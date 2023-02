La préparation de la guerre en Ukraine - 13 février 2022 Article originel : The Buildup To War In Ukraine - February 13 2022 Moon of Alabama, 13.02.23

Au début de l'année 2022, l'Ukraine a terminé les préparatifs d'une attaque écrasante contre les républiques populaires renégates de Donetsk et de Louhansk (RPD et RPL).

La moitié de l'armée ukrainienne, soit quelque 120 000 hommes recrutés et entraînés au cours des sept dernières années, était stationnée près de la ligne de cessez-le-feu et prête à partir. Dans le camp adverse, seuls quelque 40 000 hommes étaient sous les armes. Ils auraient peu de chances de résister à un assaut.



La Russie ne pouvait pas laisser une attaque ukrainienne se produire. Si l'Ukraine pouvait récupérer les provinces renégates, elle aurait pu rejoindre l'OTAN. L'opinion publique russe est résolument du côté de la RPD et de la RPL russophones. Elle exigerait sûrement une intervention. Depuis le coup d'État de 2014 à Kiev, quelque quatre millions d'Ukrainiens étaient déjà partis en Russie. Il y a beaucoup de liens familiaux entre les deux pays. En vue de cela, la Russie avait mis certaines de ses propres forces en alerte et avait déplacé des armes et des munitions vers des points de rassemblement près de la frontière ukrainienne.

Pendant des mois, les États-Unis ont mis en garde contre une prochaine attaque russe contre l'Ukraine. Ils pouvaient le faire car ils savaient que l'Ukraine tenterait de récupérer les républiques par la force. Ils savaient que la Russie devrait répondre. Le 12 janvier 2022, le directeur de la CIA Bill Burns avait secrètement rencontré Zelensky à Kiev. Burns est souvent porteur de messages du président Joe Biden.



Le dimanche 13 février 2022, après un appel téléphonique avec le président étatsunien Joe Biden, le président ukrainien Zelensky a donné l'ordre final pour l'attaque ukrainienne prévue.

Le fait que la décision ait été prise a immédiatement fait l'objet d'une fuite à Londres ainsi qu'à Kiev.

Dans son résumé de la journée, le Guardian énumère un grand nombre d'activités compatibles avec le début imminent d'un conflit. Des diplomates et des militaires étrangers quittaient l'Ukraine. Des armes sont arrivées.



Informé par son gouvernement, le conglomérat d'assurance britannique Lloyd a cessé ses services de réassurance pour tout ce qui concerne l'Ukraine :

Anatoliy Ivantsiv, directeur de la société d'assurance ukrainienne Expo, a déclaré à Interfax que le géant britannique de la réassurance Lloyds avait annoncé qu'il cesserait temporairement toute assurance contre les risques de conflit au-dessus de l'espace aérien ukrainien à partir du 14 février.



Lorsque la nouvelle de l'ordre d'attaque s'est répandue à Kiev, ses oligarques "d'élite" et certains membres du parlement étaient prêts à partir. Le 13 février et les jours suivants, ils ont fui le pays :

Les hommes les plus riches d'Ukraine fuient le pays avec leurs familles alors que le nombre d'affrètements de jets privés bondit après que la possibilité d'une guerre a atteint un pic ces derniers jours, selon les informations sur le trafic aérien publiées sur les médias sociaux le 13 février.

...

La Suisse, l'Autriche et le sud de la France étaient les destinations les plus populaires pour les vols charter.

Ukrainska Pravda a déclaré qu'un tel exode sur les vols charter n'avait pas été observé en six ans d'observation. La publication indique que des avions appartenant aux principaux oligarques du pays, dont Rinat Akhmetov, Viktor Pinchuk et Boris Kolesnikov, ont quitté le pays. Un avion privé pour 50 personnes a également été commandé par Igor Abramovich, une autre personnalité du monde des affaires.

...

Les sources de bne IntelliNews confirment que deux professeurs d'anglais résidentiels, tous deux citoyens britanniques, travaillant respectivement pour un député et un homme d'affaires, partiront pour le sud de la France cette semaine. Ni l'un ni l'autre n'ont confirmé que ces vols avaient quelque chose à voir avec les craintes accrues d'une invasion, les deux familles voyageant régulièrement avec leur personnel pour des vacances professionnelles. Même le mois dernier, lorsque les tambours de guerre ont commencé à battre plus fort pour la première fois, les tuteurs et les enseignants travaillant dans les écoles privées de Kiev ont signalé un grand nombre d'enfants absents, partis en vacances.