Quelques petites corrections aux nouvelles révélations de Seymour Hersh sur le Nord Stream (MoA)

Quelques petites corrections aux nouvelles révélations de Seymour Hersh sur le Nord Stream

Article originel : Some Small Corrections To Seymour Hersh's New Nord Stream Revelations

Moon of Alabama, 09.02.23

Les quatre pipelines de Nord Stream, deux pour Nord Stream 1 et deux pour Nord Stream 2, sont solides : Le tuyau en acier lui-même a une paroi de 4,1 centimètres (1,6 pouce), et il est recouvert de 6 à 11 cm de béton armé. Chaque section de la canalisation pèse 11 tonnes, ce qui passe à 24-25 tonnes après l'application du béton.

Les pipelines sont également enfouis dans le sol marin sablonneux, pas profondément, mais suffisamment pour empêcher les équipements de pêche ou les ancres de les endommager. Pour faire sauter de tels pipelines, il ne suffit pas de placer quelques kilos d'explosifs C4 dessus. Les pipelines ont d'abord dû être creusés, probablement avec de l'eau sous pression. Ensuite, des explosifs ont dû être placés tout autour. Ensuite, un mécanisme de déclenchement devait être déployé et fixé sur les pipelines. Enfin, la section chargée d'explosifs devait être réenfouie pour éviter toute détection ou tout enchevêtrement imprévu avec des éléments extérieurs. Tout cela a dû être fait au moins quatre fois. Si j'avais planifié l'opération, j'aurais probablement opté pour un total de huit colis explosifs. L'ensemble du processus prend du temps. Des véhicules sans équipage de type sous-marin ont été nécessaires pour transporter les centaines de kilogrammes d'explosifs et d'équipements. Le temps de plongée à cette profondeur n'est pas illimité et il a dû y avoir quelques changements d'équipage. Il a probablement fallu trois à quatre semaines pour régler l'ensemble du problème. Lorsque j'ai écrit sur l'incident, j'ai traduit un rapport en allemand que Hersh n'avait probablement pas trouvé. Voici ma traduction originale : Big Fleet Group From U.S. Navy Passes [passage d'île allemand] Fehmanbelt Mercredi matin, le navire d'assaut amphibie USS Kearsarge, escorté par les navires de débarquement USS Arlington et USS Gunston Hall, était en route vers l'ouest. Auparavant, ces navires faisaient partie d'unités américaines qui participaient aux manœuvres de l'OTAN et faisaient escale dans de nombreux ports d'Allemagne, de Scandinavie et des États baltes. Le "USS Kearsarge", navire amiral de l'association et plus grand navire de guerre de l'US Navy, qui a été en action dans la mer Baltique au cours des 30 dernières années, a 40 hélicoptères et avions de chasse ainsi que plus de 2000 soldats à bord, les navires d'escorte environ 1000. Quant aux quelque 4 000 soldats, ils rentrent chez eux sur la côte est des États-Unis après leur déploiement de six mois.

L'USS Kearsarge est resté beaucoup plus longtemps en mer Baltique que ne le suppose Hersh. Les explosifs ont été posés entre la fin de BALTOPS le 17 juin et le 22 septembre, date à laquelle l'USS Kearsarge a dépassé Fehmarn pour quitter la mer Baltique.

C'est pourquoi Hersh se trompe quand il écrit plus tard : Et ensuite : Washington a changé d'avis. Les bombes seraient toujours placées pendant BALTOPS, mais la Maison Blanche craignait qu'une fenêtre de deux jours pour leur détonation soit trop proche de la fin de l'exercice, et qu'il soit évident que l'Amérique avait été impliquée. Au lieu de cela, la Maison Blanche a formulé une nouvelle demande : "Les gars sur le terrain peuvent-ils trouver un moyen de faire exploser les pipelines plus tard sur commande ?"

Cette fenêtre ne s'est pas étendue de plusieurs mois entre la fin de BALTOPS et les explosions, mais de quelques jours seulement, entre un peu près le 20 septembre, lorsque le Kearsarge a repris le chemin du retour, et le 27 septembre, lorsque les pipelines ont explosé. Excursion : Depuis ma traduction, du contenu a été ajouté à la pièce allemande pour la replacer dans le contexte de l'invasion russe. Il est maintenant daté du 21 octobre 2022, ce qui n'a pas vraiment de sens. (La seule copie archive.org de la pièce est celle qui a été modifiée, sauvegardée le décembre 2022).

