Quand l’armée française abreuvait la population malienne de fake-news (Mondafrique)

L’armée français présente au Sahel qui s’insurge, non sans raison, contre les campagnes de propagande des Russes de la société Wagner au Mali, ne se prive pas pourtant d’utiliser des méthodes comparables pour conditionner la population locale, comme le montrent les tracts balancés par centaines dans tout le Mali et que Mondafrique a pu recueillir.

« Choisis la vie avec ta famille. Ne choisis pas la mort », un tract de l’armée française

Régulièrement, la France crie à la « guerre informationnelle » venue d’ailleurs (de Russie, de Chine, de Turquie…) dès lors que son action est critiquée au Sahel. Ce fut le cas après la « bavure » de Bounti, lorsqu’une frappe aérienne avait, le 3 janvier dernier, tué 22 hommes, dont au moins 19 civils selon l’ONU, qui participaient à une cérémonie de mariage à proximité de ce petit village du Gourma, dans le centre du Mali. Le gouvernement et l’état-major avaient nié l’évidence et avaient contre-attaqué en disant être la cible d’une « attaque informationnelle » sans en apporter le moindre début de preuve.

Il est vrai que les critiques à l’égard l’armée française se sont multipliées ces derniers mois, et que certains des militants et des médias qui appellent à la fin de l’opération Barkhane (et pour certains à son remplacement par les forces militaires russes) semblent être liés – de plus ou moins près – à Moscou. Il est vrai aussi que la Russie a des ambitions dans ce que l’on appelle encore le « pré-carré » français en Afrique. En décembre dernier, Facebook avait annoncé avoir supprimé des dizaines de faux comptes qui relayaient des campagnes de désinformations en République centrafricaine. Certains de ces comptes étaient directement reliés à des sociétés appartenant à l’homme d’affaires russe Evgueni Prigogine, un proche de Poutine et le fondateur du groupe militaire privé Wagner. Mais d’autres, avait alors affirmé Facebook, étaient « associés à l’armée française ».

Ainsi en matière de propagande, la France n’est pas en reste. Surtout dans le Sahel, concernant l’opération Barkhane. Il y a ce que l’on voit : les articles et les vidéos ou les clips produits par les communicants du ministère des Armées, tout à la gloire des soldats français ; les reportages des journalistes « embarqués », qui s’apparentent bien souvent à des communiqués de presse améliorés ; et donc les posts, les tweets et les retweets sur les réseaux sociaux. Et il y a ce qui est moins visible, sauf pour les principaux concernés – les populations qui vivent dans les zones où interviennent les militaires français : des messages régulièrement envoyés via des hauts-parleurs ou des tracts donnés de la main à la main ou plus souvent largués depuis le ciel.



Ces « psy ops » qui conditionnent la population

Cette propagande a un nom : les « psy-ops ». Selon l’officier de l’armée de Terre Emmanuel Durville, qui a publié un article sur cette pratique dans la Revue internationale d’intelligence économique en 2009, « les opérations psychologiques – que les Français préfèrent appeler opérations militaires d’influence – se définissent comme un ensemble d’activités destinées à modifier le comportement et les attitudes d’individus ou de groupes humains hostiles, neutres ou amicaux, en vue de contribuer à l’atteinte d’objectifs politiques ou militaires ». En d’autres termes, il s’agit d’influencer les habitants des théâtres de guerre, voire de les conditionner, afin d’en faire des alliés – ou a minima de ne pas en faire des ennemis.

Longtemps minimisée, cette pratique est désormais assumée par l’état-major. En 2020, le général Lecointe, alors chef d’état-major des Armées, admettait dans Le Monde que « les armées mènent la guerre informationnelle sur les théâtres extérieurs ». Pour cela, la France dispose de deux outils : un centre consacré à la cybersécurité basé à Rennes, et le Centre interarmées des actions sur l’environnement (CIAE) situé à Lyon. C’est celui-là qui nous intéresse ici. Le CIAE envoie des militaires sur les théâtres d’opérations dont le but est de disséminer les messages de propagande. « Notre quotidien, c’est de faire comprendre à la population les raisons des actions de la Force. Cela contribue grandement à leur acceptation », expliquait le capitaine Christine, envoyée par le CIAO à Gao, dans un article publié par le ministère des Armées en 2020.