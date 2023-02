Rapport de situation en Ukraine : pourparlers entre les États-Unis et la Russie, retraite de Bakhmut, chiffres de pertes ridicules (Moon of Alabama)

Rapport de situation en Ukraine : pourparlers entre les États-Unis et la Russie, retraite de Bakhmut, chiffres de pertes ridicules Article originel : Ukraine SitRep: U.S.-Russia Talks, Bakhmut Retreat, Laughable Casualty Numbers Moon of Alabama, 3.02.23

Le 30 janvier, le secrétaire d'État Anthony Blinken était en Égypte et a rencontré son ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry. Un jour plus tard, Shourky s'est envolé pour la Russie et a rencontré son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Les médias égyptiens ont rapporté que Shoukry était porteur d'une lettre de Blinken :

Les barrages d'artillerie russes sont passés d'une moyenne d'environ 60 par jour il y a quatre semaines à plus de 90 par jour la semaine dernière. En une seule journée, 111 sites ukrainiens ont été visés. ... Mardi, les forces russes ont frappé 197 fois les positions ukrainiennes à Bakhmut avec de l'artillerie à courte portée, et les deux parties se sont affrontées quelque 42 fois, a déclaré l'armée ukrainienne, soit beaucoup plus qu'il y a un mois. Les forces ukrainiennes ont repoussé les soldats russes, attaquant leurs lignes à maintes reprises, selon l'armée.

Le résultat est que la bataille aurait entraîné d'horribles pertes de troupes tant pour l'Ukraine que pour la Russie. On ne sait pas exactement à quel point : Aucune des deux parties ne le dit. ... Le long de la ligne de front du côté ukrainien, des unités médicales d'urgence fournissent des soins urgents aux blessés du champ de bataille. De 50 à 170 soldats ukrainiens blessés passent chaque jour par un seul des nombreux points de stabilisation le long de la ligne de front de Donetsk, selon Tetiana Ivanchenko, qui s'est portée volontaire dans l'est de l'Ukraine depuis le début d'un conflit séparatiste soutenu par la Russie en 2014.

"Légèrement armés, sans soutien d'artillerie suffisant, qu'on ne peut pas toujours leur fournir, ils se tiennent debout et repoussent les attaques aussi longtemps que possible", a-t-il déclaré.

Mais malgré cela, le New York Times avance à nouveau des affirmations peu crédibles sur le nombre élevé de victimes russes :

Selon des responsables étatsuniens et occidentaux, le nombre de soldats russes tués ou blessés en Ukraine avoisine les 200 000, ce qui montre bien à quel point l'invasion du président Vladimir V. Poutine a mal tourné.

Bien que les responsables avertissent que les pertes sont notoirement difficiles à estimer, en particulier parce que Moscou sous-estime régulièrement le nombre de ses morts et blessés, ils affirment que le massacre des combats dans et autour de la ville de Bakhmut et de la ville de Soledar, dans l'est de l'Ukraine, a fait grimper ce qui était déjà un lourd bilan.

Moscou cherchant désespérément à remporter une victoire majeure sur le champ de bataille et considérant Bakhmut comme la clé pour s'emparer de toute la région orientale du Donbas, l'armée russe a envoyé des recrues mal entraînées et d'anciens détenus sur les lignes de front, directement sur le chemin des bombardements et des mitrailleuses ukrainiennes. Le résultat, selon les responsables étatsuniens, est que des centaines de soldats sont tués ou blessés chaque jour.

...

Les chiffres des pertes de l'Ukraine sont également difficiles à établir, étant donné la réticence de Kiev à divulguer ses propres pertes en temps de guerre. Mais à Bakhmut, des centaines de troupes ukrainiennes ont également été blessées et tuées par jour, selon des responsables. Les formations d'infanterie mieux entraînées sont gardées en réserve pour les protéger, tandis que les troupes moins préparées, comme celles des unités de défense territoriale, sont maintenues en première ligne et supportent le poids des bombardements.

...

Le 22 janvier, à la télévision norvégienne, le général Eirik Kristoffersen, chef de la défense norvégienne, a déclaré que, selon les estimations, la Russie avait subi 180 000 morts et blessés, tandis que l'Ukraine comptait 100 000 morts ou blessés au combat, ainsi que 30 000 morts civils.



Je trouve ces allégations de pertes russes élevées risibles, car nous savons que l'artillerie russe tire plusieurs fois plus d'obus par jour que l'armée ukrainienne ne peut en fournir. L'artillerie est le grand tueur dans cette guerre.

Des "experts" amateurs affirment souvent que le défenseur a l'avantage dans la guerre urbaine et qu'il a moins de pertes que l'attaquant. Ces deux allégations sont tout simplement fausses :

L'idée que le terrain urbain favorise le défenseur, une affirmation courante chez les exceptionnalistes urbains d'aujourd'hui, est incorrecte. Dans les années 1980, la Defence Evaluation and Research Agency (DERA) du Royaume-Uni a montré que le terrain urbain n'était pas le paradis des défenseurs. Le contraire était vrai. Les attaquants gagnaient presque toujours et, dans presque tous les cas pour lesquels des données détaillées étaient disponibles, les défenseurs subissaient des pertes élevées.

Notamment, le facteur décisif dans les opérations urbaines était un bon entraînement et des feux d'appui de véhicules blindés. En comparant l'analyse historique avec les essais de la Brigade de Berlin, d'autres recherches ont confirmé que les opérations urbaines se terminaient généralement, mais pas toujours, mal pour le défenseur, pour des raisons très faciles à comprendre. Les défenses urbaines habiles étaient rares et nécessitaient des contre-attaques planifiées à l'avance, mieux soutenues par des blindés. Les travaux de Christopher Lawrence, qui a confirmé les conclusions de la DERA, ont apporté d'autres preuves.

...

Même une analyse superficielle des données communément disponibles tend à confirmer ce qui précède. Par exemple, la bataille de Marawi a donné lieu à 150 jours de combats au cours desquels les défenseurs ont subi des pertes catastrophiques, avec un taux de pertes en vies humaines de 6,52 par jour, contre 1,12 pour l'attaquant. Fallujah 2004 a été combattu pendant 50 jours et a vu l'attaquant étatsunien subir 112 KIA à un taux de 2,24 par jour tandis que le défenseur a subi un taux de perte estimé à 40 KIA par jour. L'opération Bordure protectrice en 2014 a connu 49 jours de combat, et les FDI ont perdu 67 KIA, donc un taux de pertes supérieur à celui de Marawi à 1,3 KIA par jour, mais seulement très marginalement.



La lutte pour Bakhmut est beaucoup plus intense que les batailles mentionnées ci-dessus.