Selon les services de renseignement occidentaux, cités par le Jt de France 2, il y aurait 100.000 morts du côté des FAU et 200.000 morts côté armée russe

Selon un colonel US il y aurait plus de 150.000 morts dans le camp ukrainien et 16.000 dans le camps russe

- Selon le colonel U.S. Mac Gregor, les FAU auraient eu plus de 122.000 morts dans leurs rangs tandis que l'armée russe (y compris Wagner et les milices du Donbass) en aurait eu plus de 16.000 (Vidéo)

Selon le Mossad cité par Hurseda.net, les FAU auraient eu plus de 157.000 morts dans leurs rangs et l'armée russe en aurait eu plus de 18.500

Mais selon les services occidentaux cités par le Jt de 20h de France 2 en date du 23.02.23, il y aurait 100.000 morts côté ukrainien et 200.000 côté russe.



Qui dit vrai ? A vous de juger ! Il semble que la propagande bat son plein de tous côtés...