L'article commence maintenant par ceci (ma traduction) : Big Fleet Group From U.S. Navy Passes [German island passage] Fehmarnbelt

Un grand groupe de la flotte de l'U.S. Navy passe Fehmarnbelt [passage d'île allemande]. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu un sous-titre ou des phrases sur la guerre en Ukraine, mais l'article les contient maintenant : Jeudi matin, 22 septembre, un groupe de la flotte de la marine américaine a dépassé [l'île allemande] Fehmarn. Le navire amiral, l'"USS Kearsarge", était le plus gros des navires de guerre. Sous-marins nucléaires russes et unités de l'OTAN dans le détroit de Fehmarn.

Les navires repartent en direction de l'ouest

40 hélicoptères et avions de guerre à bord Fehmarn - Avec la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, qui a commencé en février, et le changement de politique de sécurité qu'elle a provoqué, avec les demandes d'entrée dans l'OTAN de la Finlande et de la Suède, la Baltique est devenue une zone de concentration des forces navales de la Russie et de l'OTAN. Cela se voit au nombre croissant de navires de guerre qui ont franchi le détroit de Fehmarn [Fehmarnbelt] au cours des derniers mois. Cela vaut aussi bien pour les sous-marins nucléaires russes que pour les unités de l'OTAN. Le jeudi 22 septembre au matin, un groupe de la flotte de la marine américaine a franchi le détroit de Fehmarn.

Suivent, apparemment inchangés, les deux paragraphes que j'avais traduits précédemment. C'est une drôle d'éditorialisation que d'ajouter les nouvelles parties maintenant principales à l'ancien petit article par un journal local près d'un mois après sa publication initiale. Qui est à l'origine de cela ? La nouvelle partie n'a pas de sens. BALTOPS est un exercice annuel, BALTOPS 22 était le 51ème de ce type. Le fait qu'il ait eu lieu n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine. Pour autant que je sache, il n'y a et n'y a eu aucun sous-marin nucléaire russe stationné dans la mer Baltique, bien trop peu profonde. Les ports d'attache des flottes nucléaires russes sont Mourmansk, dans le nord de la baie de Kola, pour la flotte du Nord et de l'Atlantique, et la base de sous-marins nucléaires de Rybachiy, sur la péninsule du Kamchatka, pour la flotte du Pacifique. Lorsqu'un sous-marin nucléaire russe passe à Fehmarn, il s'agit très probablement d'un sous-marin de Mourmansk qui participe à la parade de la flotte russe à Saint-Pétersbourg. C'est comme BALTOPS, un événement annuel. Il est plutôt stupide d'utiliser cela pour faire de la propagande de guerre.

Fin de l'excursion. Ce qui est intéressant dans l'article que j'ai traduit, ce n'est pas seulement le moment où les navires étatsuniens sont partis, mais aussi la remarque selon laquelle le Kearsarge est le "plus grand navire de guerre de la marine étatsunienne" qui a été en action dans la mer Baltique au cours des 30 dernières années. Le Kearsarge a probablement été choisi dans un but précis. Le navire possède un ... ... pont-puits, qui s'ouvre sur la mer par d'énormes portes à l'arrière du navire. Là, les cargaisons, les troupes et les véhicules sont chargés sur des péniches de débarquement pour être acheminés vers la plage. Les péniches de débarquement sur coussin d'air peuvent "voler" à partir du pont-puits sec, ou le pont-puits peut être inondé afin que les péniches de débarquement conventionnelles puissent flotter en direction de la plage.

Habituellement, le Kearsarge serait une cible de missiles trop importante pour se trouver dans la mer Baltique. Mais le pont du puits est pratique lorsqu'on veut tester de nouveaux équipements sous-marins ou placer des explosifs autour de pipelines : En soutien à BALTOPS, la 6e flotte de l'U.S. Navy s'est associée aux centres de recherche et de guerre de l'U.S. Navy pour apporter les dernières avancées en matière de technologie de chasse aux mines des véhicules sous-marins sans pilote en mer Baltique afin de démontrer l'efficacité du véhicule dans des scénarios opérationnels. L'expérimentation a été menée au large de Bornholm, au Danemark, avec des participants du Naval Information Warfare Center Pacific, du Naval Undersea Warfare Center Newport et du Mine Warfare Readiness and Effectiveness Measuring, tous sous la direction de l'U.S. 6th Fleet Task Force 68.

