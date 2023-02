Selon le colonel U.S. Mac Gregor, les FAU auraient plus de 122.000 morts dans leur rang tandis que l'armée russe (y compris Wagner et les milices du Donbass) en aurait plus de 16.000 (Vidéo)

Selon le colonel étatsunien à la retraite, Doug Macgregor, le nombre de morts du côté ukrainien s'élève à à 122 000, plus 35 000 manqués au combat (présumés morts). Le nombre de Russes morts (y compris les forces Wagner et la milice du Donbass) est de 16 000 à 25 000, avec 20 à 40 000 blessés supplémentaires. Les chiffres ont depuis augmenté, les Ukrainiens étant plusieurs fois plus nombreux que les Russes selon Moon of Alabama.