Cet accord faisait suite à de multiples tentatives antérieures d’arrêter les combats dans la région et visait à mettre en œuvre un cessez-le-feu immédiat.

L’accord n’a pas réussi à mettre fin aux combats, et a donc été suivi d’un accord révisé et mis à jour, Minsk II, qui a été signé le 12 février 2015. Cet accord consistait en un ensemble de mesures, dont un cessez-le-feu, le retrait des armes lourdes de la ligne de front, la libération des prisonniers de guerre, une réforme constitutionnelle en Ukraine accordant l’autonomie à certaines zones du Donbas et la restitution du contrôle de la frontière de l’État au gouvernement ukrainien. Si les combats se sont apaisés après la signature de l’accord, ils n’ont jamais pris fin complètement, et les dispositions de l’accord n’ont jamais été pleinement appliquées.