Les vaccins à ARNm contre la Covid pourraient avoir causé des dizaines de millions de nouveaux problèmes de santé graves dans le monde, selon une vaste étude publiée dans Nature (Substack)

URGENT : les vaccins à ARNm contre la Covid pourraient avoir causé des dizaines de millions de nouveaux problèmes de santé graves dans le monde, selon une vaste étude évaluée par des pairs. Article originel : URGENT: mRNAs jabs may have caused tens of millions of serious new health problems worldwide, a huge peer-reviewed study shows Par Alex Berenson Substack, 27.02.23

Les diagnostics de myocardite présentaient le risque supplémentaire le plus élevé. Ils étaient environ 2,6 fois plus probables dans l'ensemble, avec un risque encore plus élevé chez les hommes. La myocardite est un effet secondaire connu des ARNm, donc le fait qu'elle ait un taux particulièrement élevé de diagnostics supplémentaires constitue une preuve solide que le signal trouvé par les chercheurs était réel.

La dépression, l'eczéma, le diabète et la cellulite étaient 10 à 20 % plus probables.

Ils ont constaté que les personnes étaient environ 21 % plus susceptibles de recevoir un nouveau diagnostic dans les trois mois suivant une vaccination, par rapport aux trois mois précédents. Avec près de 240 millions d'adultes étatsuniens vaccinés, cette augmentation se traduit par des millions de nouveaux problèmes médicaux supplémentaires dans les mois qui suivent la vaccination, et des dizaines de millions dans le monde entier.

Les adultes courent un risque nettement plus élevé de se voir diagnostiquer des troubles cardiaques, cutanés et psychiatriques pendant au moins 90 jours après avoir reçu les vaccins contre la Covid, selon une étude évaluée par des pairs portant sur près de 300 000 personnes en Californie.

Les chercheurs de l'étude sont un groupe du Cedars-Sinai Medical Center, un grand système hospitalier de Los Angeles. Leurs conclusions ont été publiées dans Nature Cardiovascular Research en décembre. Mais l'article n'a pratiquement pas retenu l'attention, une réaction courante aux rapports qui soulèvent des questions sur la sécurité des vaccins.

Les chercheurs ont également noté que, dans un échantillon plus restreint d'adultes infectés par le Covid, les nouveaux diagnostics de problèmes de santé ont augmenté d'environ 40 % dans les trois mois suivant l'infection par rapport aux trois mois précédents.

Ce fait ne devrait pas surprendre. Les infections virales sont à la fois un marqueur et une cause potentielle de mauvaise santé. De plus, les gens sont susceptibles de consulter leur médecin à la fois pendant qu'ils sont malades du Covid et peu après leur rétablissement. Ces contacts leur donnent l'occasion de recevoir de nouveaux diagnostics.

En revanche, les personnes reçoivent généralement les injections de Covid dans des cliniques ou des pharmacies, et non par l'intermédiaire de leur médecin, de sorte que la probabilité que le processus de réception d'une nouvelle injection conduise à un diagnostic est minime.

Ainsi, si les injections de Covid ne sont pas nocives, les vaccinations de masse ne devraient pas avoir d'impact sur le calendrier des maladies ou de leurs diagnostics. Les nouveaux diagnostics devraient être dispersés de manière aléatoire avant et après les injections.

En fait, les personnes qui se sentent mal au moment où elles doivent se faire vacciner sont susceptibles de retarder la piqûre et d'aller plutôt consulter un médecin. Elles peuvent alors recevoir un diagnostic qui sera considéré comme ayant été posé avant la vaccination, et non après.

Ce "biais du vacciné en bonne santé" devrait signifier que les nouveaux diagnostics de maladie sont moins probables pendant quelques jours après la vaccination qu'avant, même si les vaccins n'ont aucun effet. Par conséquent, l'augmentation de 20 % des diagnostics courants après la vaccination est particulièrement étonnante.

-

Parallèlement, des chercheurs de Hong Kong ont constaté, de manière indépendante, une augmentation encore plus marquée des "poussées" auto-immunes après les injections vaccinales contre la Covid.

Le risque de nouveaux épisodes de lupus, de polyarthrite rhumatoïde et d'autres maladies auto-immunes graves a plus ou moins doublé après l'injection dans un groupe de 562 patients atteints de ces maladies qu'ils ont suivis, contre 1 055 qui ne l'ont pas fait. L'article a été publié le 17 février dans le Journal of Clinical Rheumatology and Immunology.