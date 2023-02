Les "vaccins" à ARNm échouent à nouveau (Substack)

Moderna a déclaré qu'elle modifiait le vaccin à la suite de l'échec de l'essai et espérait le tester à nouveau dans un autre essai clinique. Mais l'action Moderna a chuté d'environ 5 % aujourd'hui, ce qui indique que les investisseurs sont sceptiques quant à son plan.

L'essai a débuté en juin 2022 et a porté sur 6 100 personnes en Argentine et dans d'autres pays de l'hémisphère sud.

Lors d'un vaste essai clinique, le vaccin s'est révélé MOINS apte à stimuler le système immunitaire que les anciens vaccins contre la grippe pour deux des quatre souches de grippe, a déclaré la société. Il présentait également des taux d'effets secondaires beaucoup plus élevés que les anciens vaccins.

Ils ne fonctionnent même pas mieux que le vaccin (inutile) contre la grippe. Mais ils ont beaucoup plus d'effets secondaires. L'information n'est pas de moi, mais de Moderna !

Les "vaccins" à ARNm échouent à nouveau Article originel : mRNA "vaccines" fail again Par Alex Berenson Substack, 17.02.23

La demande de vaccins à ARNm contre la Covid étant pratiquement nulle dans le monde, la société tente désespérément de trouver de nouvelles maladies que ses vaccins à ARNm peuvent traiter.

Mais elle devra suivre une voie de développement beaucoup plus traditionnelle pour les vaccins destinés à ces autres maladies que pour la Covid. Les autorités de réglementation gouvernementales ont essentiellement suspendu les processus normaux de développement et d'approbation des injections de Covid dans le cadre de l'opération Warp Speed.

Les vaccins contre la Covid de Moderna et d'autres fabricants ont été comparés à des injections placebo, et non les uns aux autres. Mais comme il existe déjà des vaccins contre la grippe, Moderna a dû tester son propre vaccin contre ceux-ci, plutôt qu'une injection placebo - une injection saline qui ne contient aucun traitement réel.

L'échec d'hier montre clairement les difficultés que rencontreront les vaccins à ARNm pour obtenir une autorisation dans un environnement réglementaire plus normal, surtout si elles doivent être comparées à d'autres traitements, plutôt qu'à des placebos.