Bornholm est bien sûr l'endroit où les pipelines ont explosé. Pour moi, le seul élément nouveau et surprenant de l'article de Hersh est l'implication des forces norvégiennes dans le déclenchement des explosions par les signaux des bouées sonar d'un avion de surveillance P8 de la marine. On aurait parié sur une implication suédoise, britannique ou polonaise. Mais la Norvège est encore plus logique car elle profitera de la destruction du Nord Stream. Larry Johnson, un vieil ami de Sy Hersh, a trouvé une vidéo réalisée par quelqu'un qui avait suivi un P-8 norvégien volant dans la zone du gazoduc peu avant l'explosion. Malheureusement pour la Norvège, ses propres exportations de gaz, désormais en hausse, dépendent également des pipelines. Le jour de l'explosion du Nord Stream, le Danemark et la Pologne ont inauguré un nouveau gazoduc qui achemine le gaz norvégien vers la Pologne. La Russie a certainement les moyens de faire aux gazoducs norvégiens ce que les États-Unis et la Norvège ont fait à Nord Stream. Une autre petite remarque que je fais à propos de l'article de Hersh est la suivante : La Suède avait demandé son adhésion à l'OTAN et avait démontré sa grande compétence dans la gestion de ses systèmes de capteurs sonores et magnétiques sous-marins qui traquaient avec succès les sous-marins russes qui apparaissaient occasionnellement dans les eaux éloignées de l'archipel suédois et étaient forcés de remonter à la surface.

La plupart des sous-marins russes détectés par la Suède n'ont jamais existé. Plus de la moitié des nombreux incidents étaient des "violations improbables", c'est-à-dire qu'ils ne se sont jamais produits. La grande habileté de la Suède est d'effrayer sa propre population avec de fausses alertes concernant de prétendus sous-marins russes près de ses côtes : En 1982, plusieurs sous-marins, bateaux et hélicoptères suédois ont poursuivi l'une de ces sources non identifiées pendant un mois entier, pour revenir bredouille.

Cela a continué pendant plus d'une décennie. Chaque fois qu'ils détectaient un signal acoustique, ils cherchaient et ne trouvaient rien, à part quelques bulles à la surface de la mer. La Suède était, bien sûr, inquiète de ces intrusions, et ne voyait pas pourquoi, la guerre froide étant terminée, la Russie continuait à les provoquer de cette manière. Mais c'était des pets.

...

"Il s'avère que les harengs ont une vessie natatoire... et cette vessie natatoire est connectée au conduit anal du poisson", a déclaré Wahlberg. "C'est une connexion très unique, que l'on ne trouve que chez le hareng. Ainsi, un hareng peut presser sa vessie natatoire, et de cette façon, il peut expulser un petit nombre de bulles par l'ouverture anale." En termes simples, ils se lâchent. Les harengs nagent en bancs gigantesques qui peuvent atteindre plusieurs kilomètres carrés et jusqu'à 20 mètres de profondeur. Lorsque quelque chose les effraie, par exemple un banc de maquereaux affamés ou un sous-marin à la recherche d'espions russes, ils peuvent produire beaucoup de gaz. Pour vérifier sa théorie, M. Wahlberg a acheté un hareng dans un magasin et a exercé une pression, ce qui lui a permis d'entendre un son. Il a apporté la séquence au personnel de la marine et la leur a fait écouter. C'était une correspondance parfaite avec le bruit qu'ils avaient entendu. La bonne nouvelle est que la Suède n'est pas menacée par la Russie, la mauvaise nouvelle est qu'elle a passé 10 ans à déployer son armée à la poursuite de pets de poisson. Depuis qu'elle a compris ce qui était et n'était pas des pets de poisson, il n'y a eu aucun rapport d'intrus hostiles dans les eaux suédoises. Grandes compétences suédoises. En effet.

Traduction SLT