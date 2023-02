Un conseiller de la FDA confirme par inadvertance que Pfizer fait de la recherche sur les gains de fonction (Daily Sceptic)

Un conseiller de la FDA confirme par inadvertance que Pfizer fait de la recherche sur les gains de fonction Article originel : FDA Adviser Inadvertently Confirms Pfizer is Doing Gain-of-Function Research https://dailysceptic.org/2023/02/01/fda-adviser-inadvertently-confirms-pfizer-is-undertaking-gain-of-function-research/ Par Will Jones Daily Sceptic, 1.02.23

Offit semble ensuite trahir une ignorance du processus de fabrication du vaccin, puisqu'il affirme que le développement "remarquablement efficace" a nécessité le séquençage du SRAS-CoV-2 en "quelques mois". En fait, le virus a été séquencé plusieurs fois, même au cours de la dernière semaine de décembre 2019, et cela a pris quelques jours à chaque fois, et non des mois.

Mais même si le variant existe déjà dans la nature, cela ne veut pas dire qu'il ne s'agit pas d'une recherche sur le gain de fonction si l'on modifie un virus pour qu'il acquière la mutation immuno-évasive en laboratoire. D'ailleurs, comment être sûr que l'on produit exactement la même variante et non une nouvelle variante subtilement (ou pas si subtilement) plus envahissante pour le système immunitaire ?

Et ils semblent le reconnaître tacitement, ce qui explique leurs excuses. Dans le cas de Pfizer, qu'elle est "exigée par les régulateurs américains et mondiaux pour tous les produits antiviraux" et "réalisée par de nombreuses sociétés et institutions universitaires aux États-Unis et dans le monde entier". Dans le cas d'Offit, Pfizer ne faisait que copier "mère nature".

En fait, comme l'a souligné le Dr Robert Malone, Pfizer a déjà fait savoir qu'elle menait ces recherches, notamment dans un article paru en août 2021 dans STAT News, et presque rien dans la vidéo d'infiltration n'est nouveau. Il est donc intéressant de se demander pourquoi on a fait tant d'histoires pour la retirer de l'Internet, bien que cela puisse être davantage lié à l'effet de surprise qu'elle a suscité qu'aux faits, que Pfizer n'a d'ailleurs pas niés dans sa réponse. Comment le pourrait-elle, alors que ces faits étaient déjà connus du public ?



La principale leçon à en tirer est peut-être que nous devons tous être plus attentifs.

Nous devons également réfléchir sérieusement au type de recherche qui devrait être autorisé et à celui qui devrait être interdit. La réaction à la vidéo du Projet Veritas suggère un fort sentiment que ce genre de travail ne devrait pas être fait - y compris lorsqu'il s'agit (soi-disant) d'imiter ce que la nature a déjà créé. La crainte du public est réelle et justifiée, et porte sur la folie de manipuler des virus pour les rendre plus dangereux. Cela peut-il jamais être une bonne idée ? Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'aller au-delà des virus et des variantes que la nature nous fournit déjà, et qu'il faut s'en tenir à l'utilisation de spécimens réels, et non de spécimens fabriqués. Mais le régime réglementaire actuel et l'establishment scientifique ne sont manifestement pas d'accord.

Quelle que soit la bonne réponse, nous devons être en mesure d'en parler correctement. Nous ne devons pas être soumis à une censure mondiale, de type militaire, lorsque quelqu'un tente d'aborder le sujet comme une question d'intérêt public, même si c'est de manière sensationnelle (et divertissante).