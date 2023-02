Une élue U.S dénonce les censures de Twitter pendant la campagne vaccinale anti-Covid et exprime ses « grands regrets » d’avoir été vaccinée: « Vous avez censuré des médecins formés à Harvard, des médecins formés à Stanford, des médecins formés dans les meilleurs endroits du monde et vous avez fait taire ces voix."(Vidéo)

Une élue républicaine U.S dénonce les censures de Twitter pendant la campagne vaccinale anti-Covid et exprime ses « grands regrets » d’avoir été vaccinée: « Vous avez censuré des médecins formés à Harvard, des médecins formés à Stanford, des médecins formés dans les meilleurs endroits du monde et vous avez fait taire ces voix."

« Vous avez censuré des médecins formés à Harvard. » Le 8 février 2023, Nancy Mace accusait de hauts responsables d’avoir indûment censuré sur Twitter des médecins pour leur opinion sur le vaccin anti-Covid, allant à l’encontre du ministère étatsunien de la Santé, les CDC. Auditionnée, Vijaya Gadde, l’ex-responsable juridique, politique et confiance de Twitter, évoque des « demandes du gouvernement étatsunien et des gouvernements du monde entier ».

