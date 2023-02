Nordstream 2 : Seymour Hersh alimente le faux binaire (Off Guardian)

Nordstream 2 : Seymour Hersh alimente le faux binaire Article originel : Nordstream 2: Seymour Hersh feeds the fake binary Par Kit Knightly Off Guardian, 21.02.23

En octobre 2022, lorsque le sabotage de Nordstream 2 faisait la une des journaux, j'avais prédit ce qui suit :

L'"histoire officielle" ne prouvera jamais qui a bombardé le pipeline d'une manière ou d'une autre et n'est pas destinée à le faire. La résolution n'est pas souhaitée. Au contraire, l'équipe A nous encouragera à blâmer l'équipe B, et vice versa. Les médias feront état de preuves impliquant la Russie, tandis que d'autres preuves suggérant que l'OTAN est responsable seront "divulguées". Les deux récits seront alimentés juste assez pour faire durer l'argument aussi longtemps que nécessaire et dans n'importe quelle direction choisie."



Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et la grande histoire de ces deux derniers jours - au moins dans les cercles de médias alternatifs - a été la publication par Seymour Hersh d'un nouvel article pour la première fois depuis un bon moment.

L'article, entièrement basé sur des informations "fuitées" provenant d'une source anonyme "interne", affirme que l'armée étatsunienne a saboté le gazoduc Nordstream 2 et qu'elle avait prévu de le faire avant l'invasion russe en Ukraine.

Pardonnez-moi mais, en quoi est-ce une nouvelle ?

Après tout, Joe Biden a déclaré "si la Russie envahit le pays, il n'y aura pas de Nordstream 2". Victoria Nuland, parlant plus clairement, a déclaré le 27 janvier :

Si la Russie envahit l'Ukraine, d'une manière ou d'une autre, le Nord Stream 2 n'avancera pas".



L'expression "d'une manière ou d'une autre" est ici à peine ambiguë. Évidemment, si le tuyau a été saboté, ce sont les Etatsuniens qui l'ont fait. Cela n'a jamais été remis en question, vraiment.

Mais c'est la vraie question, n'est-ce pas ? Le tuyau a-t-il été saboté ?

Bien sûr, les deux parties disent que le tuyau a été saboté. Mais les deux camps ont dit que la Covid était une vraie menace, et les deux camps ont dit que les masques fonctionnaient, et les deux camps ont dit que leurs vaccins étaient sûrs.



Tout ce qu'ils ont fait, depuis 3 ans, c'est mentir. Sur tout. Et surtout, les deux camps ont dit exactement les mêmes mensonges.

Alors, pourquoi devrions-nous recommencer à rapporter les nouvelles selon leurs termes ?



Faisons le point sur la réalité, d'accord ? Voici ce que nous savons réellement de la situation de Nordstream 2 :

Il ne transporte pas de gaz actuellement.

Le "sabotage" a fait grimper le coût de l'énergie dans toute l'Europe.

La réduction de l'utilisation et l'augmentation du coût des combustibles fossiles est une partie importante du programme de la "Grande Réinitialisation".

L'OTAN et la Russie participent volontairement à ce programme.

C'est tout. C'est tout ce que nous savons. Sur cette base, nous ne pouvons pas exclure la possibilité que Nordstream 2 ait été "saboté" en plein accord avec les deux parties.



Nous ne savons même pas s'il a été "saboté" du tout. Parce que tout ce que nous avons été autorisés à voir, ce sont des bulles. Une image que vous pourriez créer en quelques secondes en allant sur OpenArt et en tapant "bulles à la surface de l'océan".

Quoi qu'il se soit réellement passé, tout ce que nous savons c'est qu'il est éteint, et que notre essence est plus chère. Encore une fois.

L'histoire de Hersh semble être un exercice dans un type spécial de journalisme - dire aux gens ce qu'ils savent déjà, ou soupçonnent, sous l'apparence de fournir de nouvelles informations.



Les "révélations" d'"anciens" initiés qui renforcent en fait les hypothèses sous-jacentes du récit dominant en fournissant un point de vue "alternatif" contrôlé.

La position officielle du courant dominant est que la Russie a fait exploser son propre pipeline. Il n'y a aucune preuve à l'appui, c'est simplement affirmé.



Maintenant, Hersh a fourni la position alternative officielle - que les États-Unis l'ont fait - avec une narration propre. Il n'y a pas non plus de preuve à l'appui de ce contre-récit, il est également simplement énoncé.

Dites-le avec moi : C'est un faux binaire. Je l'avais d'ailleurs prédit en octobre dernier.



Deux positions apparemment contradictoires basées sur la foi, toutes deux construites sur de maigres preuves et toutes deux vendant la même ligne : Que le "sabotage" de Nordstream 2 était le résultat de conflits internationaux qui ont accidentellement fait avancer l'agenda de la grande réinitialisation.

Mais étant donné ce que nous avons tous vu au cours des trois dernières années, l'alternative n'est-elle pas plus probable ? Qu'il s'agisse d'un acte conçu pour favoriser la grande réinitialisation, camouflé derrière un conflit international potentiellement performatif ?

Se disputer pour savoir si Poutine ou Biden a fait sauter Nordstream 2, c'est vivre dans une fausse réalité construite sur des hypothèses erronées fournies par des menteurs avérés.

Le seul point positif de la Covid est qu'il a forcé tant de gens à se réveiller et à vivre dans le monde réel. Retournons-y, d'accord ?