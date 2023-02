Les retrouvailles secrètes d'Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo (AI)

Les retrouvailles secrètes d'Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo Africa Intelligence

Dans la plus grande discrétion, le président ivoirien Alassane Ouattara a ordonné le 10 janvier le paiement des arriérés de la rente viagère que réclamait Laurent Gbagbo depuis plus de deux ans. Dans la foulée, les deux hommes se sont entretenus par téléphone et ont convenu de se rencontrer en février. Révélations...



